Sigue en directo el Cayón-Gimnástica

M. 12 Las imprecisiones y la falta de acierto de los equipos hace que no haya muchas ocasiones en las áreas y el campo debido a la lluvia caída no facilita la transición del esférico. El primer balón que se acerca al arco es un disparo de Chili que sale alto y no genera peligro a la meta defendida por Álex.