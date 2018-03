Fútbol | Tercera División La Gimnástica estrena liderato en El Sardinero Los gimnásticos Fermín y Nacho, durante el partido de la primera vuelta ante el Racing B. / Sane Los blanquiazules se medirán a un sólido Racing B en los Campos de Sport inmersos en una racha de 17 encuentros sin perder ADELA SANZ Torrelavega Sábado, 24 marzo 2018, 08:18

La Gimnástica estrena liderato en un escenario inmejorable, los Campos de Sport de El Sardinero, donde esta tarde (17.00 horas, se medirá al Racing B, quinto clasificado. Los torrelaveguenses, que han alcanzado el primer puesto después de una fantástica racha de 17 encuentros sin perder, visitan a uno de sus rivales directos en la pelea por las primeras cuatro plazas. Desde principios de noviembre, cuando cayó en el campo del Escobedo, el equipo blanquiazul, con Pablo Lago sentado en el banquillo, acumula quince triunfos y dos empates, que lo han catapultado desde la quinta hasta la primera posición, convirtiéndose ahora mismo en el favorito para el campeonato.

Después de vencer al Barreda en El Malecón, los blanquiazules afrontan uno de los retos más complicados que les quedan en las últimas ocho jornadas, junto al choque frente al Escobedo la próxima semana en Torrelavega. De salir airosos del envite, sus posibilidades de llevarse el título aumentarían, si no de manera aritmética al menos moral. El reto no es sencillo, pero tampoco es imposible, ya que el Racing B, a pesar de que no pierde puntos como local desde principios de enero (1-1 frente al Santillana), ya lo superó en su estadio el Escobedo (0-2) y el Cayón (0-3), rivales que persiguen idénticos intereses a los verdiblancos. El resto de sus derrotas, cuatro, fueron lejos de casa, frente a la propia Gimnástica (2-0), en el segundo partido de Lago al frente del equipo; en Tanos contra el Tropezón (2-1); en el Eusebio Arce de Escobedo (4-0) y este mes en Vioño frente al Vimenor (3-0). Los dos últimos partidos de la Gimnástica fuera de su campo ante rivales de entidad se saldaron con sendos empates (0-0 en Laredo y 1-1 en Tanos).

Fiel a su sistema, el entrenador asturiano apenas realizará modificaciones en el esquema de su equipo. Tan sólo habrá movimiento de piezas respecto al encuentro anterior y debido a las rotaciones que de vez en cuando suele introducir para dar descanso a quienes lo necesitan para repartir esfuerzos entre todos. Así, salvo en defensa, donde probablemente jueguen los mismos que lo hicieron ante el Barreda -Fer y Camus, en banda, y Cote y Luis Alberto por el centro-, en el resto de las líneas sí habrá cambios. Víctor entrará en el doble pivote como acompañante de Palazuelos, Vitienes regresará a la derecha tras su partido de suspensión y arriba, en lugar de Barbero y Nacho Huertas, probablemente jueguen Cagigas y Nacho Rodríguez.

Enfrente estará un Racing B que también lucirá sus mejores galas en un lugar tan especial como El Sardinero y ante un oponente que atraviesa por un gran momento de forma y al que además une una gran rivalidad. Tras su victoria la pasada jornada y en su pelea por conquistar la cuarta plaza, una victoria ante la Gimnástica supondría una dosis de energía y de motivación para la recta final de la Liga.