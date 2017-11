Amistoso De Gea: «Kepa tiene la cabeza muy asentada» David De Gea. / Rodrigo Jiménez (Efe) El madrileño alaba las virtudes del guardameta del Athletic, que el pasado sábado se estrenó con la absoluta ante Costa Rica COLPISA MADRID Lunes, 13 noviembre 2017, 17:52

David de Gea y Nacho Fernández comparecieron en San Petersburgo para analizar el amistoso que el martes disputará la selección española frente a Rusia, anfitriona del Mundial 2018. Un choque para el que el arquero del Manchester United se perfila como titular, después de que lo fuera Kepa el pasado sábado ante Costa Rica en el que fue el debut del portero del Athletic con la absoluta. Presente y futuro de la portería española, los posibles paralelismos con su ahora competidor por el puesto dominaron las preguntas dirigidas a De Gea, quien recalcó que su compañero de demarcación es «un portero muy joven todavía», pero que cuenta con la ventaja de tener «la cabeza muy asentada» y que lo que tiene que hacer es «seguir compitiendo». «Entrenando con él te das cuenta de que tiene un gran nivel y es un grandísimo portero», subrayó De Gea.

El cancerbero del United, que ha gozado de la confianza de Lopetegui en once de los quince encuentros dirigidos por el seleccionador desde su llegada al cargo, en los que sólo ha encajado tres goles, no teme la competencia del pujante guardameta del Athletic, cuyas destacadas actuaciones han despertado el interés de grandes clubes como el Real Madrid y que no ha renovado aún el contrato con el conjunto vasco, que expira en 2018. Admitió las similitudes con Kepa pero también resaltó las diversas condiciones que tienen ambos. «Somos dos porteros jóvenes, cada uno con sus diferencias y ahora mismo los dos defendiendo la portería de la selección, Pepe también», indicó el madrileño tras recordar que él «también» es joven «todavía» (27 años recién cumplidos). «Es un chico joven como yo y obviamente te puedes sentir identificado con él», agregó.

Respecto a Rusia, rival de la selección española el martes, De Gea advirtió de que cuenta con «jugadores de mucha técnica idividual» y «muy rápidos», por lo que consideró que se trata de «un equipo muy peligroso» que se tomará el partido muy en serio al ser el anfitrión del próximo Mundial».

Reconoció por último De Gea que a veces la afición española tiene menos presente a los futbolistas que, como él, juegan en el extranjero. «No sólo yo, todos los jugadores que salimos fuera de España, no se sigue tanto como el fútbol español y se olvidan un poco más de nosotros», respondió a la pregunta de si se sentía más valorado en Inglaterra.

Nacho: «Hemos hecho que la gente se vuelva a ilusionar»

Nacho destacó por su parte que la extraordinaria fase de clasificación completada por España ha elevado la moral del combinado. «Hicimos una fase de clasificación muy buena, el equipo ha salido reforzado ante grandes selecciones y hemos hecho que la gente en España se vuelva a ilusionar», subrayó el polivalente defensa del Real Madrid, que recordó que el pasado sábado «se vio un gran nivel de juego» ante Costa Rica.

Restó importancia el zaguero al hecho de que Italia se pueda quedar fuera del Mundial en caso de que no sea capaz de darle la vuelta a la derrota que le infligió Suecia en la ida de la repesca, señalando que «el que pase es el que se lo va a merecer». «Lo importante es que estamos nosotros», agregó.

Y reconoció que su polivalencia puede darle ventaja de cara a estar en la lista de Lopetegui para el Mundial. «Me imagino que sí que será de ayuda», señaló el madrileño, que pese a ello no se concede espacio para la autocomplacencia. Ahora lo que toca, incidió, es «seguir trabajando mucho» en su club «para seguir haciendo las cosas bien» ya que, recordó, «todavía queda mucho» y es preciso «seguir aprovechando las oportunidades».