Selección Vitolo reconoce la dificultad de su dualidad amarilla y rojiblanca Vitolo, en conferencia de prensa en Las Rozas. / EFE El internacional español no oculta que ve los partidos del Atlético y espera «que cambie la dinámica en Liga» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 8 noviembre 2017, 14:32

Víctor Machín ‘Vitolo’ es uno de los fijos de la selección de Julen Lopetegui, pero por lesión no ha podido participar en lo que va de campaña 17-18, que ha comenzado siendo futbolista de Las Palmas, con ‘La Roja’. El regreso al club de sus amores, su futuro en el Atlético y la situación del equipo acapararon su intervención en la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Apenas hubo preguntas para analizar los dos próximos compromisos de España ante Costa Rica y Rusia, dos de los cuatro amistosos que jugará España antes de la lista final para Rusia.

«La verdad es que es difícil una temporada en la que estás en dos equipos diferentes pero yo creo que no me va a afectar para nada. No sólo estoy en Las Palmas para coger rodaje, es porque quería ayudar. Amo ese club y cuando se dio la posibilidad podía cumplir un sueño que era jugar en Primera con el equipo de mi tierra. La situación no pinta bien y no es como el año anterior pero estoy con ilusión en Las Palmas, quiero hacer las cosas bien y dar todo. Cuando vaya al Atlético intentar hacer lo mismo para seguir viniendo a la selección», explicó antes de dejar claro que «nunca me he arrependido de irme a Las Palmas. Te puedes equivocar o no en tus decisiones. Es verdad que Las Palmas está mal, pero esperemos que la cosa cambie. Ahora todo pinta mal en el equipo pero ojalá que pueda ayudar».

Respaldado por Lopetegui

El futuro futbolista del Atlético explicó cómo ha vivido la situación del club rojiblanco: «Le debo un respeto a Las Palmas porque apostó por mí y de corazón le deseo lo mejor y estamos buscando cambiar la dinámica», dijo antes de explicar cómo ve desde la distancia al cuadro capitalino. «No te oculto que veo los partidos del Atlético. Está sacando los resultados adelante en Liga y están bien posicionados aunque es verdad que en la Champions la cosa está más complicada pero espero que cambie la dinámica. Confío en ese sistema de trabajo que se está haciendo, en el entrenador que tiene que ha demostrado mucho y también en el equipo y afición», subrayó. Además, reconoció que tiene buen ‘feeling’ con Saúl Ñíguez: «Es fácil entenderse con jugadores así. Tenemos muy buena relación... y ya no te puedo contar más».

El canario reconoció que ha mantenido un contacto directo con Julen Lopetegui desde el verano. «Me ha mostrado siempre mucho cariño. Antes de que pasara todo ya sabía mi situación y estoy contento con la confianza que siempre me ha dado el seleccionador y ojalá siga todo igual y pueda seguir representando a mi país», deseó.

Por último, pasó por encima sobre la polémica generada con la nueva camiseta, con la que los futbolistas se ejercitaron este miércoles en la sesión: «Nos tenemos que aislar de los temas políticos y nada más. A mí me gusta cómo es la camiseta».