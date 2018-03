Fútbol | Tercera El Escobedo, la bestia negra de la Gimnástica Daniel Pedriza El equipo camargués es el único que ha derrotado a los blanquiazules esta temporada ADELA SANZ Torrelavega Miércoles, 28 marzo 2018, 15:29

El partido ante el Escobedo es, sin lugar a dudas, el más esperado por todos los gimnásticos. No es que el conjunto de Camargo sea un rival histórico de los blanquiazules y que el enfrentamiento se aguarde temporada tras temporada con idéntica pasión. Lo que sucede es que este curso el equipo blanquinegro se ha convertido casi en una obsesión para los torrelaveguenses desde que a principios de noviembre fueran goleados en el Eusebio Arce (4-1).

El Escobedo no solo es el conjunto que más goles le ha endosado esta temporada a la Gimnástica, sino que además es el único rival que ha logrado vencer al actual líder. Aquel partido jugado el primero de noviembre, ya con Pablo Lago al frente de la nave blanquiazul, supuso el momento más triste para un equipo que transitaba con más pena que gloria por el campeonato, lejos del primer puesto y fuera de la zona de ascenso. El relevo en el banquillo, con la llegada del asturiano, hasta ese momento todavía no había dado fruto alguno, ya que, tras empatar en Barreda, se había ganado al Racing B en El Malecón y la situación se hallaba más o menos como estaba antes del aterrizaje del nuevo técnico. No se habían enlazado dos victorias seguidas y el equipo encajaba goles con relativa facilidad.

Tras vencer al filial verdiblanco, se aguardaba la visita a Escobedo con ciertas reservas. El conjunto local, reforzado respecto a la temporada anterior y en mejor forma que los últimos años, representaba un obstáculo que serviría para medir la fortaleza de la Gimnástica. Lago, que poco a poco le iba dando su sello al equipo, pero que todavía no había logrado hacerlo suyo, presentó una alineación muy similar a la que viene usando desde un tiempo a esta parte, con la excepción de Nacho González en el centro de la defensa, la presencia de Luis Alberto en el eje del centro del campo y la de Perry en la banda izquierda. Todas las demás piezas, incluidos Camus en el lateral, Palazuelos de mediocentro y la delantera con Cagigas y Nacho Rodríguez, eran las mismas que ahora. Solamente faltaba rodaje, puesta a punto.

El inicio del cambio

Pablo Lago buscaba ganar dos partidos seguidos y mantener la puerta a cero, y con ese propósito que se marcó desde que se hizo cargo del banquillo gimnástico, dispuso a su equipo sobre el césped del Eusebio Arce. No obstante, pese al buen comienzo con gol de Luis Alberto, enseguida llegó el empate local antes del descanso. Lo que vendría después, la debacle de la segunda mitad -la peor que ha jugado la Gimnástica esta temporada- con tres goles en 20 minutos, forma parte de la historia negra más reciente para los aficionados blanquiazules, que no olvidan la afrenta.

La derrota frente al Escobedo sembró dudas acerca del destino del equipo. Interrogantes que el tiempo y el trabajo se encargarían de disolver como niebla, enlazando desde ese fatídico día 18 jornadas sin perder, en una de las mejores rachas que ha vivido el equipo en toda su historia. El conjunto de Camargo llega en un gran momento. Tercero en la tabla a un punto de la Gimnástica y empatado con el Laredo, solo ha perdido tres encuentros en liga y suma trece partidos sin hacerlo, por lo que el duelo se presume de un interés hasta cierto punto morboso.