Manuel Preciado es absuelto en el juicio con el árbitro Borja Mata
Viernes, 16 marzo 2018

Absuelto por falta de prueba. Ese es el fallo de la sentencia que el juzgado de instrucción número 1 de Santander ha dictado en el procedimiento abierto por un delito leve de amenazas contra el entrenador del Ribamontán del Mar, Manuel Preciado. La sentencia aún no es firme y cabe recurso de apelación. El técnico fue denunciado por Borja Mata, el colegiado que arbitró el partido que enfrentó al Revilla y al Ribamontán el pasado sábado diez de marzo porque, siempre según la versión de Mata, Preciado, además de insultarle tras pitar una falta que conllevó la expulsión del técnico, también le amenazó con un «cuando te pille por la calle te voy a matar».

En la sentencia se considera que «las amenzas no pueden considerarse acreditadas» y que «los hechos probados no pueden considerarse constitutivos de presunto delito». Además el juez hace constar que «resulta evidente que nos hallamos ante versiones contradictorias, sin que exista motivo para dar veracidad a una sobre otra», un argumento que utilizó la defensa en los alegatos finales.

Manuel Preciado, se mostró de acuerdo con el fallo del tribunal ya que sostiene que Borja Mata mintió. «Inventarse cosas en un acta (arbitral) no se debe repetir. Espero que esto sirva para que no vuelva a ocurrir porque es muy injusto», lamentó el entrenador. «Nunca he amenazado, ni a él ni a nadie. No lo he hecho en mi vida. Algo así me da asco», apostilló.

Además el técnico, que sí reconoció que había increpado al árbitro, hizo llegar a la Federación Cántabra de Fútbol el pasado martes un escrito en que expresa sus disculpas por los insultos que profirió contra el colegiado y manifiesta su arrepentimiento por ese comportamiento inapropiado. «Hay veces que nos equivocamos y luego nos arrepentimos», manifestó.

Por su parte, la Cántabra emitió una sanción provisional de diez partidos de suspensión como máximo contra el técnico a la espera de que se emitiese el fallo judicial para ratificarla o no. Ahora, ya pronunciada la sentencia, el Comité de Competición debe reunirse de nuevo para determinar cuál será la amonestación definitiva contra Preciado. «Lo recurriré para ver si pueden ser algunos partidos menos, pero lo que me caiga lo acataré, que lo tengo merecido», explicó el entrenador del Ribamontán, que también lamentó que «tal vez por mi apellido esto está teniendo tanta repercusión y al final se mantiene la sanción o me la rebajan. La verdad es que no sé qué ocurrirá».