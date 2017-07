Fútbol | 3ª División El portero Hugo Guil llega a la Gimnástica para reforzar el arco blanquiazul Go Deporte El almeriense firma por una temporada con opción de renovación automática por otra más si se consigue el ascenso a Segunda División B ADELA SANZ Torrelavega Miércoles, 5 julio 2017, 07:50

Hugo Guil será el portero encargado de disputar la titularidad de la meta gimnástica a David Puras la próxima temporada. El almeriense llega procedente del Águilas murciano y ha firmado por el equipo blanquiazul para esta temporada con opción a una renovación automática por otra campaña más en caso de conseguir el ascenso a Segunda B.

En el área deportiva están «muy contentos» con la incorporación del guardameta a la disciplina torrelaveguense. Esta no es la primera vez que la Gimnástica intenta incorporar a Hugo Guil. En el mercado de invierno de la pasada campaña y tras la salida del meta Pablo Herrero de la entidad blanquiazul, Carlos Bolado 'Chalana' ya tenía en el punto de mira a este almeriense de 25 años. En ese momento no cuajó la operación. Pero ahora, al segundo intento, Guil no se ha escapado. A pesar de los intentos de renovación del Águilas y de las distintas ofertas de distintos clubes de la zona murciana, «apostó por el proyecto deportivo que tenemos en la Gimnástica y no ha dudado en venir a Torrelavega para seguir creciendo», aseguró el secretario técnico.

El almeriense destaca sobre todo porque «es muy seguro por arriba. Tiene altura, muchos reflejos y es muy seguro», concluyó Chalana sobre la última incorporación a la plantilla gimnástica.

Más incorporaciones

De momento, el trabajo no cesa a orillas del Besaya. Mientras siguen a la espera de la respuesta sobre la propuesta de renovación de Víctor Fernández, Chalana y Chiri siguen confeccionando una plantilla a la que le faltan todavía varios puestos por reforzar. La Gimnástica está a la espera de incorporar un defensa, un mediapunta y un delantero.

La intención del club, en principio, es tener cerrada la plantilla para el próximo 24 de julio, fecha en la que arrancará la pretemporada del cuadro torrelaveguense y en la que empezarán a trabajar para conseguir el esquivo objetivo del ascenso.