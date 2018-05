Cote Álex Ruiz Nacho Rodríguez Rubén Palazuelos «Que ruede ya el balón» Álex Ruiz, Nacho González y Cote, en una de las porterías de El Malecón antes de la sesión de ayer. / Luis Palomeque Los pupilos de Pablo Lago insisten en mantener los pies en el suelo: «Todavía no hemos hecho nada»La semana está siendo larga en la Gimnástica, que quiere certificar cuanto antes el ascenso JOSÉ COMPOSTIZO Jueves, 24 mayo 2018, 07:24

Se cuentan los días, las horas, los minutos. Hasta los segundos se hacen interminables. Y todo porque llegue el momento, ese que todo Torrelavega desea, para completar el tan ansiado ascenso de la Gimnástica a Segunda División B. Imaginar es bueno, pero para que se convierta en un hecho el equipo de la ribera del Besaya tiene que eliminar al Mallorca B, el domingo a las 12.00 horas, en las instalaciones de Son Bibiloni, con la ventaja del resultado del encuentro de ida en El Malecón. El conjunto gimnástico entrenó ayer y lo volverá hacer hoy, en horario de tarde, y repetirá el próximo sábado a mediodía, ya en Palma. Serán tres días intensos, donde el cuerpo técnico tendrá mucho trabajo por delante, pero donde lo más importante será llegar a tope al partido y no caer en la euforia que envuelve a la ciudad.

La renta de 4-1 le hace ser favorita a la Gimnástica, pero el defensa central Cote -que ascendió a la división de bronce del fútbol español en la temporada 2012-13 con el Tropezón-, no quiere confiarse y saldrá a por todas. «Es un buen resultado, pero no es suficiente, ni mucho menos. Cuando terminamos el partido del pasado domingo todos incidimos en lo mismo. Es verdad que hemos dado un paso muy importante, pero no es el definitivo. Si la eliminatoria fueran 90 minutos, ya habríamos ascendido, pero como es a 180, allí puede pasar lo mismo que aquí, pero al revés y que nos remonten. Hay que estar concentrados y preparados para lo que nos viene», apunta el de Potes tras protagonizar un gran curso, lo que le ha valido el reconocimiento de la grada. «Somos conscientes de que el partido contra el Mallorca B es el más importante de la temporada. Es una final, vamos a jugar como si estuviéramos empatados, porque la motivación es grande y queremos que ruede ya el balón. La semana se hace muy larga», asiente Cote.

Otro de los protagonistas del encuentro ante el Mallorca B fue el meta gimnástico Álex Ruiz, con tres intervenciones de mucho mérito. «Tenemos que acometer el partido igual que en la ida. No nos podemos relajar en ningún momento. Si queremos ascender tenemos que estar intensos desde el minuto uno al noventa y tantos», indica. «Ellos también tuvieron sus oportunidades» e insiste en que «todavía no hemos hecho nada». Álex espera refrendar la victoria cosechada con otro triunfo en Palma, en un partido en el que augura que seguirán fieles a su estilo. «Somos conscientes de lo que nos jugamos todos. Tenemos que seguir trabajando, pero vamos a por el ascenso», apunta el meta blanquiazul.

Muchas de las esperanzas para rematar la eliminatoria están depositadas en la figura de Nacho Rodríguez, máximo goleador del campeonato y autor de dos goles el pasado domingo. El delantero centro del conjunto blanquiazul reconoce que aún no le ha salido ningún equipo que pretenda ficharle. «Además, tampoco lo quiero. En la cabeza sólo tengo conseguir el objetivo que nos propusimos en julio, que no era otro que subir con la Gimnástica a Segunda B». Y es que el de Laredo es uno de los jugadores que más cree en el ascenso. «Si estamos como lo hicimos en casa o como hemos hecho casi toda la temporada, seguro que tendremos todas las opciones para ascender. El equipo compite bien y tiene ganas. El resultado de El Malecón fue extraordinario. Si no encajamos un gol en la primera media hora, no será tan complicado mantener el resultado con el que vamos. Todo lo que genera este club, su masa social, hará que demos el 120% para que ascendamos», manifiesta el pejino.

La plantilla vuelve a entrenar al completo pensando en Palma Con la sonrisa dibujada en la cara, la plantilla de la Gimnástica regresó ayer al trabajo con todos los futbolistas disponibles, tras haber disfrutado de la jornada de descanso semanal y pensando en el que puede ser su último compromiso esta temporada. Porque ganar al Mallorca B en el encuentro de ida del play off de ascenso en la eliminatoria de campeones ha reforzado moralmente al equipo. Por lo tanto, el entrenador asturiano del conjunto gimnástico, Pablo Lago, podrá contar con toda su artillería de cara al encuentro de vuelta del duelo ante el equipo balear el próximo domingo, después de haberle doblegado el pasado domingo en El Malecón. El entrenador gimnástico tiene claro que el objetivo debe ser que todos y cada uno de los componentes de la plantilla blanquiazul llegue al máximo nivel a Palma. El partido de ida de la fase de campeones se saldó sin lesiones en el vestuario blanquiazul. El entrenador podrá disponer de todos sus jugadores y, además, con la nueva normativa de la Federación Española de Fútbol, todos los futbolistas de la plantilla gimnástica -18-, podrán entrar en la convocatoria. El técnico explicaba ayer que «los jugadores están bien. Algo cansados por el fuerte ritmo del partido», y aunque reconocía que alguno padecía «leves molestias», el entrenador asturiano le restaba importancia al entender que se trata de «algo normal, propio del cansancio», y contaba con, «poco a poco», poder ir «recuperándolos a todos». En cualquier caso, el mensaje más esperado es este: «No hay ninguno lesionado, así que el domingo volveremos a estar otra vez los que estuvimos en la ida». Las perspectivas son muy positivas, por lo menos en lo que se refiere a la convocatoria del equipo para el partido del domingo, después de haber vivido situaciones realmente buenas durante toda la segunda vuelta de la competición. Aunque la Gimnástica ha tenido que hacer verdaderos encajes de bolillos para componer un equipo con garantías en algunos encuentros a lo largo de la temporada a consecuencia de las ausencias por lesión, que han llegado a sumar hasta cinco efectivos en la enfermería de forma simultánea. Para recuperarse de la exigencia del partido de ida, así como del largo desplazamiento a las islas Baleares, la plantilla disfrutó el martes de una jornada de descanso. Sin embargo, la actividad regresó ayer y lo volverá hacer esta tarde en el campo de entrenamientos habitual del equipo, El Malecón, a las 18.15 horas. Como suele ser habitual, las actividades comenzaron con ejercicios de toque de balón y de control de posesión. Además, Pablo Lago dividió al equipo en pequeños grupos para controlar los mismos aspectos, pero en espacios más reducidos. Para finalizar se realizaron pequeños partidillos en poco espacio para desarrollar la puntería y precisión, continuando con centros y lanzamientos a portería. Sobre los entrenamientos, el míster dejaba abiertas todas las posibilidades. «Tenemos que terminar de planificar la semana», confesaba. La Gimnástica lo tiene todo de cara para cerrar en Mallorca el círculo negro de su historia moderna y enterrar el sufrimiento que arrastra desde hace cinco años. Este domingo, en otro guiño del destino. Al conjunto de la ribera del Besaya sólo le queda una etapa y en Mallorca la cubrirán con la mochila cargada de provisiones y el viento de cara, porque ya se ve la luz al fondo del pasillo...

Al delantero Juanma Barbero, que llegó en el mercado de invierno procedente del Don Benito y que está completando una buena campaña con los blanquiazules, no le importaría seguir el curso que viene en Torrelavega. «No está en mis manos. Si conseguimos el ascenso, la verdad es que tengo mucha ilusión por jugar en Segunda B, pero tampoco pienso en lo que me va a deparar la temporada que viene. Sólo estoy centrado en subir y, a partir de ahí, que venga lo que tenga que venir. Por ahora sólo pienso en la Gimnástica», afirma el extremeño, quien también pone el foco en la importancia de anotar un gol en el encuentro de vuelta, «porque también habrá momentos en los que lo pasaremos mal porque el Mallorca B es un gran equipo y no se asciende de categoría sin sufrir. El final tiene que ser el que queremos, aunque tengamos que pasar por la prórroga y los penaltis», añade el delantero

Por su parte, uno de los capitanes del cuadro gimnástico, Borja Camus, espera un encuentro con un filial que ataque continuamente y que se parezca al de la segunda parte en El Malecón. «Supongo que será así desde el minuto uno, dándole mucho ritmo al partido y buscando el gol, porque es lo que les queda». Pero el defensa también tiene claro que en un encuentro con espacios la Gimnástica puede ser un conjunto muy peligroso. «Jugar a la contra no es uno de nuestros puntos fuertes, porque nos caracterizamos más por tener la posesión del balón y practicar un juego combinativo, pero si podemos coger un contragolpe y meter un gol sentenciaríamos la eliminatoria».

Fieles a su estilo

Por último, a Rubén Palazuelos, curtido en mil batallas, le importa mucho más el nivel que muestre la Gimnástica el domingo que los argumentos con los que pueda contrarrestar el Mallorca B. El centrocampista señala que el equipo mantendrá el estilo de juego que le ha caracterizado durante la temporada. «Tenemos que apelar a lo que somos como equipo, estamos convencidos de que la mejor manera de conservar la ventaja es intentar ampliarla y nosotros vamos a ir a tratar de ganar el partido. Nosotros no vamos pensando en que llevamos una ventaja, vamos pensando en que nuestro modelo de juego nos trajo hasta aquí y sólo respetándolo podemos trascender y cumplir el objetivo».

Además, Palazuelos sitúa el encuentro en un contexto histórico en clave gimnástica. «Este partido va a marcar el futuro del club, de la afición y de la gente que quiere a la Gimnástica. Sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande y cada uno tratará de disfrutar a su manera. Si somos nosotros mismos y confiamos en lo que hacemos al cien por cien, estoy seguro de que el Mallorca B lo pasará mal y nosotros viviremos un final feliz», concluye el futbolista santanderino.