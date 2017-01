La sonrisa regresa a San Román

"De aquí, para arriba. Siendo humildes. Es bueno construir a partir de una victoria. El equipo ha dado la cara 80 minutos y estoy muy orgulloso de todos ustedes". Tristán ‘Chucho’ Mozimán, el entrenador del Senor, hacía resonar su voz en el círculo que toda la plantilla verde forma tras cada partido. Y en los rostros de sus chicos y de todo aficionado verde que había bajado ya al ‘prao’, había caras de una felicidad incontenida. Por fin, las cosas salieron bien, acorde al trabajo de un equipo que se parte el alma en entrenamientos y partidos pero al que una racha de lesiones casi surrealista le ha echado el freno. Ayer, el Senor, a base de coraje en un partido intenso a más no poder, derrotó por 29-21 a los vizcaínos del Getxo. Un partido en el que se sumaron los cinco puntos posibles y que devuelve a los cántabros a puestos de play off por el título. Aunque eso, con ser importante, no fue lo que más en la mañana. A los jugadores del Senor les volvió la sonrisa en un campo de rugby. La mala suerte ayer dio un respiro a los verdes.

29 Senor Bulacio, Argerich, Vázquez, Santa Cruz, Guido, González, De Juan, Baeck, Mariano García, Poet, Peña, José García, Mañero, Sánchez y Palmieri. También jugaron: Leiva, Balbás, Solís, Quevedo, Soria y Carpintero.

21 Getxo Haeffeli, Coria, Gleeson, Lugarezaresti, Melia, Calvo, Álvarez, Coles, Nolasco, Santa Cruz, Arrate, Tela, Matoto, Gárate y Júnior. También jugaron: Aranguren, Domínguez, Landaburu, Todeschini, Viteri, Young y Zabala. Marcador m.15: 5-0 (González); m.15: 7-0 (García); m.22: 7-5 (Matoto); m.22: 7-7 (Arrate). Descanso. m.44: 12-7 (Peña); m.61: 17-7 (Baeck); m.61: 19-7 (García); m.64: 19-12 (Álvarez); m.64: 19-14 (Júnior); m.67: 22-14 (García); m.77: 27-14 (ensayo de castigo); m.77: 29-14 (García); m.78: 29-19 (Gárate); m.79: 29-21 (Júnior). Árbitro Luis García-Mon (c. madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla al jugador del Getxo Tela y con tarjeta roja a Matthew Coles, también del Getxo. incidencias Decimoquinta jornada de la División de Honor. Campo de San Román. 400 espectadores. Asistió el partido la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

San Román tocaba a rebato para animar a los suyos. Y 400 incondicionales se dieron cita en el campo de los verdes para animar sin descanso tras una semana en la que el capitán del Senor, Javier de Juan, ha bía solicitado ánimo y cariño para el equipo. De inicio, se vio que el choque iba a ser –producto de la necesidad– intenso a más no poder. Si al Senor no le sobra nada en esta temporada, menos aún al Getxo, que es colista de la División de Honor. Al partido también estaba invitado un viento de lo más molesto que convirtió durante todo el choque los tiros a palos en casi una utopía.

Los verdes, entre los que faltó en el último minuto Latrónico por fiebre, le metían al partido toda la intensidad del mundo. González, Baeck, De Juan o Santa Cruz eran máquinas de placar. La primera alegría de la mañana llegó tras una jugada del nuevo jugador de los santanderinos, un Ignacio Poet que se desenvolvió con muy buenas maneras en el puesto de apertura, ya que Mariano García –ese multiusos que algún día jugará hasta en la primera línea– se tuvo que desempeñar en la posición de medio melé. Poet arreó un patadón que se hundió en la 22 vizcaína y que provocó una touche a cinco metros de la línea de ensayo rival. Guido cazó el oval en el cielo y al aterrizar se montó al instante un maul, en el que David González hizo de ariete para lograr el primer ensayo de la mañana. Mariano, con una patada en la que el balón cogió un efecto endiablado debido al viento, transformó el ensayo para el 7-0.

El Getxo no lucía malas maneras. Sobre todo en su línea de tres cuartos. El fiyiano Teti Tela, el samoano Nuu Júnior y sobre todo el tongano Anthony Matoto, máximo ‘ensayador’ de la pasada temporada en la División de Honor, arrancaban con peligro cada vez que el oval caía en sus manos. Tras marrar los vizcaínos varios golpes de castigo que pateaba Arrate y desviaba el viento, el empate llegó en el minuto 22 fruto de un error de los santanderinos. Un pase marrado en el medio campo lo interceptó Matoto, que se fue como un obús y sin oposición hacia la zona de marca santanderina para posar bajo los palos. Arrate, esta vez sí, acertó con la portería para la igualada a siete puntos. Con ese resultado se llegó al descanso.

Intensidad a raudales

Ambos equipos eran demasiado conscientes de la importancia del partido. Los santanderinos, para seguir soñando con ese play off por el título y los vizcaínos, para que no se les abriese la tierra bajo los pies. Y ambas escuadras salieron como búfalos rabiosos para brindar una de las segundas partes más intensas que San Román recuerda. El primero que se pasó de frenada fue Tela, que vio a los cuatro minutos de la reanudación una tarjeta amarilla para dejar a los aurinegros con uno menos durante diez minutos, al mismo tiempo que había noticia de las gordas en San Román. Aunque ligeramente, llovía. Por segunda vez en cuatro temporadas.

El regalo en forma de ‘uno menos’ lo aprovechó inmediatamente el Senor. En la 22 vizcaína, Baeck –ayer inmenso– aguantó dos o tres tarascadas para iniciar una jugada coral. El oval llegó a Mariano, luego a José García y al final, por el ala derecha a Bachi Peña, que posó el balón in extremis. Era el 12-7.

Los dos equipos se aplicaban de lo lindo en defensa para intentar cortar cualquier avance del rival. Pero el campo basculaba ya hacia el lado vizcaíno. Poet redondeó su buen debut con una patada a seguir que Baeck, como si fuese un futbolista de la albiceleste, controló con el pie. El ‘8’ del Senor conectó otra patada baja y comenzó a correr tras el oval, para controlarlo con las manos a pocos metros de la zona de marca visitante y ensayar bajo palos. Mariano transformaba para el 19-7. Pero era tal la intensidad del choque que apenas cuatro minutos más tarde, los vizcaínos ajustaban el marcador con un ensayo de Álvarez transformado por Júnior. Por suerte, Mariano García, con un golpe de castigo, ponía al Senor a más de un ensayo de diferencia con el 22-14.

El ayer medio melé argentino iba a ser el protagonista involuntario de la jugada que iba a cerrar el partido. Tras una touche, el jugador del Senor saltó para coger el oval y Matthew Coles, el ‘8’ del Getxo, le placó en el aire. El madrileño Luis García-Mon habló con su asistente y mostró la roja al jugador visitante. Con uno menos, la diferencia se hizo más patente sobre todo en la melé. En un agrupamiento cerca de la zona de marca visitante, García-Mon se hartó de las irregularidades de los aurinegros y decretó un ensayo de castigo para el Senor que Mariano transformó para el 29-14, con el que el Senor conseguía el punto bonus de ataque. De nada sirvió el ensayo que lograron los amarillos cuando ya moría el encuentro. La victoria se quedaba en casa y con ello, volvían las sonrisas cuando más se necesitaban a un equipo verde que a pesar de todo, no renuncia a seguir entre los mejores.