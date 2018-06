Golf El Gran Premio ya tiene finalistas Un participante de Másters de Mataleñas golpea la bola ante la mirada de dos golfistas. / Antonio 'Sane' Luis José Calle, Julio Martínez y Concepción Pérez irán a la Gran Final en noviembre LEILA BENSGHAIYAR Lunes, 11 junio 2018, 07:23

El Gran Premio de Golf El Diario Montañés ya cuenta con sus primeros finalistas. Son los ganadores del Másters de Mataleñas, Luis José Calle Grijuela, que vestirá la ansiada chaqueta azul al conseguir la primera posición en la prueba, y Julio Martínez Gañán, que ocupó la segunda plaza de la clasificación tras dos días de juego. Además de María Concepción Pérez, en categoría femenina, que obtuvo la plaza décimo novena en el Másters. Los tres golfistas son los primeros clasificados para disputar la final del Gran Premio que se celebrará en Pedreña el próximo cuatro de noviembre.

Si el sábado la meteorología fue benévola con los aficionados al golf, ayer la lluvia no perdonó e hizo acto de presencia en Mataleñas, aunque no consiguió aguar la segunda jornada del Másters, una de las competiciones estrella que acoge el campo municipal y que organiza el club de golf Mataleñas, que este año contó de nuevo con la colaboración de El Diario Montañés.

La jornada de ayer sirvió para desvelar quien vestirá la chaqueta azul que tradicionalmente se otorga al ganador del Másters de Mataleñas. Luis José Calle Grijuela se postuló desde la primera jornada como principal candidato a llevar la prenda, -que se entrega junto al resto de premios en la cena de gala que organiza el club en el Hotel Chiqui cada año-, ya que presentó una tarjeta con 65 golpes, dos menos que el siguiente clasificado, Alfonso Collado Lavín, cuyo registro fue de 67. Después un triple empate por parte de Juan Ruiz Pardo, Alberto Borges y Fidel Villar que finalizaron el recorrido con tarjetas idénticas de 68 golpes. A pesar de las clasificaciones del sábado, todo estaba por decidir en la jornada del domingo.

A pesar del empate en el cómputo total de golpes, vence el jugador con hándicap más bajo

Los 40 jugadores que pasaron el corte contaban con opciones y aún había posibilidades de que alguno de los participantes diese la sorpresa y por tanto un vuelco a la clasificación final. Nunca es bueno dar a alguien por vencedor, una virtud sabida en el golf y cuya determinante se produce aún más en este torneo, en el que la segunda jornada siempre es decisiva.

Sin embargo, Luis José Calle no estaba dispuesto a que le arrebatasen el título y ayer no decepcionó a pesar de que no presentó la mejor tarjeta de la jornada. De eso se encargó Julio Martínez Gañán que logró concluir el recorrido con 65 golpes. Calle Grijuela lo hizo con 68, una cifra que, sumada a la que obtuvo el sábado, le bastó para proclamarse campeón del Másters de Mataleñas y primer finalista del Gran Premio de Golf El Diario Montañés. Martínez Gañán tuvo que conformarse con el segundo puesto, que logró ayer gracias a su última tarjeta. Ambos cuentan con el mismo número final de golpes, 133, pero al disputarse la competición en modalidad Medal Hándicap prevalece como vencedor en caso de empate el jugador con hándicap más bajo, que es Calle.

Los dos ganadores del Másters de Mataleñas y la primera Fémina de la clasificación obtienen el pase al cierre de la competición que se celebrará en Pedreña

A pesar de que ninguna Dama logró colarse entre los tres primeros puestos del Másters, dos de ellas sí que pasaron el corte para segunda jornada: Sofía Arrebola y María Concepción Pérez. Esta última concluyó la prueba en el puesto décimo noveno después de presentar sendas tarjetas, con 71 y 76 golpes; y un total de 147.