Juegos Olímpicos de Invierno La hora de la revancha de Javier Fernández tras cuatro años de espera Javier Fernández posa en la Villa Olímpica. / Valdrin Xhemaj (Efe) El bicampeón del mundo y seis veces campeón de Europa es favorito a medalla en sus últimos Juegos Olímpicos

Sochi. 13 de febrero de 2014. Javier Fernández acaba de sepultar sus opciones de medalla en el programa corto. Ante unos pocos corresponsales españoles, el madrileño tiene ganas de hablar. Está parlanchín. Se quiere dar ánimos a sí mismo, cuando sabe que el podio se le ha escapado. El patinador español, entonces con 22 años, terminó esa primera jornada con una puntuación de 86,98 puntos y fue superado por sus dos principales rivales en la lucha por las medallas, el japonés Yuzuru Hanyu (101,45), compañero de entrenamiento, y el canadiense Patrick Chan, triple campeón del mundo (97,52).

«Me ha pasado de todo. Mañana será otro día. Voy a decirme a mí mismo: lo de hoy no ha pasado», comentó el madrileño tras ser consciente de los varios errores cometidos. «Si no consiguiera ahora la medalla, ya llegarán otras ocasiones. No se acaba el mundo. Soy joven y tendré nuevas oportunidades», explicó entonces. Al final, tras el programa libre quedó en cuarta posición, a un paso del podio, siendo el japonés Hanyu el ganador del oro.

Han pasado cuatro años y llega la revancha para Javier Fernández. Esa oportunidad de la que habló el madrileño cuando falló en el programa corto. «Vengo a sacarme la espina. Quedé a las puertas del podio», afirmó el patinador español tras su llegada a Pyeongchang, donde disputarás sus últimos Juegos. No tener un podio olímpico es una afrenta para el español, dos veces campeón del mundo y seis de Europa.

«Espero hacer feliz a mucha gente, pero sobre todo a mí mismo», señala. «Hasta que no lo consigamos, no podremos cantar victoria. Lo importante es que tengamos una gran competición. Los contrincantes también van a estar luchando por subirse al podio», advierte.

Hanyu, la amenaza

Yuzuru Hanyu, de 23 años, actual campeón olímpico y mundial, con el que Javier Fernández comparte entrenador, el canadiense Brian Orser en Toronto, aparece como la mayor amenaza para el español. «No quiero engañarme. Estoy aquí para ganar el título otra vez. Haré todo lo posible para estar a punto a tiempo. No hay ningún patinador que desee ganar más que yo», señaló el japonés.

Hanyu aspira a ser el primer patinador en revalidar su título olímpico en esa prueba desde el estadounidense Dick Button, que se coronó en 1948 y 1952. Sus opciones de conseguirlo parecían amenazadas cuando en noviembre se dañó los ligamentos de un tobillo, por lo que ha estado recuperándose desde entonces.

Junto a Hanyu y Javier Fernández figuran también como aspirantes a lo máximo el estadounidense Nathan Chen, el japonés Shoma Uno o el chino Jin Boyang. «Honestamente, no pienso en si soy uno de los favoritos. Mi objetivo es dejar esta competición estando orgulloso de lo que haya hecho», explicó Chen.

La madrugada del jueves al viernes (a partir de las 02:00 horas) afrontará Javier Fernández el programa corto, ese que le alejó de la medalla hace cuatro años. Un día después, a la misma hora, completará su actuación con el programa largo.

Su objetivo, dar a España la tercera medalla de su historia, tras las conseguidas por Paquito y Blanca Fernández Ochoa en 1972 y 1992, respectivamente, en esquí alpino, pero sobre todo tomarse la revancha de los Juegos de Sochi 2014.