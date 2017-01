La superación del día a día

El deporte tiene mucho de superación. De constancia. De un trabajo en el que la palabra rendirse no entra en el diccionario. Quizá por eso la Fundación Síndrome de Down de Cantabria eligió a destacados deportistas de la Comunidad Autónoma para la elaboración de su tradicional calendario. En un año especial, ya que la Fundación cumplirá el próximo mes de diciembre nada menos que 35 años. 365 días que pasarán, como las hojas del almanaque, a base de zancadas, raquetazos y paladas. Las grandes gestas se consiguen arrimando el hombro. De ahí el lema elegido: ‘Somos equipo’.

«Empezamos a celebrar el 2017 con la presentación de un calendario cuya temática está íntimamente asociada a nuestro talante, a nuestro quehacer diario», introdujo Jesús Florez, asesor científico de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, su discurso. «Y no porque nuestras actividades se centren en el deporte sino porque compartimos el mismo espíritu: el esfuerzo, la superación, el competir no para ganar un premio sino para beneficiar, apoyar, ayudar a que cada persona con síndrome de Down se sienta mejor, más satisfecha consigo misma, más ‘en forma’», continuó. Un reto que requiere aún más entrenamiento que el atletismo, el hockey, el fútbol, el baloncesto o el esquí. «El trabajo que estas personas, sus familiares y los profesionales son como una carrera de fondo... Y a veces con obstáculos», comentó Florez en el acto celebrado en las instalaciones de la Real Sociedad de Tenis de La Magdalena. «Con la vista y la dedicación puestas en las necesidades de cada persona, en sus emociones y en sus aspiraciones». Porque las personas con Síndrome de Down, como los deportistas, también tienen aspiraciones.

Las fotografías que ilustran los doce meses del año, de enero a diciembre, han sido realizadas por una fotógrafa estrechamente ligada a la Fundación como es Elena Torcida. «Siempre dispuesta a poner su mejor arte al servicio de esta buena causa», destacó Florez. Ante el objetivo de su cámara, además de jóvenes miembros del colectivo, pasaron importantes deportistas y clubes de Cantabria: el bolista Rubén Haya; la jugadora de bádminton Lara Villacorta; los esquiadores del Club Alpino Tajahierro;la campeona olímpica de salto de altura Ruth Beitia;la internacional por la selección de rugby Carmen Pérez; el exfutbolista Emilio Amavisca; el equipo de veteranas de la Real Sociedad de Tenis; los remeros de Pedreña; la jugadora de padel María Rivas; representantes de la vela pertenecientes al Real Club Marítimo de Santander; los miembros del conjunto de División de Honor de hockey hierba del Tenis; la Nueva Escuela Danza y Pilates; y el primer equipo del Senor Independiente de rugby. Para todos los gustos. Florez destacó «la disposición y el alegre talante» con que todos ellos se prestaron para participar en la iniciativa junto a los verdaderos protagonistas.

Puntos de venta

Además, Florez quiso tener unas palabras para alguien que, en esto del deporte, vive «en su oculto rincón»:Ramón Torralbo. El inseparable entrenador de Ruth Beitia fue, durante muchos años, «pionero, organizador y entrenador de la sección de Deportes de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Con total desinterés».

Los calendarios tienen un precio de cinco euros y se pueden adquirir en la Librería Estvdio; en el Centro Deportivo Marisma; en el estudio de fotografía de la propia autora de los retratos, Elena Torcida;y en la sede de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, situada en el número 24 de la calle General Dávila. El dinero recaudado irá destinado a sufragar los diferentes proyectos que la Fundación tiene para mejorar la vida de los afectados y sus familias. Esa historia de superación que traspasa todas las hojas del calendario. Su «carrera de fondo con obstáculos».