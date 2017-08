Vuelve a rodar el balón

Vuelve la competición oficial a los campos de fútbol de Cantabria. Tras las vacaciones estivales y el inicio de la pretemporada, el balón rodará a partir de este sábado con la fase regional de la Copa Federación. El torneo lo disputarán los ocho equipos clasificados desde la segunda a la novena posición –el campeón, la Gimnástica, jugará la Copa– al finalizar el pasado campeonato de Liga.

En esta nueva edición, la sede de la competición será el Campo Municipal de Santa Cruz de Bezana, que acogerá los encuentros de cuartos de final y de semifinales, mientras que la final se jugará un año más en los Campos de Sport de El Sardinero en una fecha todavía por concretar. Los cuartos de final arrancarán este sábado con el partido que enfrenta al Racing B –actual campeón de la fase regional– y al Siete Villas a partir de las 18.00 horas. A continuación, Tropezón y Escobedo se medirán a partir de las 20.30 horas, buscando su pase a semifinales. Los ganadores de ambas eliminatorias se verán las caras el próximo martes día 15 a las 18.00 horas. Si la jornada de hoy se promete intensa, la de mañana no tiene nada que desmerecer. En la segunda jornada saltarán al ruedo Laredo y Barreda, que se enfrentarán mañana a las 18.00 horas. Después, Cayón y Cultural de Guarnizo tienen un cita a las 20.30 para cerrar los enfrentamientos de cuartos de final. Los ganadores se medirán en las semifinales también el martes en el segundo duelo de la jornada a partir de las 20.30 horas.

Para la final habrá que esperar un poco más, ya que no está confirmada la fecha del partido que se jugará en los campos de Sport de El Sardinero, aunque siguiendo la pauta de ediciones anteriores, se disputará en septiembre. El ganador de la fase regional se llevará un premio en metálico de 3.000 euros –y trofeo conmemorativo– y cada equipo cobrará 750 euros por partido.

Entrenamiento del Tropezón de Tanos / FCF

El Tropezón, en busca de un nuevo título

El Tropezón, vigente subcampeón de Liga, mantiene en el banquillo a Ángel de Juana ‘Geli’ y la misma base de futbolistas que tan buenos resultados le dieron a la entidad taniega. A esto se suman los nuevos refuerzos que permiten al club torrelaveguense llegar a Bezana con la intención de pelear por el trofeo a nivel regional para poder acceder a la fase nacional. Los taniegos tienen todavía la espina clavada de la pasada edición, cuando la Gimnástica los apeó de la competición en la primera eliminatoria en Santa Ana.

Con Geli a los mandos de la nave, en el Tropezón confían en su experiencia para acceder a metas más altas que las conseguidas la temporada anterior y reafirmar en este torneo que son firmen candidatos al ascenso a Segunda B. El conjunto que preside Valentín Gutiérrez cuenta con la continuidad de la columna vertebral del equipo y se ha reforzado con jugadores como Iván Zarandona (Astorga), Nacho (Toledo B) y Carcoba (Racing B).

El entrenador ve a los suyos «con ganas de comenzar», ante un rival como el Escobedo, que como comenta Geli, «se ha reforzado mucho y bien, además de contar con un gran entrenador». El técnico del conjunto de Tanos no tiene dudas: «hay un buen trabajo previo al debut y estoy muy conforme con el rendimiento individual y colectivo».

El Laredo quiere un título en el Centenario

El Laredo quiere comenzar la temporada de su centenario con un titulo, y el primer paso para conseguirlo es dejar al Barreda en la cuneta. Los de Solvay, por su parte, juegan por primera vez con este nuevo formato esta competición y lo hace tras cien años de historia.

El cuadro pejino, tercer clasificado el curso pasado, estrena un nuevo inquilino en el banquillo del San Lorenzo, Jesús Antonio López ‘Arteche’. El cambio de entrenador es la gran novedad del Charles que contará prácticamente con la misma plantilla de futbolistas de la temporada pasada. Arteche avisa que en fase de preparación: «afrontamos la recta final de la pretemporada y aún no estamos en el mejor momento, pero vamos con la ilusión de llevarnos la Copa Federación», reconoce.

El técnico del club pejino ha trabajado durante la pretemporada para que sus futbolistas asimilen su forma de entender el fútbol: «Les estoy inculcando la idea de ser protagonistas con el balón y que sean competitivos». El entrenadorasegura que el equipo todavía no se ha acoplado totalmente a sus ideas, «pero en líneas generales lo hacen bastante bien».

La formación del Cayón / FCF

El Cayón, eterno aspirante

Con un proyecto completamente renovado respecto al curso anterior, el Cayón confía en mantener la línea ascendente de las últimas temporadas. El año pasado terminó en el cuarto puesto y disputó por quinta temporada la fase de ascenso a Segunda B, que volverá a ser, de nuevo, el gran objetivo de los de Sarón esta campaña. El conjunto que entrena Jesús Mantecón prácticamente parte de cero, ya que ha sufrido la baja de trece de sus futbolistas en sus filas, pero confía en que este año de nuevo puedaaspirar a objetivos ambiciosos.

Con el ánimo cargado de optimismo en Sarón se preparan para hacer frente a la Copa: «Vamos con toda la intención del mundo de ser campeones, otra cosa es lo que luego nos digan los rivales», asegura. Además, el Cayón es el único conjunto de los ocho participantes en la Copa Federación que tiene doble jornada este fin de semana –hoy lo hará frente al Racing B en un partido amistoso y mañana frente a la Cultural en la eliminatoria de cuartos de final–.

La Cultural, la clase media de la Copa

La Cultural prácticamente empieza de cero este año, ya que tan solo tres de sus jugadores de la temporada pasada continúan. Además, el conjunto de Guarnizo estrena entrenador: Oscar Carrera. El nuevo técnico se ha visto en la tesitura de formar un nuevo equipo de cara al inminente comienzo de la temporada.

El objetivo del club para esta campaña dada la marcha de prácticamente la totalidad de la plantilla es mantener la categoría, pero sin renunciar a protagonizar una buena actuación como ya ocurrió el año pasado, cuando el cuadro verde terminó en la séptima plaza. Precisamente esa buena clasificación es la que les ha permitido luchar ahora por la Copa Federación. Saben de sobra que no parten como favoritos, pero quieren plantar cara y no descartan en absoluto dar la sorpresa y llegar lo más lejos posible. Para eso, el primer paso es derrotar al Cayón el próximo domingo en el Municipal de Santa Cruz, donde dirimen sus posibilidades los ocho aspirantes al torneo.

El Racing B no quiere ceder el trono

José Moratón disputará la Copa de la Federación con numerosas caras nuevas en su plantilla. Para muchos de los chavales, ésta será la primera prueba de fuego en una competición oficial en la categoría sénior, por lo que el técnico racinguista ve en ella «una oportunidad que nos va a servir para ver los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno de los jugadores y del equipo en conjunto de cara a esta próxima temporada». Moratón tendrá que hacer frente además a las bajas de la plantilla. Como equipo filial, los objetivos del Racing B están enfocados también a la formación de sus futbolistas, que aspiran a formar parte del primer equipo y por el momento hay varios jugadores del filial que se encuentran de pretemporada con la primera plantilla.

Barreda, el equipo que busca dar la sorpresa

Esta será la primera vez para los de Barreda en la Copa de la Federación. Su primera participación en esta competición coincide además con el año de su centenario y proclamarse campeones podría ser la guinda del pastel, aunque dentro del propio club prefieren no añadirse presión e ir viendo en cada partido que les depara esta nueva experiencia. «Afrontamos la Copa como un premio a lo que conseguimos la temporada anterior y sólo el hecho de clasificarse es un logro para un recién ascendido, pero disputaremos esta Copa con ilusión y trataremos de llegar lo más lejos posible en ella», afirma Alejandro Cayón.

Formación del Escobedo / FCF

El Escobedo, otro que también quiere festejar su Centenario

En la misma situación que el Barreda se encuentra el Escobedo. Los camargueses, que también celebran este año su centenario, esta temporada estrenan estadio y entrenador. El nuevo comandante al cargo del barco es Pablo Casar, que reconoce que su primer rival, el Tropezón, es «un gran equipo que nos va a exigir dar un gran nivel si queremos pasar a la próxima ronda».

Aunque el objetivo principal del club de Camargo es hacer una buena temporada en el Campeonato de Liga, los jugadores dirigidos por Pablo Casar saldrán al terreno de juego con todas las ganas puestas en la próxima ronda pero «ganar o perder no determinará el puesto al que podemos optar al final de la Liga», apunta el técnico. En Escobedo el haberse clasificado para disputar esta fase autonómica de la Copa de la Federación es también un premio al trabajo y al esfuerzo depositado por todos los que formaron parte del club durante la temporada pasada. Lo que más gusta de esta competición es su formato: «Es diferente porque te la juegas a partido único y eso la hace mucho más atractiva e ilusionante», recalca Pablo Casar.

El Siete Villas, un asiduo de la competición

Cada uno de los equipos afronta esta Copa Federación con unos objetivos distintos, ya que no todos llegan en las mejores condiciones a las que aspira la plantilla. En el caso de los de Castillo esta competición es «una parte más del resto de la pretemporada y competiremos en ella sin ningún tipo de presión» tal y como reconoce su entrenador Víctor Gutiérrez; y es que la plantilla para esta nueva temporada aún no está cerrada –se esperan varias incorporaciones– en el Siete Villas, por lo que esta Copa no servirá como reflejo de la imagen que va a dar el equipo durante el resto del curso futbolístico, pero si para ver su propuesta.

Aunque su objetivo a corto plazo es «comenzar bien la Liga», la Copa de la Federación es también algo ilusionante para el Siete Villas: «Trataremos de disfrutar al máximo durante la competición, son eliminatorias bonitas, un formato de Copa muy chulo y eso la hace especialmente interesante», apunta el técnico del equipo de Castillo.

El Siete Villas es ya un equipo conocido en este tipo de competiciones gracias al empeño durante todo el año en la Liga, donde a día de hoy tienen puestos todos sus objetivos; por eso, pese a que tratarán de llegar lo más lejos posible en la Copa de la Federación con los jugadores que ya componen la plantilla, ésta no es cuestión de vida o muerte para el equipo que dirige Víctor Gutiérrez, que se clasificó en el sexto puesto la pasada temporada.