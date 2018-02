El Escobedo se despide de la Copa Federación

'Con fútbol y pasión Escobedo campeón', rezaba en una pancarta colgada en una de las redes que rodean el Eusebio Arce. Y es que los de Pablo Casar no sólo han conseguido méritos a nivel deportivo durante esta temporada, sino que además han sabido transmitir el sentimiento a su afición y ayer consiguieron llenar su campo de unos seguidores que no dejaron de apretar. Bombos y un ambiente digno de grandes competiciones para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Federación, ante el Pontevedra y tras el empate a cero de la ida. Pero nada de esto es de extrañar teniendo en cuenta que pese a no haber sido capaces de quitarse del medio al Pontevedra para seguir soñando en la Copa Federación, esta temporada los de Camargo están intratables. Uno a uno fue el marcador que apartó a los cántabros de disputar las semifinales de la competición. Eliminados, sí, pero sin perder ante un equipo de categoría superior.

1 Escobedo Pedrero, Adrián (Berto), Richi, Nando, Izan, Quinta, Dani, Pepín, Héctor (Germán), Víctor (Bubu), Tirado. 1 Pontevedra Anxo, Juan, Jimmy (Álex), Pacheco, Darío, Prosi, Marcos (León), Mouriño (Jesús), Éder, Berrocal y Pibe. Goles. 1-0 m.3 Víctor; 1-1 m.61 Eder. Árbitro. Pablo Losada Feijóo. Amonestó al local Héctor y a los visitantes Anxo, Darío, Mouriño, Éder y Jesús. Incidencias. Eusebio Arce. 600 espectadores.

Pese a la eliminación en la Copa Federación lo que está haciendo esta temporada Pablo Casar con el Escobedo se puede calificar como brillante. El míster tiene equipo desde la portería hasta la delantera y ayer lo demostró sobre el césped del Eusebio Arce. Lo cierto es que por merecer, el Escobedo ayer mereció más; jugó frente a un Segunda B que no ha conseguido ganarle ninguno de los dos partidos de la eliminatoria y frente al que no se amedrentó, tuvo ocasiones con las que bien pudo haberse impuesto en el encuentro y Pedrero hizo paradas que mantuvieron a los cántabros vivos hasta el final de los cuartos.

Gol tempranero

El comienzo del enfrentamiento estuvo dominado por los locales, que marcaron gol apenas a los tres minutos de juego. Víctor recibió la pelota y la pegó, no demasiado fuerte pero sí rasa por el suelo y muy, muy pegada al palo. Anxo no alcanzó el balón y la eliminatoria se puso de cara para los camargueses. Aunque no por eso el partido fue menos emocionante. Tras el uno a cero Pedrero tuvo que hacer un paradón ante un cabezazo de los visitantes para evitar así un tanto que además del empate de los gallegos, hubiese supuesto el pase a las semifinales del Pontevedra.

Otra de las intervenciones del portero local levantó a los aficionados de sus asientos; Pedrero hizo una gran parada ante una falta directa del Pontevedra, pero los gallegos tuvieron el gol entre sus dedos en el rechace. Y nunca mejor dicho, porque precisamente en esa jugada se reclamó una mano de los visitantes que Losada Feijóo no señaló.

La sensación que el Pontevedra dejó por tierras cántabras no fue para nada envidiable; quizá porque el juego de los gallegos sea por costumbre más duro, o puede que se debiese al estrés que supone jugarse el pase a semifinales en una competición de este nivel. Pero la actitud de los visitantes sobre el césped de Escobedo no agradó en la Tribuna del Eusebio Arce. Y tan mal como su comportamiento, sentó el tanto del empate. Éder anotó el gol que les da el pase a semifinales tras una jugada combinativa de los visitantes en el minuto 61 de partido.

El mérito del Escobedo no es menor por haber caído en el enfrentamiento de este miércoles. La Copa Federación era un sueño del que los de Pablo Casar ya han tenido que despertar, a pesar de haberse despedido con la cabeza muy alta del torneo.