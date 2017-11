Fútbol La Gimnástica quiere redimirse en casa El centrocampista Víctor Fernández estrena convocatoria ante el Castro, tras cinco meses alejado por una lesión ADELA SANZ Domingo, 5 noviembre 2017, 08:04

Cuatro días después de caer goleada frente al Escobedo, la Gimnástica recibe al colista en El Malecón (17.00 horas) con varios objetivos en mente, aunque el principal lógicamente es ganar. Desde la quinta plaza, con 27 puntos y a 5 del Racing B, el conjunto torrelaveguense persigue además otros propósitos, como restañar la herida que supuso la derrota en el Eusebio Arce, recuperar la confianza en sus fuerzas y seguir de cerca los pasos de los equipos que van por delante.

Los blanquiazules están viviendo una temporada atípica. Lejos de ser ese equipo que domina el campeonato y que acumula rachas de triunfos, se está mostrando irregular y titubeante, con demasiados empates a cuestas y frágil atrás. Parece que no termina de encontrarse a gusto en su piel y entre novedades en la plantilla, lesiones, cambio de entrenador y demás, carece de la tranquilidad necesaria para enderezar el rumbo, ganar un par de encuentros seguidos -algo que no ha logrado hasta la fecha- y recuperar el lugar que por potencial le corresponde.

El encuentro que le aguarda esta tarde no parece, en principio, un problema para los intereses gimnásticos, aunque eso es sobre el papel. Con las estadísticas en la mano, el conjunto local tiene todas las de ganar porque en casa, pese a que no está tan fuerte como otros años, nadie lo ha derrotado, y porque el rival en cuestión, el Castro, no se halla, precisamente, en su mejor momento. El equipo costero, tras un prometedor inicio de liga, con dos triunfos en las tres primeras jornadas, se desplomó al perder cinco partidos consecutivos y solo ha conseguido vencer en otra oportunidad -fue en casa, donde se impuso al Albericia, a principios del mes pasado-. Desde entonces, solo ha obtenido un empate en medio de un mar de derrotas, lo que en números se traduce en cuatro puntos de 30, lo que explica por sí mismo que haya caído hasta la cola del pelotón.

El Castro lejos de casa no ha sumado un punto desde la segunda jornada y solo ha marcado un par de goles, algo que no mueve a sus aficionados a mostrarse optimistas de cara a la suerte de su equipo en el campo de la Gimnástica. La principal novedad en la lista de convocados de la Gimnástica es el retorno de Víctor Fernández después de cinco meses alejado de los terrenos de juego por una lesión. Las únicas ausencias serán las de Belmonte y Marquitos.