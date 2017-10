La Gimnástica expulsa a los fantasmas de El Malecón Fermín, de la Gimnástica, protege el balón ante un rival en la última jornada de Liga. / SANE Tras dos jornadas en el banquillo, Pablo Lago reactiva al equipo blanquiazul y cierra un mes de transición en el vestuario ADELA SANZ Martes, 31 octubre 2017, 07:55

Un cambio necesita de un punto de inflexión que modifique una dinámica. Puede ser un pequeño detalle o un gran acontecimiento. En la Gimnástica pueden hacer esta doble lectura. Su victoria (0-2) ante el Racing B puede ser el primer síntoma de la recuperación de los blanquiazules, pero no hay que olvidar un detalle: era la primera vez en cinco jornadas que la portería torrelaveguense finalizaba a cero. La mano de Pablo Lago ya se nota en el equipo. «Después de trabajar durante dos semanas ya tenemos claro cómo lo queremos y cómo lo tenemos que hacer», explica el entrenador blanquiazul.

El objetivo de Lago se cumplió. «Buscamos cortar la racha de tres empates» y todo pasaba por «volver a ser un equipo muy sólido y que no encaje goles, a base de trabajar muy bien defensivamente». «Dejar la portería a cero con un campo ancho y tan grande es un buen dato para la confianza del grupo», continúa el técnico asturiano. Al mantener su arco imbatido, la «calidad de los jugadores a la hora de definir hizo el resto». Se materializaron en goles y se consiguió un resultado que «refuerza el trabajo que se está haciendo y que todavía no ha finalizado».

El camino es largo, pero «este ha sido el primer paso que había que dar». El diagnóstico estaba claro. La ansiedad por ganar se convirtió en un monstruo que devoraba jornada a jornada al equipo. Pablo Lago se ha encargado de iniciar el tratamiento. «La solución pasaba por ganar y que los jugadores tuvieran confianza en el trabajo que se hace», dice. Lo importante es que el vestuario «vuelve a creer en si mismo».

Ahora hay que seguir la senda y el segundo asalto será el próximo miércoles, ante el Escobedo en el Eusebio Arce. «Debemos mantener la misma línea de trabajo y de esfuerzo», sin llegar a «obsesionarse». Pablo Lago tiene clara la hoja de ruta: «Hay que entrenar bien, competir y hacerlo con las mismas ganas que contra el Racing B», concluye. Aún así, no todo son buenas noticias en la ribera del Besaya. La pasada jornada de la Liga puede haberle salido cara a la Gimnástica en cuanto a las lesiones se refiere.

Belmonte, en la enfermería

Felipe Belmonte tuvo que abandonar el campo tras la primera media hora de juego después de una jugada en la banda. El lateral está a falta del diagnóstico definitivo, que no se conocerá hasta que se someta a pruebas médicas. Aunque en un principio el defensa se reincorporó y quiso continuar en el partido, no pudo, ya que no tenía estabilidad en la rodilla.

Inicialmente, se augura que Belmonte puede enfrentarse a una lesión de larga duración, ya que abandonó el campo con «sensaciones nada buenas». Desde el club aseguran que los indicios apuntan a que tiene «líquido en la rodilla» y no descartan que «los ligamentos de la articulación tengan algún daño», con un alcance aún sin determinar. Se espera que esta semana se conozca el diagnóstico del jugador.