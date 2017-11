Fútbol La plantilla del Cayón se solidariza con su entrenador Los jugadores del Cayón se fotografiaron para apoyar a su entrenador, Jesús Mantecón. / DM Los pupilos de Jesús Mantecón consideran la sanción «desmesurada, que no ejemplar» JOSÉ COMPOSTIZO Sarón Sábado, 18 noviembre 2017, 07:47

La plantilla del Cayón ha emitido un comunicado por considerar «una sanción desmesurada, que no ejemplar» la impuesta a su entrenador, Jesús Mantecón, tras la expulsión del pasado domingo por el colegiado Ortega Romano, en el encuentro que le enfrentó al Tropezón; porque los propios jugadores afirman estar «seguros de que este castigo no es un ejemplo para nadie. Creemos que somos la plantilla actual la que debe responder y apoyar a quien se lo merece». El entrenador tendrá que estar fuera de los banquillos durante cinco meses y cuatro partidos.

Según su punto de vista, «los que llevamos más tiempo con él sabemos de su ejemplar comportamiento y forma de ser. Siempre dándonos consejos para nuestra vida deportiva y haciéndolo extensible a la vida privada. Su mensaje es el de que hay que ser persona dentro y fuera del campo, siendo más importante el respeto que la educación. No sirve de nada el 'buenas tardes' si por la espalda le estás haciendo burla. De ahí parte su prioridad por el respeto». Los futbolistas explican que el objetivo del comunicado es «hacer llegar todo esto a aquellas personas que no le conocen en la distancia corta. Que su imagen de ganador nato y temperamental es consecuencia de las muchas horas que dedica para que todo salga lo mejor posible».

Ponen ejemplos: «Impuso en la caseta que la tarjeta por protestar a los árbitros fuera pagada por el causante, con el fin de no crearles problemas y nos dedicáramos a lo nuestro y no a juzgar si se equivocó o acertó. Como persona noble que es, no ha tenido la más mínima duda en dar la cara, no esconderse y dar reiteradas muestras de arrepentimiento a través de los medios de comunicación».

Los jugadores del cuadro del Fernando Astobiza consideran que «va a ser una temporada difícil para todos nosotros. Lucharemos al máximo en lo que resta de temporada para dedicarte la mejor clasificación posible y hacer olvidar el minuto que perdiste la cabeza y que tanto te ha penalizado». Y finalizan su comunicado mostrando toda su solidaridad con el técnico: «Mante, no estás solo y queremos recordártelo en estos delicados momentos, aunque tú ya lo sabes».

Jesús Mantecón se perderá, si nada lo remedia, prácticamente toda la temporada, y en un principio su sustituto en el banquillo gualdinegro será su segundo entrenador, José Manuel Rumayor.