La Gimnástica buscará el ascenso a Segunda B en los despachos La directiva de la Gimnástica no renuncia al sueño del ascenso a Segunda B. / Luis Palomeque La directiva blanquiazul solicita información de los requisitos necesarios para optar a las plazas que dejan el Boiro y Gavá ADELA SANZ torrelavega Domingo, 2 julio 2017, 11:05

En la Gimnástica no quieren renunciar a su sueño de jugar la próxima temporada en Segunda División B y se han olvidado de conjugar el verbo rendirse. Tras no conseguir el ascenso deportivo en la fase tras su eliminación ante el Alcobendas en la segunda ronda, la directiva blanquiazul no quiere desaprovechar la oportunidad que les ha brindado el descenso administrativo del Boiro y del Gavá. Ahora quedan dos plazas libres en la división de bronce del fútbol nacional. Tomás Bustamante, presidente de la entidad torrelaveguense, así todo tiende a la prudencia: «Hemos hecho una consulta y ahora hay que esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos».

En Torrelavega no descartan la opción de cubrir una de las vacantes y el máximo dirigente blanquiazul ha contactado con la Federación Española de Fútbol para solicitar formalmente la información de los requisitos necesarios para optar a esas plazas. Durante los últimos días, desde el club de Mies de Vega han estado investigando y contrastando las posibilidades reales de la Gimnástica.

Bustamante lleva «desde el jueves preguntando e intentando averiguar la posibilidad real de regresar a Segunda B y creo que es posible», aunque «hasta nueva orden la hoja de ruta es la misma que teníamos hasta ahora: Confeccionar una plantilla competitiva que jugará en Tercera División y que pueda conseguir el ascenso deportivo la próxima temporada», asegura.

El motivo que ha llevado al máximo mandatario blanquiazul a confiar en las posibilidades del retorno a Segunda B y hacer la consulta a la Federación Española de Fútbol es muy sencillo. «Somos un equipo al que se descendió administrativamente y no deportivamente. Además, creemos que si ningún equipo de la Tercera División gallega quiere comprar esa plaza, el siguiente al optar a ella puede ser la sin problema Gimnástica».

A la espera de respuesta

A partir de ahí todo será tirar del hilo y ver hasta donde puede llegar este plan B que culminaría con cumplir el esquivo objetivo, al menos hasta ahora, del club torrelaveguense. Bustamante no quiere lanzar las campanas al vuelo ya que hasta el momento se desconoce en qué situación quedarían las cantidades adeudadas a la Asociación de Futbolistas Españoles -170.000 euros- y al Fondo de Garantía Salarial -80.000 euros-. «No sé si habría que abonarlo todo directamente o se pagaría sólo a AFE y se podría negociar con el FOGASA».

A lo largo de la próxima semana esperan la respuesta del organismo federativo. Mientras en el plano deportivo, Carlos Bolado 'Chalana' y Chiri siguen centrados en la confección de la plantilla y la planificación de la pretemporada. En principio, desde el área deportiva se baraja el 24 de julio como fecha de arranque de la campaña 2017-2018 de la Gimnástica. A partir de ahí, y hasta que se inicie la competición oficial para los blanquiazules -prevista para el último fin de semana de agosto-, el patrón a seguir será disputar dos partidos cada semana.

Para entonces el club torrelaveguense quiere tener cerrada la plantilla e iniciar el plan con todos los jugadores. Ahora, y a la espera de que Víctor Fernández responda a la oferta de renovación del club a lo largo de la próxima semana, tanto Chalana como Chiri siguen trabajando en los nuevos fichajes.