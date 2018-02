Laro Herrero: «Vaultier es el claro favorito porque nunca falla»

El cántabro Laro Herrero, séptimo en el Mundial de Kreischberg (Austria) hace tres años y que el jueves competirá en la prueba de 'boardercross' de snowboard de los Juegos Olímpicos de PyeongChang, explicó a EFE que el francés Pierre Vaultier «es el claro favorito» al oro, «porque nunca falla».

Al igual que casi todo el mundo, Laro señala como gran candidato al triunfo al francés Pierre Vaultier, campeón mundial hace un año en Sierra Nevada (Granada), doble ganador de la Copa del Mundo -las dos últimas temporadas- y líder de la actual, que en PyeongChang intentará defender el oro olímpico que ganó hace cuatro años en Sochi (Rusia).

«Está claro que en este deporte puede pasar de todo, pero él (Vaultier) es el favorito, porque lo demuestra con su constancia», afirmó. «No falla nunca. Incluso en carreras 'raras', en las que se meten en la final 'riders' que nunca se suelen meter. Pero él siempre está. Por eso es el favorito», explicó a Efe Laro, nacido hace 28 años en Santander y residente de toda su vida en Olea, que está orgulloso por ser de nuevo olímpico.

«Ser dos veces olímpico me parece un motivo de orgullo, porque demuestra que la primera vez no fue por casualidad», apuntó el 'rider' cántabro.«Ahora mismo, estamos hablando hasta de ir a por medallas, sobre todo con Regino (Hernández) y con 'Luki' (Eguibar), pero si eres olímpico es que estás entre los mejores del mundo», comentó Laro,

«Y encima, si lo has sido dos veces, es que la primera vez no fue por casualidad», remarcó el cántabro, que este martes, al fin, pudo probar el circuito de competición olímpica, en el espectacular Phoenix Park.

«La pista es una auténtica pasada. Es larga, ancha, con saltos grandes, rápida ... Me cuesta adaptarme a los saltos grandes, pero no me ha ido mal», explicó a Efe Laro.

«Hoy las condiciones eran difíciles por el viento, que condicionaba; unas bajadas las hacías más rápido que otras. Y no podías coger una referencia exacta», añadió Herrero, que afronta los Juegos con optimismo.

«Está claro que, sobre el papel, no tengo tantas posibilidades como Lucas o Regino. Vengo a darlo todo, como en cada carrera. Y si tengo algo de suerte, igual doy la sorpresa», indicó a Efe Laro, gran amante de los perros y buen amigo del fondista cántabro Juan Jesús Gutiérrez, natural de Reinosa, que defendió a España cinco veces en Juegos Olímpicos -los cinco entre los de Albertville'92 (Francia) y los de Turín'06 (Italia)-.

«Aquí, en PyeongChang, me hizo mucha ilusión estar en la ceremonia de inauguración, porque a la de Sochi no pudimos ir. Aquellos no los viví como unos Juegos, fueron casi como una carrera normal. Llegamos justos para competir y después de la carrera, nos fuimos», manifestó.

«Esta vez los estamos viviendo de una manera diferente y estoy muy contento. Es increíble toda la parafernalia que tienen montada. Las gradas, todas las instalaciones... todo es enorme. Todo está muy trabajado», explicó a Efe, en Corea del Sur, Laro. Que ríe cuando se le pregunta si es el personaje más famoso de Olea, su pueblo, y si se presentará a alcalde cuando deje de competir.

«¿El más importante de Olea? Sí, sí (ríe). Igual me presento a alcalde. Creo que estamos empadronados 45 personas o así; así que igual no es tan difícil serlo», bromeó Laro Herrero