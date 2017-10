Fútbol Un punto con sabor amargo Palazuelos, de la Gimnástica, intenta arrebatar el balón a Pablo Puente en presencia de Fresno / Luis Palomeque La Gimnástica dejó escapar en los últimos minutos una victoria que le hubiese permitido coger aire tras la reciente dimisión de su entrenador ADELA SANZ Domingo, 15 octubre 2017, 23:38

Le sobró tiempo a la Gimnástica para hacerse con una victoria con la que ya contaban casi todos los aficionados en El Malecón. El Tropezón, en el último suspiro, cuando ya casi estaba por bajar los brazos y aceptar la derrota, consiguió el gol del empate. Carlos Setién, que hasta el pasado jueves había sido el segundo de Chiri, a punto estuvo de estrenarse en el banquillo con un triunfo; sin embargo, el conjunto taniego, que en la segunda parte mejoró respecto a un primer tiempo en el que fue dominado por los blanquiazules, consiguió en el último momento lo que había estado buscando. Lo mereciera o no –en el fútbol eso la mayoría de las veces es lo de menos–, el caso es que logró salir airoso de un partido que para los amarillos dejó sabor a victoria.

Los jugadores blanquiazules, que abandonaron el campo con una mezcla de rabia y tristeza, reflejaban en su mirada la impotencia, resultado de la frustración, con ganas, tal vez, de meterse bajo la ducha, cambiarse lo antes posible e irse a casa, o a donde sea que uno vaya los domingos por la tarde, y olvidar lo sucedido, confiando en que ya vendrá otro día. Lo cierto es que lo tuvieron en su mano, que desde que a la media hora de juego Camus marcara desde los once metros, tenían la sensación de que el partido era suyo. Habían jugado con serenidad, mostrando aplomo en los momentos complicados y habían hecho lo necesario para ganar. Pero bastó un descuido, un solo instante de distracción, un error, y todo se deshizo como un dibujo sobre la arena.

1 Gimnástica Álex Ruiz, Belmonte, Fermín (Kamate), Camus, Nacho González, Javito, Vitienes, Palazuelos, Nacho Rodríguez (Luis Alberto), Cagigas y Perry (Cote). 1 Tropezón Iván, Pablo Puente, Chamorro, Bustillo, Estrada, Álex (David González), Zarandona (Conde), Victor Sanchez, Nacho (Dorronsoro), Isuardi y Juan Fresno. Goles 1-0 m. 32, Borja Camus. 1-1 m. 89, David González. árbitro González Crespo. Amonestó a los locales Nacho González, Borja Camus y Hugo Vitienes. Por parte visitante, a Isuardi, Estrada y Víctor Sánchez.

El partido había comenzado bien para la Gimnástica, que a los seis minutos ya dio el primer aviso, con un lanzamiento de Perry desde la frontal del área, un poco escorado hacia la izquierda, que se fue rozando el larguero. Fue el primer aviso, como una especie de declaración de intenciones. Un «estamos tocados, pero seguimos estando aquí» que el Tropezón entendió perfectamente, ya que, lejos de envalentonarse, se cuidó bastante de cualquier tipo de euforia y soberbia, echándose un poco hacia atrás por si acaso. Y es que la acción del interior izquierdo no fue algo aislado, ya que poco después Cagigas a punto estuvo de conectar con Nacho Rodríguez, pero éste no llegó al remate.

La afición local parecía satisfecha con su equipo, que estaba dando la talla como en sus mejores momentos. Los futbolistas blanquiazules, dolidos tras el empate en Santillana y la dimisión de su entrenador, necesitaban reivindicarse de alguna forma y de momento lo estaban logrando. Dominaban a su rival, lo mantenían encerrado en su parcela del campo y habían dispuesto de un par de oportunidades para ponerse por delante. Faltaba acertar, pero estaban trabajando bien. Cerca de la media hora y tras varios minutos de tranquilidad, la Gimnástica volvió a la carga. Primero en una acción en la que Javito a punto estuvo de aprovecharse de un error en el despeje de Iván y después en un uno contra uno de Fermín, que no resolvió bien ante el guardameta.

Tanto de penalti

El gol parecía una cuestión de tiempo. No llegó, sin embargo, en jugada, sino que fue el resultado de un penalti. Camus, el encargado de la ejecución, no perdonó y puso por delante a su equipo. La Gimnástica, ya por delante, se creció y mostró su mejor cara en el último cuarto de hora antes del descanso. Apretó aún más, poniendo cerco al área del Trope, que si no se retiró al vestuario con una desventaja aún mayor fue porque ayer no era el día de su rival.

La segunda mitad no fue tan intensa como la primera, con un Tropezón algo más entonado. La Gimnástica no se echó atrás y siguió buscando la portería, pero sin la energía del principio. Probaron fortuna Fermín, Nacho Rodríguez y Belmonte, pero desde lejos, como carentes de fe. Después lo intentaron, con más intención, Camus y Palazuelos, que no hicieron el segundo de milagro, en sendas acciones.

El Tropezón, hasta entonces, solo había llegado un puñado de veces, y sin apenas peligro. Tan solo Juan Fresno, a un cuarto de hora para terminar, tuvo una oportunidad. Pero no importan las ocasiones perdidas, sino las que se aprovechan. Y cuando ya nadie daba un euro por los de Tanos, apareció David González, logró el empate, salvó un punto y dejó a los locales con la sensación de haber remontado el vuelo.