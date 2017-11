Fútbol-Tercera «Cuando vuelves a entrenar y a jugar te vas a casa con una sonrisa» Víctor Fernández. : / Luis Palomeque Gimnástica El gimnástico Víctor Fernández deja atrás cuatro meses alejado del fútbol para debutar como titular en la Gimnástica de Pablo Lago ADELA SANZ Torrelavega Miércoles, 8 noviembre 2017, 07:40

El pasado domingo en el Malecón y ante el Castro, Víctor Fernández (Zaragoza, 1994) puso fin a los cuatro meses que ha pasado alejado del fútbol. El centrocampista gimnástico tuvo que ser operado el pasado mes de julio de la rotura de menisco, que le diagnosticaron una vez finalizada la fase de ascenso a Segunda B con la eliminación del equipo de la capital del Besaya. La lesión se produjo mucho antes. «A partir de Navidad ya estuve tratándome y pasando algunos periodos parado. Podía jugar con un poco de dolor y entonces me dijeron que era un pequeño esguince».

El centrocampista está «muy contento de volver después de tanto tiempo» y sobre todo de «ayudar a los compañeros». Todavía no está al «cien por cien» y le queda «mucho trabajo», pero Víctor Fernández, una de las piezas clave de la Gimnástica durante la pasada campaña, tiene claro que su aportación al equipo pasa por «ayudar a revertir la situación que se ha dado en este inicio de Liga, que no ha sido bueno». El jugador tiene claro el potencial del equipo y no duda de la capacidad de «solucionarlo y tirar para arriba». Aunque Víctor recibió el alta a finales de la pasada semana, ya había comenzado a preparar su vuelta. «Durante dos semanas y media ya estuve entrenando con el grupo». En el entrenamiento del sábado, Pablo Lago habló con él. «Me preguntó qué tal estaba y que la idea era salir desde el inicio para coger un poco de ritmo y si me encontraba bien poder jugar», explica el zaragozano.

La travesía en el desierto

El regreso, respaldado con la confianza del técnico asturiano, que no dudó en encajarlo en el once, le dio «tranquilidad y ganas de seguir trabajando muy duro para que el entrenador siga contando conmigo», reflexiona. El camino durante esta travesía por el desierto no ha sido fácil. Tras el paso por el quirófano «la primera fase es la peor. Cuando te operan y no puedes hacer prácticamente. Yo la pase en verano y no fue tan mala, pero te sientes un poco mal. Luego cuando empiezas a ver que la rodilla va respondiendo, te vas animando, pero no es hasta laúltima etapa de la recuperación cuando te sientes otra vez futbolistas», cuenta Víctor sobre estos últimos meses.

Durante el tiempo de recuperación y sobre todo con el inicio de la pretemporada y de la competición oficial, «estás apartado, solo en el gimnasio. Vas solo a todos lados y ves los partidos desde la grada. Te dejas de sentir un poco jugador», reconoce el centrocampista. «El apoyo de mis amigos, la familia y de todos los que me rodean fue muy importante» hasta que llegó el momento de volver al grupo: «Cuando vuelves a entrenar y a jugar te vas a casa con una sonrisa y esos son los momentos más gratificantes».

Las primeras sesiones, cuando todavía estaba Chiri en el banquillo blanquiazul, «fueron tranquilas, pero notaba que mi cuerpo no iba todavía y que me faltaba esa chispa que aún no tengo, pero que llegará», sentencia. Víctor Fernández, llamado a ser uno de los referentes de la Gimnástica, ya ha vuelto y con él en buena forma, en el club decano del fútbol regional darán un salto de calidad necesario.