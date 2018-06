Una nueva Gimnástica con viejos cimientos Luis Palomeque Chalana consiguela continuidad de casi todos los jugadoresa los que ofreció renovación y ahora quiere una alternativa para la portería JOSÉ COMPOSTIZO Domingo, 17 junio 2018, 11:25

Sólo tres semanas ha necesitado Chalana para asentar las bases de la que será la Gimnástica la próxima temporada. Tras el ascenso el pasado día 27 de mayo, el conjunto blanquiazul aceleró las negociaciones para renovar futbolistas con el objetivo de tener lo antes posible una columna vertebral sobre la que trabajar. Y lo ha conseguido. La secretaria técnica ha logrado la continuidad de casi todos los jugadores que completaron una buena campaña el pasado curso.

Con el grueso del mercado de verano todavía por delante al estar aún a mitad de junio –todavía resta por disputar la última fase de ascenso tanto a Segunda División como a Segunda División B–, la Gimnástica ha hecho los deberes y afronta con ventaja un mercado estival al que acude con menor poderío económico que muchos de los que serán sus rivales. Además de la competencia de un Racing que de nuevo intentará el ascenso a la División de Plata, pero que por ahora milita en la misma categoría.

En cualquier caso, los cimientos que ha armado la Gimnástica invitan al optimismo. En el primer esbozo del conjunto de la ribera del Besaya ya se puede adivinar la figura de un guía en todas las líneas. En la zaga, Camus. Pablo Lago siempre fue fiel a una defensa de cuatro que dio más disgustos que alegrías tras su llegada en el mes de octubre, pero las piezas fueron variando a lo largo de la temporada y se consiguió el éxito final. Belmonte, Cote, Nacho González y el propio Camus empezaron el curso, pero la lesión del manchego y la irregularidad del central, Nacho, provocaron rotaciones hasta encontrar una línea en la que acompañaban al de Potes Fermín, Cote y Fer, cuya continuidad también se ha cerrado ya.

La defensa gimnástica solo cuenta, por ahora, con dos jugadores fichados, un lateral derecho y otro izquierdo; y por eso Chalana sigue buscando opciones para cubrir el eje de la zaga con refuerzos de garantías.

En la sala de maquinas, pese a la falta de respuesta de Luis Alberto, para firmar una segunda temporada con la camiseta blanquiazul, aparece Hugo Vitienes, uno de los fijos en los esquemas gimnásticos en las últimas temporadas. El de Sierrapando se caracteriza por sus internadas por banda derecha donde desequilibra y cobra especial protagonismo con sus asistencias. Junto al centrocampista, está garantizada la continuidad de Rubén Palazuelos, ya que tenia firmada una temporada más. El santanderino fue uno de los fijos de Pablo Lago. Siempre que estuvo sobre el césped cumplió con nota y terminó como uno de los máximos goleadores del equipo con nueve tantos en su cuenta.

En la delantera y en la que puede ser una de las últimas temporadas como blanquiazul –acaba contrato en junio de 2019 a punto de cumplir 37 años– Nacho Rodríguez aceptó el reto de llevar a la Gimnástica a lo más alto a base de goles. Y es que los viejos rockeros nunca mueren y los 22 tantos del pejino fueron una parte muy importante para quedar campeón de Liga y ascender a Segunda B. Junto al de Laredo estarán otra campaña más el extremeño Juanma Barbero y Carlos Cagigas. El de Rubayo –segundo máximo goleador del equipo con 14 goles–, será de nuevo otra referencia en el ataque blanquiazul. A estos tres atacantes hay que unir los dos nuevos fichajes. Dani Salas, que llega del Bansander y Diego Rozas, del Racing B.

Álex Ruiz cierra este primer boceto del equipo. El jugador renovó por dos temporadas y apunta a ser el dueño de la portería. Aunque el club se sigue centrando en la búsqueda de otro portero que lo complemente. Chalana quiere a un meta sub 23 y de ahí que el primero en entrar en escena fuese Galnares, pero las negociaciones con el ex del Bezana no llegaron a buen puerto.