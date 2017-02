El paraíso privado de Ruth Beitia

Con dos medallas se cuenta casi con seguridad. Tres sería una gran actuación y cuatro o más, un éxito de los gordos. Trece atletas cántabros compiten este fin de semana en el Campeonato de España de Pista Cubierta que se celebra en Salamanca. Una delegación que opta cuanto menos a igualar el balance de tres preseas conseguidas en 2016 en Madrid.

La medalla –de oro– más que cantada es la de siempre. Salvo un contratiempo en forma de lesión que le impida participar, Ruth Beitia se llevará en Salamanca el título en salto de altura. El decimosexto consecutivo bajo techo. El Nacional en pista cubierta es el paraíso privado de la cántabra. De ningún gran título tiene tantos como de este. Y con la victoria de mañana domingo, la atleta del Torralbo’s Team igualará la racha y el número de su amigo Manolo Martínez, que desde 1993 hasta 2008 amarró 16 títulos consecutivos en lanzamiento de peso. El que más entorchados nacionales bajo techo ha conseguido en el atletismo español y además, de tacada. "Sería algo precioso, porque Manolo es un gran amigo al que quiero mucho. Compartir ese honor sería tremendo", señala la campeona olímpica en Río. Una Ruth Beitia que llega a Salamanca tras un inicio de campaña en pista cubierta con "sensaciones un poco raras". Aunque ya en menor medida, el trajín que ha traído consigo esa presea de oro ha "descuadrado mi agenda". Pero la cántabra ya está en plan de recuperar su sensaciones "en la pista cubierta y con ganas de que empiecen a salir buenas marcas".

El momento de forma de Lara Gómez invita a soñar con un podio en los 60 metros lisos

En altura, la santanderina no conoce rival desde que en el año 2002 destronase a la navarra Marta Mendía. Y también desde hace muchos años, Beitia no tiene adversarias de enjundia en España a la hora de encarar una competición. En muchas ocasiones, en su primer salto ya es campeona de España. Pero la cántabra no falta a su cita del Nacional bajo techo. "Compito con mis compañeras de España y siempre vengo encantada. Nos llevamos todas muy bien". Dos compañeras de entrenamiento, como la también cántabra Noelia Ruiz y la gallega Saleta Fernández estarán en Salamanca. "Nos apetece mucho competir juntas", añade una Beitia que llega al Nacional con una mejor marca esta temporada de 1,95 –la siguiente en el ranking español es Cristina Ferrando, con 1,80–. "A ver si puedo superarla. Un pequeño problema en el sartorio me ha dado algo de lata. Voy recuperando bien, pero quizá no llego al 100%".

Noelia Ruiz (Fútbol Club Barcelona) y Valvanuz Cañizo (Universidad de León) serán las otras dos cántabras en la final de altura. Con marcas de 1,74 y 1,73, respectivamente, sus opciones de podio son lejanas. Más aún en el caso de Cañizo, que estará más centrada en el duelo que mantendrá en el pentatlón con la atleta del Piélagos Alba Pardo por la plusmarca regional de la especialidad. Pardo –que también competirá en longitud en Salamanca– lo ostenta desde enero con 3.539 puntos, pero Cañizo viene de hacer 3.502 puntos en el Nacional Promesa del pasado fin de semana en Madrid.

Tobalina, en peso

Otra de las medallas para atletas cántabros que se dan por casi hechas en Salamanca es la del lanzador de peso Carlos Tobalina. El castreño del Barça no puede guardar mejor recuerdo del pasado Campeonato de España bajo techo, ya que se colgó la medalla de oro y logró la mínima para los Juegos de Río con su mejor tiro de siempre, 20,50 metros. El único obstáculo para el castreño en su camino para revalidar el oro se llama Borja Vivas. El malagueño ha tirado esta temporada 20,41 metros, por los 20,08 del cántabro.

Quien también defiende medalla –esta de bronce– es Elena Gutiérrez (F. C. Barcelona) también en lanzamiento de peso. Con Úrsula Ruiz y María Belén Toimil fuera del alcance de las demás competidoras, la cántabra se jugará el bronce con la campeona de España promesa, la alicantina Paula Ferrándiz. Gutiérrez llega con la cuarta mejor marca de la temporada, con 14,25 metros. En ese concurso de peso femenino también tirará Nuria Setién (Piélagos), subcampeona de España promesa y que el pasado sábado logró su mejor marca de siempre, con 14,10. Estar entre las ocho primeras del concurso sería su resultado más lógico.

Todo lo que no sean medallas de Beitia, Tobalina y Elena Gutiérrez entra dentro de las sorpresas muy agradables. Quizá la más posible es la de la velocista Lara Gómez. La corraliega está en estado de gracia y viene de ganar los 60 metros lisos en el Nacional promesa, en su estreno en la categoría. Aunque suene a utopía pedirle una medalla en la categoría absoluta, puede verse beneficiada porque otras atletas se van a centrar en el 200.

El resto de atletas cántabros tiene complicado, a priori, subir al cajón. Diego Cabello (Playas de Castellón ) debería pelear al menos por entrar en la final de 800 metros, lo mismo que los hermanos Fernando e Iván Sainz (Piélagos) en el 1.500. David Bolado (Fútbol Club Barcelona), campeón en 2014, llega con la sexta mejor marca de la temporada en el concurso masculino de altura. Mientras, Celia Martínez (Piélagos) tiene muy difícil entrar en la final de los 400 metros. Las semifinales y mejorar sus marcas de la temporada (57.08) o personal (56.80) serán sus objetivos.