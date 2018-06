Fútbol | Gimnástica Tres despedidas en Mies de Vega El guardameta David Puras se despidió ayer de la Gimnástica y jugará lejos de El Malecón. / Luis Palomeque David Puras, Nacho González y Felipe Belmonte son las primeras bajas de la Gimnástica ADELA SANZ Torrelavega Martes, 5 junio 2018, 08:58

David Puras, Felipe Belmonte y Nacho González no vestirán de blanquiazul la próxima temporada. Ninguno de los tres jugadores defenderá el escudo de la Gimnástica en Segunda B. Así se lo comunicó ayer Carlos Chalana, secretario técnico de la entidad torrelaveguense, en la reunión que mantuvo con todos ellos; la primera toma de contacto con la plantilla de la pasada temporada.

Desde ayer y hasta el próximo jueves, Chalana se reunirá con cada uno de los futbolistas que terminan contrato el 30 de junio (casi todos) para presentarles o no una oferta de renovación. Además de las bajas de Puras, Belmonte y Nacho González, el área deportiva ha confirmado que se producirá alguna despedida más durante estos días, a las que se podrán añadir la de los jugadores que no acepten la oferta de renovación que se les plantee.

Las tres salidas dejan vacantes en la portería tras la marcha del de Solares y dos puestos en la defensa sin Nacho y Belmonte. Es verdad que a González se le ofreció una renovación por dos temporadas, pero siempre para jugar lejos de El Malecón. La necesidad de minutos del central es uno de los principales motivos de su no continuidad en la Gimnástica. De momento el club está a la espera de la respuesta del defensa que no tiene ninguna opción de jugar la próxima temporada en Segunda B con los blanquiazules.

El central Nacho González disputó esta temporada 20 encuentros, de los que fue titular en trece de ellos. El joven defensa (23 años), que fichó al principio de la temporada 2016-2017 procedente del Tropezón, no ha conseguido hacerse con un hueco en el eje de la zaga del once titular diseñado por Pablo Lago, donde futbolistas más veteranos como Cote, Luis Alberto e incluso Borja Camus han contado con más confianza y han disputado más partidos que él. A pesar de todo, su rendimiento no puede calificarse de pobre, ya que ha marcado dos goles y ha logrado un par de asistencias. Su envergadura, colocación y buen juego aéreo no han sido suficientes para que se hiciera un lugar entre los imprescindibles del asturiano.

Oferta de renovación para todo elcuerpo técnico Tras la renovación del entrenador Pablo Lago para la próxima temporada, el siguiente objetivo de Chalana como secretario técnico de la Gimnástica es que se confirme la continuidad del resto del cuerpo técnico. El asturiano quiere en el banquillo a los mismos lugartenientes que le acompañaron la pasada campaña en Tercera División y con los que consiguió tras mucho trabajo ascender al equipo y cumplir el objetivo que tanto tiempo se resistió a la entidad. Así, Carlos Setién ya ha confirmado que seguirá ocupando el cargo de segundo al mando de la nave blanquiazules, mientras David Ceballos, el fisioterapeuta, también acordó su continuidad en el equipo de la capital del Besaya. Falta por cerrar que Alberto García, preparador físico, y Javi Melchor, entrenador de porteros, sigan un año más junto al técnico de Vegadeo en la categoría de bronce del fútbol nacional.

Por su parte, el lateral manchego Felipe Belmonte tampoco consiguió asentarse en un equipo al que llegó en verano procedente del Villarrobledo, equipo en el que era titular indiscutible. El defensa, que vino para cubrir el flanco izquierdo de la zaga y también para disputarle su posición a Fer en el derecho, al final no ha rendido al nivel de lo que él se esperaba. En su caso ha sido una lesión de rodilla, que le mantuvo fuera del equipo durante varios meses, lo que ha supuesto un lastre a su continuidad. Así, solo ha podido completar quince encuentros, catorce de ellos como titular. Si la temporada del albaceteño estuvo marcada por una rotura parcial del ligamento lateral interno de su rodilla, la de David Puras también estuvo marcada por los problemas en esa misma articulación.

El guardameta se incorporó a la disciplina del equipo en la recta final de la temporada tras recibir finalmente el alta federativa de la rotura de menisco de su rodilla izquierda. La lesión del meta se produjo a finales de mayo de 2017 durante la fase de ascenso a Segunda B en el partido ante el Atlético de Madrid B en El Malecón, por lo que ha estado casi un año en el dique seco. Regresó en el mes de septiembre para suplir la baja de Hugo Guil, disputó tres partidos y después sufrió una recaída. Operado por segunda vez a finales del mes de noviembre no volvió a vestirse de corto para defender el arco de la Gimnástica.

Galnares, más cerca

La salida del meta puede facilitar el desembarco en la Gimnástica de PabloGalnares, portero del Bezana, uno de los futbolistas con los que la Gimnástica quiere reforzar su equipo para el regreso a Segunda División B.Pablo Galnares inició su carrera en la Peña Paco Liaño antes de pasar a la cantera del Racing. Pasó por el Cayón y posteriormente fichó por el juvenil del Celta antes de regresar a Cantabria para jugar en el Bezana. Es una opción de futuro para la portería con la que trabaja la Gimnástica, que también ofrecerá la renovación a Álex Ruiz.

Borja Camus, capitán de la Gimnástica «Ha sido el play off en el que más claro lo veía»

Borja Camus (Potes, 1989), capitán de la Gimnástica, ha cumplido el sueño de ascender con el equipo blanquiazul a Segunda B. El líder del vestuario, que llegó a orillas del Besaya con el equipo ya en Tercera, seguirá vistiendo de azul y blanco la próxima temporada, ya que tiene contrato con la entidad torrelaveguense. El lebaniego disfruta de las vacaciones tras una temporada «muy difícil» que estuvo condicionada desde antes de su empezar. El ascenso supone un broche de oro «después de años duros para la entidad».

Luis Palomeque

–Ha costado, pero al final la Gimnástica está de vuelta en Segunda B...

–Sí, por fin. Después de tanto tiempo intentándolo, se consiguió. Han sido años duros en los que la afición ansiaba volver a Segunda B, pero los primeros fueron difíciles. En aquel momento las cosas fueron complicadas.

–¿Este ascenso ha despertado a los gimnásticos?

–Fue algo increíble desde que se jugó el primer partido en casa y vimos a la afición que estaba con nosotros. Sacamos un resultado que ampliaba las expectativas y eso desató el delirio. Los aficionados se han volcado esta vez de una manera diferente. Durante el recibimiento en la Plaza Roja, Chemaro (socio número uno del club) nunca había sentido a Torrelavega tan conectada con la Gimnástica.

–Ahora toca pensar en Segunda B. ¿Qué le parece?

–Primero toca desconectar un poquito porque va a ser una temporada muy dura. Habrá que sufrir y consolidarse en la categoría. El bloque está hecho y el club decidirá qué necesita cambiar o apuntalar.

–Tomás Bustamante y Pablo Lago han definido la temporada como complicada. ¿Qué opinión tiene como capitán de esa afirmación?

–Fue un año muy difícil porque antes de empezar la Liga ya había mucha presión añadida por la salida de dos jugadores del club –Mario y Siro– y empezamos con muchos empates y la afición se echó encima del mister. La llegada de Pablo Lago nos dio a los jugadores tranquilidad y confianza. Sabíamos que era eso lo que todos necesitábamos. De esa manera crecimos y a partir de ahí fue una temporada especular en casi todos los sentidos.

–¿Qué le dio Pablo Lago al equipo?

–Es un hombre muy templado y muy ordenado en lo que hace. Cree que hay que sentar unas bases y que desde esas bases todo llega. Él supo transmitirnos tranquilidad y que no debíamos tener miedo a creer que podíamos cambiar la situación. Fue quien nos aportó la tranquilidad, que ha sido la base del cambio.

–La presión de los rivales les impidió bajar el ritmo en la recta final del campeonato, ¿eso les ayudó para enfrentarse a un play off?

–Tras remontar los puntos y llegar a la cabeza de la tabla éramos conscientes de que los rivales –primero Laredo y después Escobedo– iban a apretar; todos sabíamos que éramos muy competitivos, que teníamos una plantilla completísima y que quedaba mucho aún por delante. El Escobedo, con su presión, nos ha ayudado a no bajar el ritmo y a competir en la fase de ascenso como lo hemos hecho.

–¿Llegaron en buen estado a la fase de ascenso?

-Si consigues proclamarte campeón a tres jornadas, por ejemplo ,tiendes a relajarte. Es cierto que los partidos de play off son diferentes a los de Liga, pero nuestra dinámica era muy buena en la recta final.

–¿Cuál fue su papel de capitán durante la eliminatoria?

–Ganar la Liga nos hizo tener más confianza en nosotros. Después del sorteo, al conocer el rival puede que estuviéramos un poco inquietos, ya que nos tocó un filial como sucedió la pasada temporada –Atlético de Madrid B– y esos siempre son equipos difíciles de afrontar. Antes de salir a El Malecón en el partido de ida, les dije a mis compañeros que esta era la fase de las que he jugado con la Gimnástica en la que más claro lo veía.

–¿Cuándo vio claro el ascenso?

–En El Malecón, después del 4-1. Es cierto que has de ser realista y tener los pies en el suelo, pero lo tenía seguro al 90%. Este año hemos llegado más fuerte al final de Liga, no como en otras ocasiones en las que la temporada se nos hizo muy larga.

–¿Los goles del Mallorca B en Son Bibiloni le hicieron dudar?

–Con el 2-0 sabíamos que estaba muy difícil porque no llegaban ocasiones claras y es cierto que quedaba mucho tiempo por delante. Hubo un momento que se dudó, pero ahí es cuando dimos un pasito hacia adelante y entonces llegó el gol de Rubén Palazuelos que nos lo ponía todo más fácil.