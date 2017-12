«La Gimnástica estará en quiebra técnica en marzo» Los socios votan uno de los puntos del orden del día en la asamblea de ayer. :: luis palomeque El presidente blanquiazul, Tomás Bustamante, emplaza a los socios al 7 de enero a una votación para convertir en Sociedad Anónima Deportiva al club ADELA SANZ Martes, 5 diciembre 2017, 09:19

Se puede decir más alto, pero no más claro. «La Gimnástica en marzo estará en quiebra técnica si no somos capaces de llegar a un acuerdo con Hacienda para replantear la deuda», aseguró Tomás Bustamante, presidente de la entidad blanquiazul. Con el organismo «ya no se puede negociar más» y los de Mies de Vega han «llegado a una situación que no da más de sí».

Esta es la situación que la junta directiva del club torrelaveguense planteó al centenar de socios que se dio cita ayer en la Cámara de Comercio de la capital del Besaya para la Asamblea Extraordinaria convocada por parte de sus dirigentes.

Tras presentar la auditoria realizada por Camblor Jameson S. L. «sin ningún gasto para la entidad», a los socios por parte del directivo Alejandro Piney, se confirmó a los presentes que la Gimnástica sigue a flote«porque es un equipo de fútbol, ya que cualquier empresa de otro tipo no se habría mantenido por tener el patrimonio neto en negativo». La directiva asegura que están trabajando «para bajar la deuda, pero año tras año intentamos dar dos pasos hacia delante y nos obligan a dar uno para atrás».

La deuda actual de la entidad blanquiazul asciende a 945.042,07 euros (una reducción de más de 400.000 euros desde 2014. El problema que se avecina, además de los pagos a Ángel Díaz de Entresotos y a Antonio Resines, son los pagos a Hacienda y Seguridad Social. La solución a los «300.000 euros, aunque nos arreglaríamos con 200.000» pasa por ingresar ese dinero y desde el club, «tras el absoluto fracaso de los préstamos participativos de la pasada campaña», barajan tres propuestas. Por un lado, una derrama de los socios «con la cual perderíamos el 90% de los abonados». Por otro, la entrada de un inversor a la entidad blanquiazul. Por último, y la que quieren sacar adelante desde la directiva, convertir al club en una Sociedad Anónima Deportiva.

Tras un intenso debate que mantuvo a los abonados hasta las diez de la noche en la Cámara de Comercio de Torrelavega, se emplazó a los socios a una consulta para el próximo 7 de enero sobre la decisión de seguir adelante con esta propuesta de Bustamante y su junta. Antes de esa fecha, los directivos se comprometieron a realizar un coloquio para que todos los socios entiendan en que consiste la operación y las características que tendrá esta Sociedad Anónima Deportiva, así como conocer a los inversores que entrarían en la Gimnástica.