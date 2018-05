Gimnástica y Escobedo se juegan el título Hugo Vitienes, de la Gimnástica, intenta irse en velocidad de Ricky, del Escobedo, en el partido de El Malecón. / Antonio 'Sane' Velarde, Solares y Selaya son los tres candidatos a la última plaza de descenso a Regional Preferente que no tiene propietario La Tercera se cierra hoy con el play off de ascenso ya adjudicado ADELA SANZ TORRELAVEGA. Sábado, 12 mayo 2018, 08:20

Un punto separa a la Gimnástica de un título que a principios de noviembre, cuando el Laredo estaba a ocho de distancia, parecía una idea más propia de la fantasía. Sin embargo, seis meses después, es una realidad tan palpable, que le bastará al conjunto que dirige Pablo Lago un empate esta tarde frente al Solares (El Malecón, 18.30 horas) para lograrlo.

Atrás quedaron el titubeante inicio de campeonato y el relevo en el banquillo blanquiazul. La llegada del asturiano supuso para el equipo un cambio tan importante que jornada tras jornada no ha hecho más que crecer hasta tal punto que ya casi ni se recuerda la última -y hasta la fecha única en todo la temporada- derrota. El líder depende de sí mismo para adjudicarse el campeonato y dispone de la oportunidad de alcanzar su sueño del regreso a Segunda B en una sola ronda a doble partido. Si consigue puntuar esta tarde en casa la Liga será suya, haga lo que haga el Escobedo, que visita El Castañal, donde le espera un Selaya que se juega el descenso, que no depende de sí mismo y al que solo le vale la victoria para disponer de una oportunidad de mantenerse en Tercera.

TODAS LAS COMBINACIONES ClasificaciónPts. 1 Gimnástica88 2 Escobedo 85 3 Laredo 82 4 Tropezón 78 .. 16 Velarde 37 17 Solares 37 18 Selaya 35 19 Santillana23 20 Castro Candidatos al título Gimnástica Campeona: si empata o gana. No es campeona: si pierde. Escobedo Campeón: si gana y la Gimnástica pierde. No es campeón: si gana y la Gimnástica empata o gana; si empata o pierde. Lucha por el descenso Selaya Desciende: si pierde o empata; si gana y Solares o Velarde también ganan; si gana y Velarde empata. En caso de triple empate con Solares y Velarde. Se salva: si gana y Velarde o Solares pierden; si gana y Solares empata. Solares Desciende: si pierde o empata y gana Selaya. Se salva: si empata o pierde y empata o pierde Selaya. Velarde Desciende: si pierde, Selaya gana y Solares empata. Se salva: si empata y el Selaya, ganando, no lo supera en diferencia de goles (-20) Velarde (-22) Selaya.

Lucha por el descenso

Los pasiegos no son el único equipo implicado en la lucha por la permanencia en la categoría. El Solares también está implicado en el descenso y, con 37 puntos, los mismos que el Velarde, sólo dos le separan de la zona roja. Descendidos ya el Castro y el Santillana, varios equipos pelean por evitar ser el tercero. Los de Medio Cudeyo, que han ganado los dos últimos partidos, están a punto de lograr su objetivo, pero no lo van a tener fácil. Para mantenerse necesitan que el Selaya no gane, entre otras opciones posibles.

La última jornada llega cargada de emoción y con bastantes cosas por decidir. Aparte del campeonato y de la última plaza de descenso, falta por resolverse el orden que ocuparán tres de los cuatro primeros. Con el Tropezón cuarto haga lo que haga frente al Rayo Cantabria, el Laredo, que se mide al Siete Villas, todavía podría disputarle la segunda plaza al Escobedo, que le aventaja en tres puntos pero al que superaría en caso de empate a puntos. Y si por la parte de arriba queda bastante por decidir, por la de abajo la situación se halla al rojo vivo. Al Selaya sólo le sirve la victoria para salvarse, e incluso lográndola podría descender, ya que depende de otros resultados: el del Solares en Torrelavega y el del Velarde en casa contra el Textil Escudo.

El que lo tiene más complicado es el equipo pasiego, al que sólo le sirve ganar al Escobedo para mantener sus opciones de permanencia. Y aún así necesitaría que Velarde perdiera o bien que el Solares empatara. El Solares, por su parte, depende de sí mismo y se salvaría en caso de ganar en El Malecón e incluso empatando o perdiendo siempre y cuando no ganara el Selaya. Y por lo que respecta al Velarde, descendería en el supuesto de que perdiera, ganase el Selaya y empatara el Solares. La última jornada de Liga tendrá a todos los aficionados pendientes de los resultados del resto de campos de Cantabria en una tarde que se augura, sobre todo, llena de emoción.