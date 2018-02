Juegos Olímpicos de Invierno Dopaje e indisciplina: la última semana de Pyeongchang 2018 comienza mal El esquiador francés Mathieu Faivre. / Dominic Ebenbichler (Reuters) El Tribunal de Arbitraje Deportivo confirma el positivo por Meldonim del jugador ruso de curling Aleksandr Krouchelnitski y el esquiador francés Mathieu Faivre es expulsado por «motivos disciplinarios» COLPISA / AFP PYEONGCHANG Lunes, 19 febrero 2018, 14:12

La última semana de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 ha comenzado mal con la confirmación este lunes del dopaje del ruso Aleksandr Krouchelnitski y la exclusión del esquiador francés Mathieu Faivre por declaraciones alejadas del espíritu olímpico.

El caso de dopaje del deportista ruso es "sumamente decepcionante", había comentado el portavoz del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, antes de la oficialización del positivo por Meldonium. La noticia, que se extendió este lunes como la mecha de la pólvora, fue confirmada por el Tribunal Arbitral del Deporte.

Ni en Pyeongchang, ni en la zona montañosa, no en Gangneung, la ciudad costera que alberga las pruebas de hielo, se barajaba otra opción que no fuese el positivo a la vista de los primeros rumores. "Es algo estúpido, y Alexander no es estúpido", indicó el entrenador Sergei Belanov, dando a conocer de paso la identidad del deportista implicado, Alexander Krushelnitsky, medalla de bronce en la competición por equipos mixtos. Krushelnitsky es el único jugador de curling con ese nombre en el equipo ruso, bajo bandera olímpica. "No hay ningún beneficio (en usar ese producto para un jugador de curling). Ninguna ventaja", añadió Belanov. "Y no creo que un hombre joven opte por tomar el riesgo de usas una sustancia dopante conocida desde hace dos años", puntualizó.

Muy utilizado en Europa del Este, el Meldonium fue inscrito en la lista de productos dopantes en enero de 2016. Usualmente destinado a curar anginas o cardiopatías, también aumenta la vascularización del músculo cardíaco. Son numerosos los deportistas rusos que dieron positivo por este producto, con una protagonista de renombre, la tenista Maria Sharapova. La exnúmero 1 del mundo fue suspendida 15 meses antes de poder reintegrarse al circuito WTA.

Nuevo golpe a los Juegos y a Rusia

Si se confirmase el caso de dopaje sería un nuevo golpe a los Juegos y a Rusia, bajo lupa desde hace dos años a raíz de las revelaciones del informe McLaren sobre las trampas organizadas por las autoridades deportivas rusas durante los Juegos Olímpicos de Sochi 2014.

El deportista ruso implicado participa con los colores olímpicos y bajo la denominación 'Deportistas Olímpicos de Rusia', una delegación compuesta por 168 deportistas en la que en principio sólo tienen cabida deportistas 'limpios', después de la suspensión de Rusia por su sistema de dopaje institucionalizado. Este nuevo caso, sobre un deportista presentado como 'limpio', cuestiona la hipotética reintegración de Rusia.

Los franceses también perdieron a uno de sus deportistas este lunes, en su caso el esquiador Mathieu Faivre, enviado a Francia por "motivos disciplinarios".

Después de su séptimo puesto en el gigante del domingo, por detrás de sus compañeros Alexis Pinturault (3º), Thomas Fanara (5º) y Victor Muffat-Jeandet (6º), Faivre mostró su decepción ante la prensa. Preguntado por el buen resultado del conjunto de franceses, respondió: "Si usted supiera lo que me importan los resultados colectivos... Estoy aquí por mi interés, para hacer mi carrera". Faivre, de 26 años, y novio de la estrella estadounidense Mikaela Shiffrin, se había proclamado el año pasado campeón del mundo por equipos en Saint Moritz.

"Mathieu regresará a Francia por razones disciplinarias porque realizó unas declaraciones al término de la carrera que no corresponden al espíritu de equipo, y no está convocado para la prueba por equipos", prevista para el sábado, indicó a la AFP David Chastan, director del equipo francés de esquí alpino.

Incluso en el plano puramente deportivo, aspectos ajenos a él fueron objeto de los focos. La pareja francesa formada por Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron se vio afectada en el programa corto de danza sobre hielo por un problema con la vestimenta de su patinadora, que descubrió uno de sus senos. Los canadienses Tessa Virtue y Scott Moir finalizaron el programa corto de danza sobre hielo con la mejor puntuación. El programa libre está programado para el martes.