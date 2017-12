Fútbol | Gimnástica Una transformación para seguir adelante Los socios de la Gimnástica, en la imagen en la última asamblea, deben tomar una decisión trascendental para el club. / Luis Palomeque La Gimnástica espera la decisión de los socios para iniciar o no los trámites de conversión en SAD | El principal beneficio para los blanquiazules sería, en palabras de su presidente, «la propia supervivencia del club», ahogado por las deudas y que en marzo puede entrar en quiebra técnica ADELA SANZ T ORRELAVEGA. Martes, 12 diciembre 2017, 08:18

La Gimnástica espera a la decisión de sus socios -llamados a las urnas tras el parón navideño- para iniciar, si procede, los trámites de conversión a Sociedad Anónima Deportiva. Con una deuda de cerca de un millón de euros (945.042,07, alrededor de 400.000 menos que la de 2014), necesita liquidez. Margen de tesorería. En palabras de su presidente, Tomás Bustamante, unos «300.000 euros, aunque nos arreglaríamos con 200.000». De lo contrario, los intereses seguirán devorando la amortización. La conversión en SAD y la inyección de capital que supondría parece a juicio de la directiva la única alternativa «tras el absoluto fracaso de los préstamos participativos de la pasada campaña».

Bustamante aspira a la conversión en SAD para propiciar la llegada de varios inversores independientes entre sí cuya identidad no se ha dado aún a conocer y que se harían con un porcentaje significativo, pero no -si se cumplen las expectativas del presidente y de su equipo- con el control del club. «Los primeros que van a tener derecho a comprar las acciones serán los socios, con la intención de que sean ellos quienes puedan acceder al mayor porcentaje del capital. Posteriormente, lo que no cubran los socios será capital a disposición de las empresas interesadas», explica el máximo mandatario blanquiazul.

La Ley del Deporte solo obliga a convertirse en SAD en Primera y Segunda. Una SAD es jurídicamente una empresa y está sometida a más controles y otra legislación diferente a un club. Los intereses de la deuda del pasado devoran los ingresos sin que apenas se amortice capital. La venta de acciones permitiría unos ingresos imposibles de otra forma en Tercera. Solo si lo aprueban los socios por referéndum. Hasta que no haya respuesta afirmativa no se calculará el capital social, número de acciones ni se consultará con el CSD. El 7 de enero se celebrará un referéndum en el que podrán votar todos los socios mayores de edad. Si dan su aprobación se abrirá el calendario y se calculará el precio de las acciones.

18 ejemplos de equipos que son SAD en Tercera Real Sociedad Deportiva Alcalá Club Deportivo San Roque de Lepe Terrassa Olímpica 2010 Unió Esportiva Sant Andreu Club Deportivo Laguna Polideportivo Cacereño Club Deportivo Cacereño Club Deportivo Algeciras Real Jaén Club de Fútbol Real Ávila Terrassa Fútbol Club Club Deportivo Guadalajara Real Avilés Xerez Club Deportivo Unió Esportiva Vilajuiga Club Deprtivo Castellón Sociedad Deportiva Compostela Real Burgos

Todavía no se ha calculado a cuánto asciende el capital social, el número de acciones ni su precio. «Eso lo tiene que decir el Consejo Superior de Deportes (CSD), que se encargaría de guiarnos». Y la Gimnástica aún no le ha consultado. «Estamos a la espera de la decisión de los socios», apunta Tomás Bustamante. Todo para evitar «que las deudas del pasado ahoguen al club». Las propuestas han sido varias, ya que para evitar que el club llegue en marzo a la quiebra técnica anunciada en la última asamblea se han pensado en posibles soluciones como el crowfunding.

El consecuencia, la directiva aspira a que la creación de la SAD sirva para inyectar capital en una Gimnástica que atraviesa enormes dificultades económicas a cambio de que los socios pierdan como tales -a menos que inviertan en acciones- el control de la sociedad. Bustamante tiene como objetivo es que ningún inversor se haga con una mayoría que le permita controlar de forma exclusiva la Gimnástica, pero el riesgo reside en que la masa social -siempre que se apruebe la operación- responda después o no comprando acciones.

Los beneficios que aportaría a la Gimnástica esta conversión pasan «primero, y sobre todo, por la supervivencia del club. Además, el funcionamiento sería el de una empresa normal y podríamos tener liquidez para funcionar y que no se vaya el 50% de los beneficios de cada temporada en intereses».

Tampoco hay que llevarse a engaños. Una SAD también tiene sus sombras. «Lógicamente pasas a ser una empresa con todo lo que eso conlleva», puntualiza Bustamante. Y la propuesta aún está en fase embrionaria, «todavía queda mucho por desarrollar. Es una idea y hay mucho que explicar a los socios antes del próximo referéndum del 7 de enero cuando tienen que votar si se inician los trámites para la conversión».

Pese a que el club es una figura jurídicamente más interesante para una entidad deportiva al permitir un mayor margen de actuación, la deuda que arrastra la Gimnástica pone en riesgo su viabilidad, y en una categoría como la Tercera División, una de las escasas formas de recaudar capital es esta transformación. De ahí el interés de la directiva de asirse a lo que interpreta como un salvavidas para los blanquiazules. Los ingresos por socios no son suficientes para mantener a flote a la Gimnástica, así que la necesidad de dotarla de la fluidez económica que necesita puede originarse en el ingreso de un grupos de empresarios preferentemente de la capital del Besaya.

Embargos

De momento, los embargos acosan a los torrelaveguenses y no parece que la situación vaya a mejorar a corto plazo tras la condena en los tribunales a pagar más de 100.000 euros al abogado y exdirectivo Ángel Díaz de Entresotos. O la deuda de 30.000 euros que reclama el actor Antonio Resines a los blanquiazules. Además, está la deuda con Hacienda, que todavía ronda los 150.000 euros. Y sin olvidar la Seguridad Social.

La decisión está en consecuencia sobre la mesa. ¿Club o Sociedad Anónima Deportiva? La principal diferencia entre ambas opciones es que ante la ley uno es una empresa (SAD) y los otros no, tienen estatus como asociaciones o colectivos, pero no como entidades mercantiles.

Con la llegada de la Ley del Deporte en 1990, se creó un nuevo modelo de asociacionismo deportivo que busca establecer un modelo de responsabilidad jurídica y económica para los clubes que desarrollaran actividades profesionales. Esto se pretende lograr con la conversión en Sociedades Anónimas Deportivas. La intención de la normativa estaba clara. Se pretendía mejorar la transparencia económica y jurídica de las empresas que operaban en el mundo del deporte profesional en España y abrir la puerta a posibles salidas a bolsa de dichas sociedades -algo que ninguna ha hecho todavía-.

Los socios ya protestaron contra lo que consideran falta de información sobre este cambio en la Asamblea Extraordinaria celebrada hace menos de dos semanas. La masa social quiere decidir, pero le faltan datos, detalles y sobre todo las garantías que supondría que la Gimnástica dejase de ser un club y pasase a ser una Sociedad Anónima Deportiva. Bustamante asegura que están preparándose para presentar a los socios toda la información en los próximos días y así acudan a votar con todos los datos.