Fútbol La Gimnástica sigue a la caza del líder Julio, del Selaya, conduce un balón ante la presión de Hugo Vitienes. / Antonio 'Sane' Los torrelaveguenses se deshicieron del Selaya con facilidad y se mantienen firmes en su persecución sobre el Laredo ADELA SANZ Torrelavega Lunes, 19 febrero 2018, 09:16

La Gimnástica cumplió con el pronóstico y se deshizo con facilidad del Selaya, al que sometió de principio a fin y terminó goleando en un encuentro en el que destacó la figura de Rubén Palazuelos, quien, con dos goles, fue pieza destacada en la victoria. Tras este triunfo, ya son trece las jornadas que llevan los torrelaveguenses sin perder y, con 37 de los últimos 39 puntos, siguen implacables a la caza del Laredo.

3 GIMNÁSTICA Álex Ruiz, Fer, Camus, Luis Alberto, Nacho González, Javito (Víctor), Vitienes, Palazuelos (Cagigas), Nacho Rodríguez (Barbero), Nacho Huertas y Fermín. 0 SELAYA Marcelo, Jesús, Julio, Eliseo, Román (Jaime), Pablo, Julián (Martín), Manu, Keven (Marcos), Bruno y Conde. Goles. 1-0 m. 34 Palazuelos; 2-0 m. 58 Palazuelos; 3-0 m. 61 Nacho Huertas. Árbitro. Zubillaga Serrano. Amonestó a los locales Camus y por parte visitante a Román, Jesús y Bruno.

Este tipo de partidos, en los que un equipo en racha aguarda a otro que no atraviesa por su mejor fase y que además fuera de su estadio no rinde a su mejor nivel, a veces deparan sorpresas. Ocurre que se cae en el exceso de confianza, en la relajación y entonces se produce lo inesperado, una de esas derrotas tontas que truncan una trayectoria y le devuelven a uno a la realidad.

No obstante, este no fue el caso, porque los blanquiazules, a pesar de los cambios en el once con la entrada de Nacho González, Javito y Nacho Huertas, jugaron con idéntica voluntad de triunfo a la acostumbrada desde que se han convertido en una máquina de despachar rivales. Desde el pitido inicial acosaron al Selaya, que se encerró en su parcela del campo sin más pretensión que aguantar las constantes llegadas de los locales.

A los dos minutos llegó el primer aviso, una volea de Nacho Huertas que se fue por encima del larguero. A partir de ahí el encuentro fue un monólogo de la Gimnástica, dueña del balón, del espacio y de las oportunidades. Una de Palazuelos que dio en el travesaño, otra de Javito que detuvo Marcelo, al igual que, poco después, la de Nacho Rodríguez. La impresión general era que antes o después alguno terminaría entrando.

Nacho Rodríguez dispuso de tres ocasiones más para marcar, pero entre él y la red se interpuso el guardameta del Selaya, que fue el mejor de su equipo, algo que no suele ser un síntoma positivo. Al delantero centro blanquiazul, empeñado en perforar la portería, le faltó esa pizca de fortuna necesaria para lograrlo. Quizás no era su tarde. Sí lo fue de Palazuelos, que marcó en una de sus llegadas desde la segunda línea un bonito tanto con un lanzamiento al que no llegó Marcelo. El marcador a favor no relajó el ánimo de los gimnásticos, que buscaron el segundo antes del descanso, algo que no lograron a pesar de las buenas oportunidades que tuvieron.

La segunda mitad ofreció un espectáculo similar al visto en la primera, con la Gimnástica volcada sobre el área visitante, tratando de cerrar el partido. Y Palazuelos fue quien se encargó de sofocar cualquier atisbo de duda al respecto, por pequeño que fuese. Después del segundo, y ya con todo resuelto, Nacho Huertas estrenó su cuenta personal con un balón que recogió en el área y lo envió a la escuadra.