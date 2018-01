«No imaginaba estar a estas alturas a ocho puntos del líder» Carlos Bolado, Chalana. / Luis Palomeque El director deportivo de la Gimnástica, Carlos Bolado 'Chalana', reconoce que en El Malecón se ha sufrido por el mal arranque de curso J. COMPOSTIZO TORRELAVEGA. Viernes, 5 enero 2018, 07:29

La competición vuelve para la Gimnástica el domingo con un nuevo encuentro en El Malecón. El equipo de la ribera del Besaya está urgido de reducir la diferencia con el líder, el Laredo, que le aventaja en ocho puntos. Una diferencia que casi nadie preveía a principios de la temporada, empezando por el mismo director deportivo blanquiazul, Carlos Bolado 'Chalana'.

«No, para nada me imaginaba que a estas alturas estaríamos a ocho puntos», admite Chalana, quien no se quiere escudar en problemas evidentes, como las numerosas lesiones de jugadores gimnásticos en la primera vuelta: «No culpo a las bajas. Esto es fútbol, forma parte del juego. Los ocho puntos no son solo por las lesiones. Es un poco de todo. Tenemos que intentar rebajar esa distancia y estoy seguro de que lo vamos a hacer. Pasó lo que pasó. Ahora hay que ver lo que tenemos por delante y lo que podemos hacer».

Porque en el vestuario y el cuerpo técnico tienen la sensación de que si ganan el partido frente al Rayo Cantabria y el del siguiente fin de semana en San Lorenzo, contra el líder, puede ser el trampolín perfecto para optar de nuevo al título liguero. No cabe duda de que en caso de conseguir dos victorias, sería la mejor forma de ir consolidando una progresión que, a pesar de que ha aparecido con cuentagotas en algunos partidos, está costando demasiado que sea ya una realidad.

Al margen de otros aspectos institucionales o sociales que puedan rodear al club, el verdadero reto para el equipo blanquiazul de cara a este 2018 debe ser la mejoría deportiva del equipo, aunque haya casos como el de Cagigas, que ya le comunicó al club su intención y deseo de cambiar de aires.

Es cierto que, si se confirma su marcha, la Gimnástica sufrirá una pérdida importante en la delantera, pero en estos momentos es en otras demarcaciones donde las carencias son más reseñables e impiden el despegue total del proyecto del técnico asturiano. Ahora mismo, es fundamental seguir apuntalando la solidez del entramado defensivo del cuadro blanquiazul; que algunos de los centrocampistas mantengan su mejor forma para que el equipo que preside Tomás Bustamante vuelva a generar fútbol con más facilidad y que en ataque Nacho Rodríguez y Perry encuentren más colaboradores en la faceta realizadora. Quedan muchos partidos y la historia dice que los gimnásticos van a más cuando la competición entra en los momentos importantes. Olvidado ya el fiasco copero, en la Liga, aunque lejos, la posibilidad de salir campeón se encuentra aún a una distancia remontable.

Se busca mediapunta

Asimismo, el propio Chalana reconoce que la Gimnástica acude al mercado de invierno con la intención de reforzar la posición de mediapunta, aunque con unas características especiales. Se busca un futbolista con «capacidad para sorprender». Carlos Bolado no piensa en un enganche clásico, sino en un jugador de banda con tendencia a actuar por el medio.

«Es verdad que ese jugador de segunda punta ha ido variando prácticamente durante todas las jornadas», asevera el director deportivo blanquiazul, quien deja claro que «se busca algo más. El entrenador siempre busca algo más y no acabamos de tener a ese jugador que marque la diferencia o tenga más calidad. Es un puesto que hay que mejorar en el mercado de invierno».

El club ya ha cotejado numerosas propuestas, pero no se tiene prisa para contratar a un futbolista que debe ser atractivo tanto deportiva como económicamente. Porque el principal escollo a la hora de firmar nuevos jugadores sigue siendo, tal y como reconoce el propio Chalana, «la disponibilidad económica que tenemos».