La Marcha del Norte reunirá a un millar de participantes

La Marcha del Norte se prepara para reunir a cerca de 1.000 participantes en la quinta edición del evento deportivo que revoluciona el municipiode Ruiloba cada mes de febrero. Trail, mountain bike (BTT), combinada, ruta familiar, por parejas e individual... El próximo sábado (11.00 horas) Ruiloba volverá a ser el epicentro de una jornada multidisciplinar que acabará con una barbacoa para todos los asistentes, además de actuaciones, sorteos y «todo lo que haga falta», como destacan los miembros del Club Deportivo Nano González, organizadores de la prueba.

El buen tiempo que anuncian las previsiones ha sido fundamental para que los deportistas foráneos –Castilla León, País Vasco, Asturias...– repitan en masa en una prueba que empieza a ser uno de los reclamos de los amantes del deporte y de la montaña. En el apartado de trail, a falta de los más retrasados que dejen para el mismo día de la prueba su inscripción, han formalizado ya el trámite 440 participantes. En la prueba de BTT tomarán la salida 230; 70 parejas caminarán de manera conjunta en la ruta familiar, 30 más se atreverán con la combinada (trail más BTT) y otra treintena de dúos se estrenarán en la nueva modalidad de este año y que consiste en completar la combinada, pero ‘a medias’, es decir, un componente del dúo realizará los kilómetros del trail y dará el relevo a su compañero para que cumpla con los de BTT. Todo un reto.

Este año, la novedad será la prueba combinada, trail y BTT, por parejas

La Marcha del Norte sigue siendo una referencia desde que su carácter pionero se ‘inventó’ algunas de las disciplinas que hoy son las más habituales. A pesar de que su prueba reina es el trail, con un trazado de 25 kilómetros exigentes, pero no eminentemente técnicos, a través de los Ayuntamientos de Ruiloba y Alfoz de Lloredo, la posibilidad de que un adulto junto a un menor –hijo, sobrino o un amigo– completen los 14 kilómetros de la ruta familiar añade un plus a la jornada. Precisamente, el que no ha faltado nunca a esta cita y que, además, será el maestro de ceremonias ya que se encargará de cortar la cinta en la salida, es el tricampeón del mundo de ciclismo Óscar Freire, que acudirá con su hijo.

En el apartado de la BTT, los ‘bikers’ se enfrentarán a un recorrido de 70 kilómetros a través de los montes de Ruiloba y el Monte Corona, además de atravesar la localidad de Comillas. Los valientes de la combinada afrontarán los 25 del trail, para posteriormente subirse en la bicicleta y añadir otros 30 a su cuenta particular.

Como es costumbre, todos los participantes recibirán una ración de pasta nada más entrar en la meta, así como podrán contar con varios avituallamientos líquidos y sólidos durante el trayecto. A las 19.00 horas se organizará la entrega de trofeos y el sorteo de obsequios. Para cerrar la jornada, una barbacoa dará de comer no sólo a los deportistas sino que también están invitados los familiares. Una fiesta del deporte de la que todo el mundo puede de una u otra manera participar.