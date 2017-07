González de Zárate se alía con la lluvia Saúl Gutiérrez terminó segundo en el Trofeo BMW Grünblau Motor. / Luis Palomeque El jinete vitoriano ganó el Gran Premio CaixaBank, la prueba reina del Concurso Hípico de Santander, en el que Elena Ruiz logró la primera victoria cántabra El Concurso Hípico Internacional de Santander finalizó con una jornada marcada por el mal tiempo ALEJANDRO PÉREZ Lunes, 10 julio 2017, 07:39

La lluvia se convirtió en protagonista del último día del Concurso Hípico de Santander. Una competición que recuperó su carácter internacional después de cuatro años y que ha convertido a La Magdalena en el centro de interés hípico durante un fin de semana. En la prueba reina del concurso, el Gran Premio Caixabank, la victoria fue para el vitoriano Kevin González de Zárate, con lo que se convirtió en el jinete más laureado de la competición, logrando dos victorias, dos segundos puestos y un tercero a lo largo de todo el fin de semana.

El jinete alavés, junto a su caballo 'Urbain des Grezils', venció en el Gran Premio CaixaBank con un crono de 46.58 segundos, sin sufrir ninguna penalización.

Y es que las condiciones climáticas marcaron el desarrollo de la prueba, pues los primeros competidores se encontraron con un fuerte aguacero que complicó su participación en el desempate. González de Zárate salía en última posición, en un momento en el que la lluvia había dado un ligero respiro. Algo que no solo benefició al alavés, pues los cuatro últimos en competir lograron los cuatro primeros puestos en la prueba.

Junto a González de Zárate subieron al podio el español Alberto Márquez, con un crono de 47.94 segundos y el chileno Uri Rosenzweig, el gran triunfador de la segunda jornada, que paró el cronómetro en un tiempo de 50.45 segundos. El español Luis Plaza-Vidal se quedó a 48 centésimas de lograr un triplete español en la prueba reina.

El Gran Premio CaixaBank comenzó con una ronda de clasificación en la que participaron 19 jinetes, de los que solo aquellos que lograran completar el recorrido de 12 obstáculos sin sufrir ninguna penalización, tendrían el derecho de competir en el desempate que cerraba la disputa del concurso.

Serían nueve los jinetes que lograban finalizar la competición con un cero en el casillero, logrando el mejor tiempo de todos los participantes la venezolana Patricia Elena Alvarado, con un crono de 68.22 segundo. Sin embargo, la amazona venezolana no pudo confirmar sus buenas sensaciones de la clasificación y realizó un discreto tiempo de 53.19 segundos, con ocho puntos de penalización.

Destacada actuación de Tobias Hanke, jinete afincado en Cantabria, que logró clasificarse para el desempate con el séptimo mejor tiempo y que terminó en quinta posición, con un crono de 55.47 segundos y cero puntos de penalización. Los otros participantes cántabros no tuvieron tanta suerte. Laura Díez Collado, que había terminado quinta en el Trofeo Gobierno de Cantabria, no logró clasificarse al sufrir cinco puntos de penalización. Por su parte Saúl Gutiérrez sufrió una caída, por lo que tuvo que retirarse de la competición, aunque la jornada no fue negativa para el cántabro, pues logró la segunda plaza en la segunda prueba de la jornada.

El Trofeo BMW Grünblau Motor abría la competición por la tarde. Saúl Gutiérrez, que compitió junto a su yegua 'Bitina', lideró la prueba desde el principio, pues era el primer participante, y solo al final de la competición fue superado por el a la postre ganador. Cuatro segundos impidieron que el cántabro se subiera al primer peldaño del podio. Un nuevo segundo puesto para Gutiérrez, idéntica posición a la que ocupó en la primera jornada.

En esta prueba la victoria fue para el español Alberto Márquez Galobardes, que completó el recorrido sin ninguna penalización en un tiempo de 62.03 segundos. A lomos de 'Ineta del Maset', Márquez lograba una victoria que suponía además su primer podio en el concurso.

El tercer clasificado fue otro español, Fidel Dávila, que marcó un crono de 69.52 segundos. Este triplete español fue el primero que se logró en los eventos de la tarde.

Victoria cántabra

La jornada no pudo comenzar mejor para el conjunto cántabro. La joven amazona Elena Ruiz Fernández, del club 'Equus Jaime Suárez', se llevó la victoria en el Trofeo Segura Viudas a lomos de 'Taifas de La Vallarna'. La cántabra completó un recorrido perfecto en un tiempo de 61.34 segundos, casi diez segundos mejor que la segunda clasificada.

Junto a la amazona regional subieron al podio Inés Fervienza y otra cántabra, Aridia Lavín, compañera de club de la ganadora. Las tres integrantes del podio fueron las únicas que lograron completar el recorrido sin ningún fallo.

En esta prueba hubo otras dos participantes cántabras, María León González, que terminó en quinta posición y Silvia Diego Pardo, que había sido tercera en el Trofeo Palibex disputado en la segunda jornada, pero que no pudo terminar en esta ocasión.

El balance del concurso para los jinetes españoles es muy positivo, especialmente en esta última jornada, en la que se logró un pleno de victorias y ocho podios de nueve posibles. En el global del concurso los españoles lograron 22 podios de los 27 que había en juego, además de seis victorias en las nueve pruebas disputadas.

Destacada ha sido también la participación de los jinetes y amazonas cántabros. Especialmente exitosa ha sido esta última jornada, con tres podios y sobre todo la victoria de la joven Elena Ruiz. El bagaje cántabro entre los tres días de competición es de cinco podios.

Éxito de público

Con esta última jornada concluye el Concurso Hípico Internacional de Santander. Además de las competiciones en esta última jornada había un gran interés en las apuestas. La Triple Gemela, que llevaba con un bote acumulado desde el viernes, se repartía al final del Gran Premio CaixaBank.

La igualdad de las competiciones, los buenos resultados de los jinetes cántabros y los distintos establecimientos de ocio han logrado que el concurso sea un éxito, a pesar del mal tiempo que acompañó en la última jornada. Y es que en prácticamente todas las jornadas hubo un lleno absoluto de público para disfrutar de un evento que vuelve a situar a Santander en el mapa hípico internacional.