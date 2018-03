Fútbol | Laredo «Las lesiones nos han pasado factura» Chicha, del Albericia, conduce el balón y Montiel, del Laredo, trata de impedírselo. / Antonio 'Sane' El jugador del Laredo Alberto Montiel descarta que «la Liga se nos haga larga», a pesar del tropiezo de la última jornada ante el colista JOSÉ COMPOSTIZO Laredo Miércoles, 14 marzo 2018, 07:23

Algo le pasa al Laredo. La pasada jornada cayó ante el Santillana, el colista para más inri, y con esa derrota permitió a sus perseguidores recortar distancias. El Escobedo le sopla en la nuca con 67 puntos, tan solo uno menos que los rojillos. Y la Gimnástica también está al acecho, a un partido de diferencia. Pero no es la única concesión que el equipo laredano, que es líder durante practicamente toda la temporada, ha hecho en estas últimas jornadas. En total, el Charles ha perdido los ocho puntos de ventaja que tenía sobre el Escobedo.

Alberto Montiel, centrocampista del Laredo, cree que «es porque hemos tenido varios jugadores lesionados y en algunos partidos hasta se han llevado juveniles, pero ahora que ya estamos todos volveremos a ser los de principio de temporada. Las lesiones nos han pasado factura». Además, el jugador descartó que «la Liga se nos esté haciendo larga», y dejó claro que no es una cuestión de la preparación física del equipo. «Aún quedan nueve partidos y luego los play off de ascenso, lo que pasa que a veces no nos salen las cosas como pensamos, pero tratamos de competir lo mejor posible cada partido», aseguró el futbolista.

El Laredo no se aparta de su camino pese al tropiezo del pasado sábado. Y esa senda no es otra que ser conscientes de que el encuentro más importante es el siguiente que toca jugar. También asimilar que todos los rivales son igual de complicados, independientemente del lugar que ocupan en la clasificación. Montiel, es uno de los jugadores con más minutos en la plantilla y una de las claves del juego pejino. Ayer dejó claro que el equipo rojillo sabe lo que le espera hasta el final de temporada. «Esta Liga va a ser muy apretada hasta final porque hay muchos equipos que pueden aspirar a todo», reflexionó. Por eso, el santanderino trata de «no mirar la clasificación e ir partido a partido». Ese es el invariable discurso que sale del vestuario pejino. «Cualquier partido es complicado. En Tercera puedes perder cualquier partido si no compites y no puedes decir que un rival sea fácil», reflexionó.

Ese mismo razonamiento le lleva a alertar de lo complicado que será el compromiso del próximo domingo en el San Lorenzo. «El Tropezón no nos lo va a poner nada fácil, llevan seis partidos consecutivos sin perder fuera de casa», aseveró el jugador. Cree que en el vestuario tienen que «intentar no pensar más en la derrota y centrarnos en una nueva semana y en el reto de ganar en casa». Y es que Montiel consideró que el Tropezón tiene ganas de tomarse la revancha. «Vendrá con la idea de devolvernos la victoria que nosotros conseguimos en su campo», auguró el jugador.

Por otro lado, consideró que los de Torrelavega tiene jugadores con mucha veteranía en este tipo de partidos y es un equipo que destaca porque «es un bloque que está muy bien trabajado tácticamente y saben lo que tienen que hacer y cómo hacerlo», comentó Montiel.

Un objetivo fijo

Perseverante como el que más, el centrocampista se mostró comprometido con el objetivo fijado a principios de temporada por el Charles: Ser competitivo y tratar de ganar el título de Liga para intentar subir a Segunda División B en una sola eliminatoria. «Está claro que se siente presión por conseguirlo, pero me gusta. La tensión irá creciendo a medida que transcurran las últimas jornadas y se vaya apurando la temporada porque somos muchos candidatos, pero sabremos aguantar, estoy convencido», comentó muy seguro de sí mismo el futbolista, que sabe que no a todo el mundo la presión y los nervios le sientan igual. «Para mí se convierten en motivación, porque estás peleando por un título. Al final eso es por lo que todos los jugadores luchamos», concluyó Alberto Montiel con el brillo delator en la mirada de quienes sueñan con la victoria.