Fútbol | Tercera División El mejor Laredo de siempre Cano (izquierda) y Mier, del Laredo, luchan por el balón con Riky, del Tropezón. / Luis Palomeque El cuadro pejino firma sus mejores números en la Tercera División tras once jornadas JOSÉ COMPOSTIZO Santander Viernes, 27 octubre 2017, 11:11

El fútbol vive, entre otras cuestiones, de los debates que se suceden en la calle. Y Laredo, villa futbolera por excelencia, no iba a ser menos. Pero al margen de preferencias, gustos y sistemas, lo cierto es que el Charles ha superado en los dos primeros meses de competición sus mejores números desde que juega en Tercera División. El equipo ha sumado 27 de los 33 puntos disputados y se mantiene invicto, con ocho victorias y tres empates. Un ritmo histórico.

Además, el Laredo lleva seis jornadas sin encajar un gol. Lleva 25 tantos a favor -el máximo goleador de la Liga- y tan solo cinco en contra - el menos goleado-. Sin discusión. Lo que se traduce en un liderato con tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Racing B. El cuadro pejino no tiene intención de pisar el freno. No hay quien le tosa dentro del grupo cántabro de Tercera División tras once jornadas disputadas. Su juego está basado en una solidez que se asemeja a la de un muro infranqueable. Y, sobre él, apostado, un francotirador de excelente puntería. Dominio en las dos áreas. Un bloque ornado por unas brillantes individualidades que se complementan entre sí a la perfección.

Los puntos con los que cuenta actualmente y con los que encara el segundo cuarto de la Liga no los había obtenido en ninguna de las cuarenta y seis temporadas que ha permanecido en Tercera División a lo largo de su historia. Esa puntuación ha sido posible gracias al acierto rematador y la buena defensa que ha exhibido la plantilla. Los veinticinco goles a favor es una marca que sólo se había visto por el San Lorenzo en la temporada 2014-15, cuando sumaba dos goles más que en la actual tras las once primeras jornadas, siendo Chiri el entrenador del conjunto pejino. Por otro lado, la defensa está cumpliendo a la perfección el trabajo encomendado por su entrenador, ya que se ha convertido en el equipo menos goleado con esos cinto tantos recibidos, el mejor registro de su historia en Tercera División a estas alturas de la competición.

Esta campaña, tras dos meses de curso, el conjunto pejino sólo se ha dejado puntos en sus visitas a la Gimnástica y Rayo Cantabria, con sendos empates a uno. En los otros cuatro encuentros a domicilio consiguió sumar los tres puntos: Velarde, Cayón, Bezana y Tropezón. En San Lorenzo ha ganado otros cuatro partidos, ante el Solares, Cultural, Sámano y Selaya, mientras que ha empatado a un gol frente al Santillana.

Jesús López Berzosa, 'Arteche' es el entrenador del equipo. Un hombre amable, inteligente, enamorado del fútbol y que ha conquistado a todos los estamentos del club con su buen hacer. 'Arteche' está consiguiendo lo que él buscaba, «estar en un sitio de fútbol de máxima categoría en Cantabria para seguir creciendo», asevera. El técnico está muy satisfecho con la organización del club. «Se cuida con mucho mimo cada detalle, se coordina todo muy bien. Creo que con esta organización también se podría estar en una categoría superior. Además la afición del Charles es un punto muy fuerte».

«Si seguimos así y hacemos las cosas bien, puede ser un año ilusionante», señala Camino, el capitán

'Arteche' también valora muy positivamente el trabajo realizado por el cuerpo técnico y plantilla desde que llegó esta temporada al Laredo. «Sabía que teníamos que ir paso a paso para ir cumpliendo objetivos, pero el equipo ha entendido rápidamente los nuevos conceptos técnicos que se le ha inculcado, algo que es de agradecer». El técnico tiene un objetivo claro, que es meterse en el play off de ascenso a Segunda B e intentar ser campeones. «Lo principal es ir partido a partido y cada día ser mejor equipo. Para ello tenemos que ser humildes y trabajar duro para demostrarlo semana a semana», matiza.

Buen trabajo

El presidente del Laredo, Fernando Linaje, afirma que en el triángulo conformado por la Junta Directiva, el director deportivo José María Ahedo 'Chema', y el entrenador, 'Arteche', está la clave del inicio del equipo en la Liga, basado en el buen trabajo desarrollado con la confección de la plantilla, tanto con los jugadores que ya se encontraban en ella como con los fichajes de este verano.

Linaje señala que veía con «humildad» el inicio de la temporada, pero que esta buena marcha, no le «sorprende». En su repaso de estos once encuentros señaló que la plantilla está ahora mucho mejor que a principios de Liga. Para el máximo dirigente de la entidad los cambios «estaban planificados» y admite que aunque fue difícil acertar en el mercado, la relación entre los tres -Chema, 'Arteche' y él mismo- ha permitido completar un «trabajo fenomenal» gracias a la implicación de los jugadores.

Los números del Charles 25 goles ha anotado el Charles en estas once jornadas, el equipo más realizador de toda la competición. 5 tantos ha encajado el cuadro pejino en lo que va de Liga. Su zaga también es la mejor del campeonato. 27 puntos ha sumado el Laredo en estos once partidos, con ocho victorias, tres empates y ninguna derrota en su casillero.

Además, tanto la Junta Directiva como el director deportivo «antes de aceptar a un jugador, por muy bueno que sea, hablan con gente que le conoce. Y sólo a continuación de todo eso, el futbolista entra en el vestuario del Laredo», explica el presidente.

Tras el descenso hace 27 años de Segunda B, el cuadro pejino busca en esta campaña retornar de nuevo a la división de bronce del fútbol español. «Para nosotros sería muy bonito ascender en el año del centenario del club, pero para ello ahora más que nunca necesitamos a nuestra gente. Necesitamos que se hagan socios, porque el próximo año estará cargado de actividades para ellos», agrega Linaje.

Rendimiento inesperado

Camino, el capitán del Laredo, reconoce que «la verdad que no esperaba este gran rendimiento inmediato. Suponía que íbamos a ser competitivos, a disfrutar del fútbol. Pero la verdad que con el esfuerzo de todos lo vamos consiguiendo». El capitán confía en que la línea del equipo sea ascendente y se pueda soñar con el título de Liga. «Prefiero pensar poquito a poquito porque ya se sabe cómo es la Tercera División. Pero yo creo que si seguimos así y hacemos las cosas bien sí que puede ser un año ilusionante para el Laredo».

Para el delantero el secreto para que todo esté funcionando bien está en el bloque, «ya que la mayoría de los jugadores nos conocemos desde hace varios años. Yo creo que eso es importante. A todos los que vienen los hacemos sentir como en casa y eso es muy importante para cualquier jugador. Somos un vestuario en el que nos llevamos todos muy bien, somos una piña y pienso que eso es esencial». A la vez, Camino resalta «la mezcla de juventud y veteranía que tenemos en el equipo, aparte de la calidad y entrega de cada jugador en todos los entrenos y partidos».

El puesto en la clasificación no es, a día de hoy, lo más importante, tal y como se encarga de repetir 'Arteche'. Pero transcurridos los dos primeros meses de la Liga en Tercera División, el Laredo presenta, globalmente, sus mejores números desde que juega en la máxima categoría del fútbol regional. El Charles entrará en poco más de dos meses en el año de su centenario y uno de los objetivos que tiene para celebrarlo es alzar el título de Liga.