Los catalanes Orgué y Freixa se proclaman campeones de España en Reinosa

Los catalanes Laura Orgué y Joan Freixa, ambos deportistas del CERR Igualada, se erigieron en protagonistas de un durísimo Triatlón Blanco de Reinosa, consiguiendo la victoria en las clasificaciones general femenina y masculina, y el título de Campeones de España de Triatlón de Invierno. La jornada comenzó con sol en las calles de Reinosa, pero acabó bajo una tenue nevada en la estación de esquí de Alto Campoo, donde también se coronaron como campeones regionales de Cantabria en la disciplina, Estibaliz Ruíz, del Triatlón Santander, y Carlos Nieto, del A.D.T. Reinosa Campoo, club que además se hizo con el título de campeón de Cantabria por equipos.

La ganadora femenina y campeona de España disputó en tierras campurrianas su segundo triatlón de invierno (hasta ahora solo esquiaba), acreditando un gran futuro en la disciplina. Laura Orgué, que viene del esquí de fondo, atacó desde el principio para no pasar problemas en los segmentos a pie y en bicicleta, sus púntos débiles. Hizo sola prácticamente toda la carrera, mientras Ana Revilla, del Stadium Casablanca Almozara 2000, no tuvo problemas para mantener la segunda posición y llevarse la medalla de plata del nacional. No hubo medalla de bronce ya que la tercera clasificada entró fuera del tiempo de corte previsto para la categoría élite femenina. Orgué, nada más llegar declaró que la prueba había sido "muy dura". También dijo que tuvo que forzar más en el esquí de fondo "al ser novata en el triatlón y tener el punto débil en el ciclismo"

Los favoritos tampoco fallaron en la categoría élite masculina. Iván Cáceres, del Diablillos Rivas, puso ritmo en el segmento a pie castigando a los hermanos Osoro, del Delteco Eibar Triatloi Taldea, a Joan Freixa y al resto de sus rivales más fuertes. Pero la bicicleta hizo cambiar el orden de la primera transición, y al circuito de esquí de fondo de Alto Campoo llegó destacado el ganador final, Freixa. Pello Osoro y Cáceres salieron juntos de la T2, pero la nieve se le hizo dura al segundo, que fue superado por Txomin Osoro perdiendo el pódium y acabando en quinta plaza, por delante de Carlos Nieto, el campeón regional.