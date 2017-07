FÚTBOL-TERCERA Una lesión obliga a Zalo a retirarse del fútbol Gonzalo Santiago, el día que regresó a la Gimnástica para competir en la pasada temporada. / Gimnástica El jugador de la Gimnástica ha vuelto a notar dolores en el pubis, unas molestias que ya arrastró durante la temporada pasada JOSÉ COMPOSTIZO Martes, 25 julio 2017, 09:17

Torrelavega. El defensa izquierdo de la Gimnástica Gonzalo Santiago 'Zalo' ha puesto fin a su carrera como futbolista. Zalo ha vuelto a notar, en los entrenamientos de pretemporada, molestias en el pubis, una dolencia que ya sufrió la temporada pasada. En pocos días ha tomado la decisión de dejar el fútbol tras más de quince años en activo, siete de ellos en el club torrelaveguense.

El futbolista dijo ayer adiós a sus compañeros tras pasar por las oficinas del club del Besaya para hacer lo propio con el director deportivo de la entidad, Carlos Bolado 'Chalana', que explica que, «nos ha sorprendido a todos, y en particular al presidente, puesto que había entrenado con normalidad durante la semana pasada, pero ha vuelto a notar la lesión y ha optado por dejar de jugar al fútbol».

El jugador reconocía que ha notado «los mismos dolores que el año pasado en el pubis, por lo que considero que tiene que ser la misma lesión. El otro día mientras entrenaba se me cargaba la misma zona y tras el descanso del fin de semana no he notado mejoría. Quizá al revés, por lo que creo que de esta manera empeoro yo y también el equipo. Así que es mejor dejarlo».

Una medida difícil para cualquier deportista, pero Zalo ha considerado que ayer era el momento de tomarla. «Lo he estado dando vueltas todo este fin de semana y he considerado que era lo mejor, primero por mi salud, por mi trabajo y por el equipo principalmente. Además, aún hay tiempo de encontrar otro lateral izquierdo».

La entidad blanquiazul, a través de su director deportivo, ha querido resaltar «la profesionalidad y la calidad humana de un jugador brillante con una trayectoria intachable, agradeciéndole el tiempo que ha estado en nuestra entidad y al que deseamos la mayor felicidad en su vida personal».