"El nadador no nace, se hace"

Rcordar los primeros tragos de agua involuntarios que daba al principio, cuando tenía todo por aprender, aún le equilibra: «No tienes mucha destreza en la piscina cuando eres un pequeño de sólo cuatro años, y es bueno pensar que el trabajo y el esfuerzo explican cómo llegué a ganar títulos», recuerda. Ha sido siempre el pensamiento con el que regresaba al camino del sacrificio y la superación, «porque si algo tengo claro es que un nadador no nace, se hace».

Jaime García (Reinosa, 24 años), logró más tarde perfeccionar su técnica en el Centro de Tecnificación de Valladolid y subir a varios podios de los Campeonatos de España, «como en el Nacional júnior de Castellón, en el que quedamos terceros en el relevo de 4x200 metros libres». «Estoy también muy orgulloso de mis récords de Cantabria en 50 metros, los 100 libres;100 y 200 estilos y el relevo con mis compañeros de 4x100 libres. Un honor que tengo el placer de compartir con Ángel, Borja y Daniel».

Aquellos tiempos de deporte en equipo se han grabado en su recuerdo como los más felices de todo este tiempo; pero no son los únicos. «Probablemente el instante deportivo más feliz de mi vida haya sido cuando subí por vez primera a un podio nacional», cuenta. También han existido malos momentos, como aquel en que puso punto y final a la alta competición. «Fue en julio de 2014. Lo dejé en el Club Natación Santa Olaya de Gijón, donde había entrenado las tres últimas temporadas. Tenía un gran desánimo, me faltaba motivación». «Ahora he vuelto al agua con la Agrupación Deportiva Campurriana de Natación. Estoy en la modalidad de máster y me siento más feliz. Aquí se entiende el deporte con otros valores, más cercanos a lo saludable que debe ser esta práctica», razona.

Jaime García, con 12 años. / DM

Ahora él puede ser considerado un referente para muchos pequeños de la comarca. Es un ejemplo de valores que los entrenadores procuran inculcar a sus pupilos: «La clave del éxito en el deporte, como para cualquier otra cosa en la vida, es la constancia, la entrega, la humildad y el trabajo». «La natación ha sido para mí una manera de vivir que he llevado conmigo durante todo este tiempo en los 365 días del año».

Ahora el horizonte de Jaime es otro;aunque sigue ligado de alguna forma al deporte. «En el momento de colgar el bañador dije que no volvería a meterme en una piscina, pero ha sido mi medio durante 20 años y es prácticamente imposible no querer regresar con mis compañeros». «De cualquier manera, en lo profesional decidí estudiar y ahora justo estoy preparando las oposiciones», confiesa.

Su optimismo alcanza a toda la natación cántabra. «El nivel regional ha mejorado mucho. Año tras año vamos viendo cómo surgen más deportistas destacados. Antes íbamos a los Nacionales sólo unos pocos y ahora pueden ser hasta treinta representando a sus clubes». «Este incremento de figuras significa que se están haciendo las cosas bien».

En el punto de mira sitúa las infraestructuras. «Tenemos una muy buena materia prima en la región, pero hace falta que todo el mundo trabaje porque esos talentos puedan salir adelante. Si no tenemos las piscinas adecuadas al nivel que podemos desarrollar, no va a salir gente realmente buena», advierte al referirse a la necesidad de contar con una buena instalación de 50 metros que albergue grandes competiciones nacionales.