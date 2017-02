Crespo y Pelayo conservan su corona

Javier Crespo e Irene Pelayo, flamante campeona de España de medio maratón, mantienen un año más la corona regional de cross individual. Ambos atletas del Piélagos fueron claros vencedores en la prueba disputada en el faro de Ajo una semana después de la fecha prevista debido al temporal que afectó al litoral hace siete días. Apenas sufrieron heridas en una batalla en la que, desde el principio, mostraron sus intenciones de conservar el título conseguido hace un año en el circuito de Loredo.

En el caso del corredor de Zurita, que acabó con un tiempo de 34:23, el de este domingo es el decimocuarto campeonato en esta modalidad y confirma su dominio en el cross cántabro. Sólo una lesión le privó de hacerse con el único título que no ha conseguido en los tres últimos lustros. «Es verdad que empiezo a sentir el peso de la edad. Siempre ha existido la posibilidad de no ganar más, porque hay gente muy buena, pero cada vez es más fácil ir perdiendo motivación y dedicar más tiempo a otras cosas que adquieren más importancia», afirmaba tras la prueba Crespo, que acaba de cumplir 40 años.

Por eso, considera que es «muy probable» que esta sea su última participación en un Campeonato Regional a pesar de que en las dos primeras pruebas de cross del año, la del domingo y la del Punta Parayas, su dominio ha sido claro: «La gente cree que lo tengo fácil porque gano con 15 segundos de ventaja, pero están siendo carreras muy disputadas. Y a ello hay que sumar la presión mental de ser favorito, que es una pesa, porque si no lo haces bien parece que has fallado».

Tanto Crespo como Pelayo, de 36 años, controlaron sus respectivas carreras desde la línea de salida. En la prueba masculina, el de Zurita estuvo desde el principio en el grupo de ocho hombres que se mostraron con más posibilidades de subir al podio. A su lado corrieron Yassine Laazzaoui, Ricardo Lanza, Luis Javier Casa, Roberto Ruiz o Pepín Fuentes-Pila, entre otros. Una nómina de nombres casi idéntica a la de la clasificación general al término de la competición. «La táctica hoy era asumir el papel de tirar, a mí me interesa que las carreras vayan a un ritmo alto y quería irme para casa con la sensación de que lo había dado todo. Y luego, en función de cómo estaba yo y los rivales, bajar un poco o continuar», explica Crespo.

El fuerte viento hizo que la prueba se volviese muy táctica. Porque aunque las subidas y bajadas no eran muy pronunciadas, cuando el viento pegaba de cara en los repechos, nadie quería asumir riesgos. «Con esas condiciones, como te descuides, de cinco vueltas se corren las dos últimas», detalló Crespo. A falta de cuatro kilómetros, se despegó del resto de competidores para seguir avanzando en solitario hasta la meta. Sólo Laazzaoui, que finalmente acabó segundo con un tiempo de 34:38 y a 15 segundos del campeón de Cantabria, pudo aguantar su ritmo. Lanza, que paró el cronómetro en 32:53, se subió al tercer cajón tras completar los 10.000 metros de un trazado en perfectas condiciones.

Prueba femenina

En féminas, la prueba de Bareyo fue cosa de dos. De nuevo, dos del club de Renedo. Junto a Pelayo (35:54), que consigue su segunda corona individual en campo a través tras la del año pasado en Loredo, la otra gran favorita de la mañana era Elena Moreno. Ambas hicieron un roto importante a los pocos minutos de empezar la carrera respecto el resto de atletas que optaba a la victoria en Ajo. La de Esponzués, que claramente iba más fuerte que su compañera del Piélagos, decidió ir suave para no hacer toda la carrera en solitario y sólo cuando quedaba algo más de un kilómetro para concluir los nueve del recorrido cambió de marcha y dejó atrás a Moreno. Esta llegó a la meta con un tiempo de 36:13 y 19 segundos por detrás de la ganadora.

Además, Gerardo Lorenzo (Camargo) y Rosa María Fernández (Villa de Cabezón) se impusieron en veteranos. En el resto de categorías, destacan los contundentes triunfos de Carlos García (Torrelavega) e Irene Garía (Villa de Cabezón) en júnior masculino y júnior femenino, respectivamente. En ambos casos, no dejaron opción al resto de rivales. Además, Ilián Fernández (Cayón) fue el mejor en promesas masculino y Aneira Celeste (Torrelavega) en la carrera de féminas de esta misma categoría.

Ellos, y algunos de los que ya están destacando en las pruebas absolutas, son los que tendrán que tomar el relevo dentro de poco a la generación de Crespo y Pelayo. «Hay gente muy buena apretando fuerte, pero se juntan muchos factores y no siempre llegan. Y muchas veces hay que elegir y apostar por el estudio o el trabajo y no por los entrenamientos, porque de ganar regionales no se puede vivir», apunta el atleta del Piélagos.