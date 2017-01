Cantabria busca la gloria en Valencia

El listón está, como reza esa coletilla ya tan usual, alto no, lo siguiente. Las diez medallas en un Campeonato de España que hace ya un año dejaron un gratísimo recuerdo de Torrelavega para los aficionados al ciclocross. Cantabria brilló con luz propia en su casa y este fin de semana estará representada por un buen puñado de corredores en el circuito que se ha montado en Valencia. Aquellas diez preseas suenan a gesta complicada de repetir, pero hay grandes opciones de subir al podio. Entre ellas, en la categoría más importante, la de los élite. El torrelaveguense Ismael Esteban, que ha hecho una temporada de ensueño, aparece en todas las quinielas como el gran favorito para vestirse el domingo con el maillot rojo y gualda de campeón de España.

"Estoy tranquilo. La temporada la tengo más que resuelta", señala el campeón de la Copa de España. "Esto sería la guinda. El año pasado sí estaba más presionado, por correr en casa y porque no había ganado ninguna carrera en la temporada. Pero este año voy más tranquilo que nunca".

Las cántabros que compiten en Valencia Por categorías Cadete femenino: Ainhara Salas y Elena Barcenilla (selección cántabra); Lidia Calva e Iris Suárez. Cadete masculino: Gonzalo Inguanzo, Sergio Sánchez, Julio Pérez, Nicolás Valle y Sergio Gutiérrez (selección cántabra); Juan Pérez. Júnior femenino: Nicole de Wit e Itziar Álvarez (selección cántabra); Irene Barcenilla. Júnior masculino: Saúl Calzada, Iván Cobo, Jordan Mantilla y Cristian Núñez (selección cántabra). Élite femenina: Sandra Trevilla (selección cántabra). Sub 23 femenina: Coral Casado y Alba Agudo (selección cántabra). Sub 23 masculina: Adrián García (selección cántabra). Élite masculina: Ismael Esteban, Alejandro Iglesias, David Liaño, Ángel Liaño, José Luis Ruiz, Alberto Sainz, Mario San Emeterio, Fernando San Emeterio, Kevin Suárez y Antonio Suárez. Máster 30: Raúl Cadavieco, Alejandro González, Alberto Ruiz, José Domingo Cadavieco y Sergio Sordo. Máster 40: Rafael Díaz, Guillermo Calva. Máster 50: Rafael Pola. Máster 60: Juan Antonio Gutiérrez y Pedro Múgica.

Esteban, bronce el año pasado en su casa, tuerce el gesto al hablar del circuito instalado junto al Paseo de la Pechina, en uno de los tramos del cauce del Turia. 2.850 metros de cuerda, lisos como un plato. "Creo que no me viene bien. Echo de menos algún sitio duro, alguna subida... Es un circuito de mucho curveo y plano. Se hará duro por la velocidad. Al que le pase algo, que se despida, porque la velocidad de los demás le distanciará de forma definitiva".

A pesar de que el trazado no le agrada, Esteban no variará su forma de correr. La más simple posible. "Pondré mi ritmo y no escatimaré. Quien quiera venir conmigo, que venga. Y leña y leña", apunta entre risas. Como principales rivales, el torrelaveguense destaca al alavés Javier Ruiz de Larrínaga, que aunque no lleva una gran temporada, "por algo tiene cinco títulos de campeón de España". Otro de los nombres a destacar es el del vizcaíno Aitor Hernández. "Y también está Kevin Suárez".

"El que menos presión tiene"

El corraliego Kevin Suárez huye de todo favoritismo. Porque su campaña por competiciones de España y media Europa ha sido de lo más irregular. "No he estado como a mí me hubiese gustado", señala. "A una gripe se unió el cansancio de toda la temporada". Por eso, a Valencia el cántabro va a ver qué sale. Su esperanza está en el circuito. "Creo que soy al que más le beneficia. Es rápido, seco y con alguna zona de arena. Si se llega al final en grupo, es algo que me gusta". Suárez coincide con su paisano y amigo que el que cometa un error, "se va a quedar descolgado porque los demás van a ir muy rápido".

El corraliego, plata el año pasado en Torrelavega, también coincide con Esteban en destacar a 'Larri', ganador en la capital del Besaya en 2016, y a Aitor Hernández. Pero por encima de ellos pone a "'Isma', que está muy bien". Acompañar a su tío Isaac en el palmarés de ganadores del Campeonato de España "no estaría nada mal", afirma entre risas, "pero con una medalla me daría por contento".

Más opciones

Junto a Kevin e Ismael, los cántabros tienen más posibilidades de subir al podio. Hoy viernes, a las 16.00 horas, la selección regional defiende el oro conseguido en 2016 en Torrelavega en la prueba de relevos, con un equipo formado por Gonzalo Inguanzo, Saúl Calzada, Sandra Trevilla, Rafael Díaz, Adrián García y Kevin Suárez. "Los valencianos serán uno de los equipos favoritos, pero tenemos opciones de medalla y, por qué no, de conseguir de nuevo el oro", apunta Fede Vuelta, el seleccionador regional de ciclocross.

Programa del Campeonato Viernes, 6 de enero. 16.00 horas. Prueba de relevos (equipos de seis ciclista de las categorías cadete, júnior, fémina, sub-23, élite y máster). Sábado, 7 de enero. Máster 50 y 60 (9.30 horas); Máster 40 (10.45 h.); Féminas (todas las categorías. 12.00 h.); Máster 30 (14.30 h.); Sub-23 (15.45 h.). Domingo, 8 de enero. Cadete (10.30 h.); Júnior (11.45 h.); Élite (13.15 h.)

El sábado, Adrián García, plata en Torrelavega en la categoría sub-23, es otro de los que "luchará por las medallas", aunque la de oro estará casi imposible. El valenciano Felipe Orts, uno de los mejores ciclocrossistas de España, es el único favorito para revalidar en su tierra el título conseguido en Torrelavega. En féminas, el objetivo en todas las categorías, según el seleccionador regional, "es quedar entre las diez primeras".

El domingo, antes de la prueba élite, entran en acción los cadetes y los júniors. Entre estos últimos, Vuelta resalta a "Saúl Calzada, que podría entrar entre los cinco primeros". Junto a los élite Kevin e Ismael, la otra gran opción a título está en los cadetes. Gonzalo Inguanzo, en su primer año en la categoría, se colgó el oro el año pasado en Torrelavega y "aunque el circuito de Valencia no es el mejor para él, es el claro favorito al título", destaca Fede Vuelta. Un seleccionador que no puede estar más contento con el nivel actual del ciclocross en Cantabria. "Es alto. Y lo mejor es que viene cantera por detrás". Ese buen momento se pondrá a prueba durante tres días en Valencia.