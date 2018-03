La Gimnástica conquista el liderato Fermín, de la Gimnástica, conduce el balón, dejando atrás a Cristian, del Barreda. :: roberto ruiz Los torrelaveguenses se llevan el derbi del Besaya y aprovecharon la derrota del Laredo ante el Tropezón para colocarse primeros ADELA SANZ TORRELAVEGA. Lunes, 19 marzo 2018, 07:43

Los números de la Gimnástica siguen creciendo y ya son diecisiete las jornadas que el equipo lleva sin perder, con un registro de quince victorias y dos empates, números que, lo consiga finalmente o no, son los propios de un conjunto campeón. De momento le han bastado para llegar al liderato tras la derrota del Laredo frente al Tropezón. Sin duda, algo extraordinario, y más si se tiene en cuenta que la primera plaza, hace unos meses, parecía algo remoto e inalcanzable. En esta oportunidad, y tras el empate de la pasada jornada en Tanos, cumplió con el pronóstico y con la historia reciente y superó al Barreda en un encuentro de gran rivalidad local que controló casi de principio a fin y que liquidó en los primeros minutos de la segunda parte. Un resultado que no deja lugar a la duda acerca del estado de gracia en el que se halla el conjunto torrelaveguense que, unas veces con mejor juego y otras con uno no tan bueno, saca adelante sus compromisos.

Pablo Lago optó en esta ocasión por dar entrada en el once inicial a varios de los no habituales en la alineación. Aprovechando la ausencia por sanción de Vitienes y la necesidad de descanso de alguno de sus futbolistas que más minutos acumulan, el entrenador asturiano introdujo varios cambios en la media y en el ataque. Así, Javito entró en el lugar de Víctor, y ocupó plaza de medio centro junto a Palazuelos; Cagigas se desplazó hacia la banda derecha y arriba formaron juntos por primera vez de inicio los dos últimos refuerzos blanquiazules, Barbero y Nacho Huertas, que fue quien sustituyó en el equipo a Nacho Rodríguez, que inició el encuentro sentado en el banquillo.

El encuentro comenzó con una intensidad poco usual, ya que en el primer minuto a punto estuvo de llegar el primer gol. En una jugada tan veloz como inesperada, Barbero se hizo con el balón a los pocos segundos de que el Barreda sacase de centro y, tomando a todos los rivales por sorpresa, echo a correr, se plantó frente a Mario y solo la pericia de un defensa, que llegó deprisa en ayuda de su portero, evitó un gol que parecía hecho. De ese susto inicial tardó en reponerse el Barreda unos minutos, hasta que poco después se tomó la revancha, con un uno contra uno de Piedra y Álex Ruiz que el guardameta gimnástico consiguió detener.

El conjunto de Pablo Lago encadena diecisiete jornadas sin conocer la derrota

El Barreda, dispuesto a evitar en lo posible que los locales se adueñaran del partido enseguida, decidió tomar la iniciativa y así, durante el primer cuarto de hora, dio la impresión de hallarse más fresco, o al menos más entonado. No obstante, su juego no derivó en oportunidades de gol, ya que la siguiente también fue para la Gimnástica, con un centro de Fer desde la derecha que finalmente, tras rebotar en un defensor, detuvo el portero visitante.

Goles locales

Poco a poco el equipo de casa fue tomando las riendas del juego, dando la sensación de que el gol iba a llegar de un momento a otro. Sin embargo, no sucedió nada semejante, ya que apenas hubo llegadas de peligro al área del Barreda hasta que, en el último minuto, con los jugadores a punto de marchar a vestuarios, una bonita acción de Barbero por la izquierda y un centro al punto de penalti sirvieron para que Cagigas hiciera el primero con un remate potente y bien colocado.

El gol era lo que necesitaba la Gimnástica para dominar ya por completo el partido. Así, tras el descanso, a medida que el juego local fue en aumento, se empequeñeció el del Barreda, cada vez más cansado. Palazuelos estuvo a punto de lograr el segundo, pero fue Barbero quien lo logró tras un centro de Fer al segundo palo que el delantero cabeceó de forma impecable. Con dos tantos de ventaja el encuentro, a falta de casi media hora para el final, estaba ya más que decidido.

En la recta final del partido lo más destacado, aparte de un par de ocasiones más, fue la reaparición de Belmonte después de la lesión que le ha mantenido fuera cinco meses.