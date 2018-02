El Escobedo sueña con las semifinales Tirado (izquierda) del Escobedo, ante Camus, de la Gimnástica. / MARÍA Los de Camargo reciben hoy al Pontevedra en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Federación, con todas las opciones tras el empate a cero en el campo de los gallegos MARTA CEBALLOS ESCOBEDO. Miércoles, 21 febrero 2018, 07:14

Noventa minutos. Ese es el espacio de tiempo que separa al Escobedo de las semifinales de la Copa Federación. Una penúltima ronda para la que los cántabros tienen todo el derecho a soñar tras el empate a cero en el campo del Pontevedra hace un par de semanas. Hoy, a partir de las 20.00 horas, comenzarán esos 90 minutos que pueden suponer que el equipo camargués sea uno de los cuatro mejores del torneo.

Lo cierto es que la eliminatoria no puede estar más abierta y esta noche en el Eusebio Arce puede pasar de todo. El resultado de la ida el pasado día 7 en Pasarón deja abiertas todas las posibilidades a los dos equipos. Poco importa que el Pontevedra sea un equipo de Segunda B, una categoría superior a la del Escobedo, o que estos últimos jueguen en casa; con un resultado tan poco certero como ese las ventajas o desventajas de unos y otros desaparecen por completo.

Aparte del hecho de que los cántabros cuenten hoy con el más que importante apoyo de su afición, lo que sí tienen a favor los de Escobedo de cara a este encuentro es que evitan el agotamiento que habitualmente produce un viaje largo. Hoy será el Pontevedra quien tenga que rodar los 524 kilómetros que separan ambas localidades y que los de Pablo Casar ya hicieron el pasado día 7 para, finalmente y ante la negativa de los cántabros de trasladar el partido de estadio, disputar la ida de los cuartos de final en Pasarón.

Los gallegos llegan a Camargo tras vencer como locales por tres goles a cero al Racing de Ferrol en su último partido de Liga, como los decimoquintos clasificados de su grupo con 29 puntos y los mismos goles a favor que en contra, 31. Pero los resultados de los de Luis Miguel Areda fuera de casa no les favorecen ni lo más mínimo de cara al encuentro de hoy. Tan sólo han conseguido una victoria como visitantes en lo que va de curso liguero. Fue en la séptima jornada, en la que ganaron al que ha sido su último rival de la competición por un gol a dos. Mientras, los de Pablo Casar llevan cuatro victorias consecutivas en la Tercera División cántabra y además no pierden un encuentro desde el pasado 2 de diciembre, cuando cayeron frente al Cayón por cinco goles a uno.

En la convocatoria de hoy, Pablo Casar no podrá contar ni con Vitali ni con Marco. El delantero del Escobedo aún no ha terminado de recuperarse de su lesión por lo que sigue siendo baja en el equipo. Por su parte y como ya le pasara en el partido de ida de estos cuartos de final, Marco no podrá defender la camiseta en el encuentro de esta noche por sus compromisos laborales.