«La operación ha ido muy bien, mejor de lo esperado» David Puras, junto al doctor Pedro Guillén. David Puras pasa por segunda vez por el quirófano, esta vez en Madrid, para reparar la rotura de menisco de su rodilla izquierda

David Puras ha vuelto a pasar por el quirófano para tratar de poner fin al calvario que viene viviendo en los últimos meses con su rodilla izquierda. El meta gimnástico se rompió el menisco interno de esa articulación hace ahora algo más de seis meses en el primer partido del play off de ascenso a Segunda División B ante el Atlético de Madrid B. Fue intervenido por primera vez en la Clínica Mompía y reapareció a finales de septiembre ante el Cayón. Pero la evolución no fue la esperada en un principio y tuvo que parar de nuevo por molestias. Al final se ha visto obligado a pasar de nuevo por el quirófano para empezar todo de nuevo.

El jugador ha sido intervenido en la clínica Cemtro de Madrid por el médico especializado de traumatología, ortopedia y medicina del deporte, Pedro Guillén -una de las referencias en operaciones de rodilla en España- y su equipo. «La intervención ha ido muy bien, mejor de lo esperado, el plazo de recuperación será aproximadamente de unos dos o tres meses», apunta el médico.

Tras la operación, el jugador, reconoce que «todo ha ido muy bien, mejor de lo esperado, ya que los médicos temían por lo que se pudieran encontrar una vez que abrieran la rodilla. Me han quitado entre un cuarenta y un cincuenta por ciento de menisco, me han comentado los médicos. Pero las sensaciones son más buenas que antes».

David Puras llegó a la Gimnástica hace dos temporadas procedente del Racing B. Ahora le ha tocado vivir la cara amarga del deporte, pero por fin comienza a ver la luz. «En menos de un año me han operado dos veces, pero todo se supera. Tengo 22 años y no me quedaba otra para seguir jugando. Esperemos que esta vez sea la buena», argumenta.

Sin lugar a dudas, se trata de una noticia muy positiva tanto para el jugador como para la Gimnástica. David Puras demostró en la temporada pasada su solvencia en la portería del conjunto de la ribera del Besaya, siendo el 'Zamora' de la categoría. Tras la mala fortuna al caer lesionado en el primer partido del play off de ascenso, regresó ante el Cayón en esta temporada y volvió a sentir molestias en su rodilla. Ahora se abre un periodo de recuperación que hará que esta vez el meta gimnástico regrese allá por el mes de febrero totalmente recuperado y dispuesto a disfrutar en los diferentes terrenos de juego.

Con la baja de David Puras, es Álex Ruiz el cancerbero titular del equipo blanquiazul, mientras que el juvenil Álvaro González ocupa el puesto de portero suplente en el banquillo.