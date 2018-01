Fútbol | 3ª División La Gimnástica sigue al acecho del líder tras golear al colista El gimnástico Cote conduce el balón ante la presión de dos rivales. : / Antonio 'Sane' Los torrelaveguenses sentenciaron el encuentro en una gran primera parte en la que Nacho Rodríguez fue el más destacado gracias a los tres goles que anotó ADELA SANZ Torrelavega Lunes, 22 enero 2018, 07:35

En una gran primera parte, plena de ocasiones y efectividad, la Gimnástica resolvió un partido que de entrada parecía fácil y que de salida efectivamente lo fue. De esa forma, con contundencia y sin conceder lugar a la duda, se deshizo del colista, que asistió al encuentro casi como un espectador más. La Cultural aguantó poco más de un cuarto de hora y a partir de ahí, a fuerza de goles, su voluntad se fue desintegrando hasta casi desaparecer por completo. Y es que a los blanquiazules les bastó diez minutos de inspiración para resolver el partido, en un pis pas, como quien resuelve el problema más sencillo del mundo. La victoria en sí misma no conduce a ninguna reflexión, más allá de la confirmación de que el equipo que dirige Pablo Lago atraviesa por un buen momento de forma y de que sus goleadores (Nacho Rodríguez y Cagigas) tienen el punto de mira bien ajustado. Las cosas les salieron como debían, no hubo sustos ni sorpresas, e incluso se podía haber prescindido de una segunda mitad que poco o nada más aportó al encuentro.

5 Gimnástica Álex Ruiz, Fer, Fermín, Camus (Nacho González), Cote, Víctor, Palazuelos (Javito), Vitienes (Marquitos), Perry, Cagigas y Nacho Rodríguez. 0 Cultural Bruno, Cagigas, Sergio (Musy), Mario, Toca, Leguina, Álvaro, Juancar (Toral), Miguel (Choi), Nando y Emilio. goles 1-0 m. 17 Nacho Rodríguez; 2-0 m. 18 Nacho Rodríguez; 3-0 m. 21 Palazuelos; 4-0 m. 25 Cagigas; 5-0 m. 28 Nacho Rodríguez. árbitro Trueba González. Amonestó por el lado local a Nacho González y Cote y por el visitante a Sergio y Leguina. incidencias El Malecón. 550 espectadores.

Con una alineación calcada a la que la jornada anterior empató en el campo del líder, la Gimnástica recibió al Guarnizo: Cote y Camus en el eje de la defensa, Fer y Fermín en los laterales, Víctor y Palazuelos al mando de la sala de máquinas, Perry y Vitienes de interiores y arriba Cagigas y Nacho Rodríguez. Parece que el entrenador asturiano, que no cuenta con un abanico amplio de opciones entre las que elegir, ha hallado la fórmula alquímica de una alineación en la que confía y que le devuelve la confianza en forma de rendimiento. Así, a pesar de que hubo que esperar más de quince minutos a que llegara el primer gol, desde el pitido inicial se pudo ver a un equipo reconocible, bien armado atrás, veloz con y sin el balón, con criterio en la elaboración y dotado de pegada. Cagigas, que suma su tercer partido consecutivo en el once inicial, se encargó de meterle el miedo en el cuerpo a los de Guarnizo con tres ocasiones en los primeros diez minutos. Rápido y ofreciéndose a sus compañeros, el delantero se mostró muy activo en ataque, aunque no logró definir.

Quien sí atinó, y por dos veces, fue Nacho Rodríguez, que en poco más de un minuto marcó dos tantos en acciones muy similares. Goles de delantero de área, centro arriba, remate de cabeza y a la red. Un par de gestos que le pusieron el choque de cara a su equipo y que desconcertaron a un rival que, sin tiempo apenas para reaccionar, encajó otros tres en siete minutos. Palazuelos, tras un fantástico control con el pecho, hizo el tercero; Cagigas, desde la frontal del área, envió el balón a la escuadra; y de nuevo Nacho Rodríguez hizo el quinto.

Daba la impresión de que cada aproximación al área era medio gol, y se llegó al tiempo de descanso con la sensación de que, con una segunda parte similar a la primera, el desenlace iba a resultar escandaloso.

Sin embargo, por el motivo que fuese, la realidad fue otra distinta. No es que la Gimnástica jugase peor o que no tirase a portería, sino que el equipo careció de la brillantez y eficacia de la primera parte.