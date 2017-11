Fútbol | 3ª División El Racing B tumba al líder Los de José Moratón encarrilaron el partido ya durante los primeros cuarenta y cinco minutos y se fueron al descanso con la ventaja por dos goles a cero en el marcador MARTA CEBALLOS SANTANDER. Jueves, 2 noviembre 2017, 07:41

El mes de noviembre no ha podido empezar mejor para el Racing B. El filial verdiblanco venía de perder por dos goles a cero frente a la Gimnástica y le tocaba hacer frente al líder de la Tercera División cántabra. Pero ayer, el Laredo, que encajó su primera derrota en ligan, no fue el de otros días y el Racing B marcó la diferencia siendo un equipo no sólo más centrado, sino también superior. Los de José Moratón encarrilaron el partido ya durante los primeros cuarenta y cinco minutos y se fueron al descanso con la ventaja por dos goles a cero en el marcador.

3 Racing B Rumenov, Adrián, Puras, Darío, Íñigo, Turra, Gonzalo (Gallo), Jerin, Mario (Aquino), Badiola, Rozas (Jaime). 0 Laredo David, Toño, Montiel, Mier, Cano (Óscar), Lila, Manu, Luis (Rasines), Felipe, Camino (Ander), Mauri. goles 1-0 m.34 Gonzalo, 2-0 m.36 Rozas; 3-0 m.47 Badiola. Árbitro Bolívar Rodríguez. Amonestó a los locales Puras y Darío y al segundo entrenador Daniel Cobo y a los visitantes Felipe y Arisqueta. incidencias Instalaciones Nando Yosu. 500 personas.

Para Gonzalo, ayer, la tercera fue la vencida. El siete de los verdiblancos había dado ya dos avisos al Charles antes de hacer el primer tanto del partido: en la primera acción de peligro intervino David y, la segunda, fue un pase de Badiola que Gonzalo terminó con un autopase para deshacerse del guardameta del Laredo, pero que se le marchó por la línea de fondo. A la de tercera llegó el gol. La defensa despejó un tiro del propio Gonzalo pero el esférico volvió a las botas del jugador racinguista, que se escoró hacia la izquierda y chutó cruzado para imposibilitar las opciones de David y anotar el primero. El filial verdiblanco tardó poco tiempo en ampliar la ventaja en el luminoso, tan sólo dos minutos después del gol de Gonzalo, llegó el de Rozas.

El encuentro celebrado ayer en las Instalaciones Nando Yosu era un duelo de altura, Laredo y Racing B son dos clásicos en la zona alta de la tabla y dos de los equipos favoritos para el ascenso de categoría y aunque, en principio, podía parecer un partido igualado, los pupilos de José Moratón tuvieron el control del partido, sobremanera en lo que al marcador se refiere. Los verdiblancos ya lo tenían medio hecho con el dos a cero a favor cuando al comienzo de la segunda parte Badiola llegó por la derecha al área de los visitantes para anotar el tercer tanto y dar aún más tranquilidad a los locales.

Tanto anulado al Laredo

Un equipo no es líder por casualidad, por eso el Charles optó por no darse por vencido y seguir intentándolo hasta cuando la remontada ya era algo que se antojaba imposible. Aún con todo, lograron perforar la portería de Rumenov con un tanto que no subió al marcador por posición antirreglamentaria.