La ventaja de un marcador favorable Tocornal, del Laredo, corre junto a un jugador del Alavés B para llegar al balón. / SANE El Laredo defiende ante el Alavés B el 3-2 del San Lorenzo en la vuelta de la primera eliminatoria de ascenso a Segunda B JOSÉ COMPOSTIZO Domingo, 27 mayo 2018, 08:47

Una cita con la historia, otra más, esta vez en el año de su centenario. No se cansa el Laredo de intentar, paso a paso, sorprender en cada partido, en cada duelo, en cada desafío. Esta vez, la gesta tiene que ser en las instalaciones José Luis Compañón de Ibaia (Vitoria). A partir de las 11.30 horas empezará a rodar el balón para decidir qué equipo, el Laredo o el Alavés B, sigue adelante en este play off de ascenso a Segunda División B. Vascos o cántabros. Sólo puede quedar uno en esta lucha. La renta del conjunto pejino, 3-2 en el San Lorenzo en el partido de ida del pasado fin de semana, no es suficiente para colgarse el cartel de favorito. Así, lo que se presume que predominará en este partido será la igualdad.

Las cábalas sobre el marcador final son inevitables. El Charles pasaría con cualquier resultado de empate, con o sin goles. Obviamente también con una victoria. Pero una derrota por 1-0 le apearía del sueño. Eso sí, caer por la mínima con más de dos goles de los de la capital de la Costa Esmeralda abriría la puerta a la siguiente eliminatoria al Charles.

ALAVÉS B-LAREDO Alavés B Ioritz, Huete, Nacho, Gabriel, Erik, Perera, Paulino, Arzuaga, Fuentes, Iglesias y Valero. Laredo David, Toño, Roberto Cano, Mier, Lila, Oscar, Manu, Bárcena, Vinatea, Montiel y Tocornal. Árbitro Escribano Jiménez (Comité riojano). Lugar y hora Ibaia (Vitoria), 11.30 horas.

Sobre estas sumas y restas, el entrenador del Laredo, Arteche, lo tiene claro. «Hay que salir a ganar. El Laredo quiere seguir alargando su historia en Vitoria con todas las ganas del mundo. Se lo vamos a poner lo más difícil posible al filial del Alavés», afirmó el técnico pejino. «Yo, desde luego, tengo mucha confianza en mi equipo», aspostilló.

El resultado es corto y la ventaja es mínima antes del partido de hoy. «Pero al fin y al cabo, es una ventaja», señaló el preparado del Charles. Durante la semana Arteche analizó el partido de ida ante los alaveses y debatió con los jugadores «dónde tuvimos problemas y dónde hicimos daño. De lo que se trata ahora es de minimizar los problemas que tuvimos y explotar nuestras virtudes». Y es que Arteche está convencido de que el de hoy «no será el último partido de la temporada».

Ambición, motivación e ilusión y por si faltaba algún ingrediente, se añade una pizca de aficionados del Laredo. Solo una pizca, porque el conjunto vasco tan sólo envió 110 entradas al club pejino y no dejó la opción de poder adquirirlas hoy, dado que los vitorianos regalaron el resto del aforo a sus socios y abonados, algo por lo que se han sentido «muy perjudicada» los aficionados del Laredo que a causa de esta medida se quedarán sin ver el partido.

En cuanto a los efectivos disponibles para el encuentro, Artechelo tendrá difícil para privar a alguno de sus jugadores de disputar este partido, pero tendrá que hacerlo. Nadie dijo que el en fútbol las decisiones fuesen fáciles. La plantilla viajó ayer al completo hasta Vitoria y las únicas bajas serán las ya conocidas de Felipe y Cano. Aunque aún planea la duda de Gallo. Una decisión sobre la que Arteche se pronunciará hoy en base a cómo se encuentre el exracinguista.