Fútbol | Tercera División La inseguridad y la presión sobre el vestuario gimnástico acaban con Chiri Chiri no volverá a ocupar su puesto en el banquillo de la Gimnástica en El Malecón. / Luis Palomeque «Me dijo que dimitía y que esta vez era irrevocable. Argumentó que era lo mejor para el equipo», dice el director deportivo, Carlos Chalana ADELA SANZ TORRELAVEGA Sábado, 14 octubre 2017, 07:42

No era la primera vez que José Manuel Gómez Romaña 'Chiri' (Marrón, 1959) se planteaba dimitir, pero tras el empate a tres con el recién ascendido Santillana en el Campo Municipal Carlos Alonso ya no había marcha atrás. La decisión estaba tomada. Así se lo comunicó a los jugadores durante el descanso. «Nos dijo que si no se ganaba ese partido se iba», explica Hugo Vitienes, capitán de la Gimnástica. Tras el pitido final y previo paso por el vestuario para dirigir sus últimas palabras a su plantilla, Chiri cogió el teléfono y llamó a Carlos Bolado 'Chalana', secretario técnico blanquiazul, para hablar con él en las mismas instalaciones deportivas. «Acabó el partido y me llamó para decirme que me acercase a las dependencias del campo. Allí en una habitación anexa me dijo que se iba, que dimitía y que esta vez era irrevocable. Lo argumentó diciendo que era lo mejor para el equipo», explica el responsable del área deportiva gimnástica. Desde la junta directiva se intentó que por lo menos aguantase hasta el domingo, cuando el Tropezón, colíder y eterno rival, visita El Malecón. No fue posible convencer al de Marrón.

En esta ocasión no hubo tanta suerte como la anterior. Tras el empate ante el Velarde en los Campos de Solvay, Chiri ya hizo el primer amago de dimisión. «En ese momento le hicimos ver que tenía que seguir, que era muy pronto para tirar la toalla». En ese momento Chalana y Tomás Bustamante, presidente de la Gimnástica, consiguieron convencer al entrenador. En Santillana no se pudo hacer nada.

«La situación era un poco tensa después de las últimas jornadas», añade el capitán blanquiazul. Los últimos resultados han hecho estallar una situación generada «a raíz de las decisiones de Chiri de este verano, en cuanto han venido resultados poco favorables ya no han podido contenerse», concluye Vitienes, que está convencido de que «en cuanto lleguen buenos resultados» se rebajará la presión sobre la primera plantilla blanquiazul y para conseguirlo «hay que entrenar, jugar y ganar».

«Hay que apostar por un entrenador que devuelva al equipo la confianza que debe tener», afirma el director deportivo, Carlos Bolado 'Cahalana'

Para arropar al vestuario, en la tarde de ayer, Chalana reunió durante 45 minutos en el vestuario de El Malecón tanto a la plantilla como al cuerpo técnico encabezado por Carlos Setién, quien se encargará del equipo como interino hasta la llegada de un nuevo entrenador. «Creemos que necesitaban saber que tienen todo el apoyo por nuestra parte y que tienen que estar tranquilos porque solo con confianza se puede superar esta situación. Al final ha sucedido así y ahora tenemos que remar todos en la misma dirección», explica el secretario técnico del club torrelaveguense. Es el momento de intentar positivizar la salida de Chiri y pensar que esa decisión «puede rebajar la presión que había sobre los jugadores, que se sacudan la inseguridad. Este año se hizo una apuesta deportiva fuerte y es cierto que los resultados no salen». Chalana ya está trabajando en la búsqueda de un técnico que tome el mando del vestuario gimnástico. La intención es «apostar por un entrenador que devuelva al equipo la confianza que debe tener».

En busca de entrenador

Ni San Miguel ni José Gómez ni Esteban Torre ni Lolo Herrera entran en la lista de la Gimnástica, aunque si algún cántabro ocupa el banquillo blanquiazul será Jimmy Álvarez, pero sus opciones son, en principio, reducidas. El nuevo técnico, con experiencia en Segunda B y Tercera División, llegará de fuera de Cantabria. En un principio se pensó en el extécnico del Amorebieta, Sestao y Getxo, Carlos Docando, pero firmó hace unos días con el Portugalete.

«Ahora hay que rebajarles la tensión y conseguir que salgan a competir y a disfrutar», explica Carlos Setién, el entrenador interino

«Ni los jugadores ni la junta directiva querían que Chiri se fuera», sentencia Tomás Bustamante, presidente de la Gimnástica, sobre la salida del técnico. Ahora, el control de la nave blanquiazul es para Carlos Setién (Laredo, 1988), el escudero de Chiri, que desempeñó las funciones de segundo entrenador desde el inicio de la temporada. El pejino debutará el domingo como entrenador en Tercera División en El Malecón y ante el Tropezón con un equipo plagado de bajas -David Puras, Luis Alberto, Cote, Fer, Víctor Fernández y Marquitos-.

Para mañana ya está escrito el guión: «Lo que tenemos que hacer es rebajarles la tensión y que salgan a competir y a disfrutar», explica Setién. De la presión no se puede huir, «la Gimnástica es un club especial, es un gran club y tenemos que ser conscientes de ello. Estamos obligados a ganar cada domingo». Ahora sólo queda que se cumpla el tópico: 'a entrenador nuevo, victoria segura' y que el debut «agridulce, por la situación que lo origina» del pejino lleve la calma a una Gimnástica envuelta de rabia.