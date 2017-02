Paula González Berodia acecha el récord de España de maratón

La atleta cántabra Paula González ha ganado el Maratón de Sevilla 2017, con un tiempo de dos horas, 28 minutos y 55 segundos. Un tiempo inferior en dos minutos y 27 segundos a los 2h.31:18 que consiguió en la capital hispalense el año pasado y que le valieron el título de campeona de España y la mínima olímpica.

En su segunda maratón, la cántabra se ha quedado apenas a un minuto y dos segundos del récord de España de la distancia, que posee Mónica Pont desde el año 1996, cuando en la ciudad japonesa de Osaka hizo un tiempo de 2h.:27.53.

Nada más terminar la prueba, la atleta de San Felices ha declarado estar estas absolutamente feliz con el tiempo realizado y ha contado que ha tenido algún que otro problema durante la carrera. "En realidad no sabía en qué posición iba. Y además a partir del kilómetro 30 he tenido problemas en el gemelo izquierdo, que me han hecho bajar el ritmo un poco. Iba bastante tocada. Los dos últimos kilómetros me han costado mucho. Pero cuando he entrado a pista y he visto el cronómetro... Pensaba que iba a un ritmo de dos horas y 30 minutos y ha sido una alegría enorme el ver que he podido bajar de la barrera de 2h.29", señalaba Paula eufórica.

La cántabra llegaba a Sevilla con una marca de 2h.31:18 que había hecho precisamente en la capital andaluza el año pasado en su debut en la distancia. "El año pasado debuté en Sevilla y me encantó la experiencia. Este año quería volver porque es un circuito espléndido, totalmente llano para realizar buenas marcas. Además hay muchos inscritos, lo que hace que puedas ir constantemente en grupo. Es un sitio muy especial y lógicamente se convertirá a partir de ahora en mi talismán", ha declarado.

Manuel Heras, atleta que la acompaña en las carreras, ha tenido algún problema y ha tenido que abandonar antes de lo previsto, causa por la que Paula dice que "ha sido un poco difícil gestionar la carrera a partir de ese momento". Así todo la cántabra ha encontrado auxilio. "Un chico me ha ayudado en los últimos kilómetros. Luego, cuando he cogido a la primera, Javi Carretero se ha encargado también de marcarme el ritmo y llevarme hasta meta. Los últimos kilómetros se han hecho muy complicados, pero he intentado aguantar lo mejor que he podido. Y me voy de aquí con marca personal y espero que con pie y medio para estar con la selección en el Mundial de Londres de este verano", concluye Paula González a la que una inoportuna lesión dejó el verano pasado fuera de los Juegos Olímpicos de Río para los que ya estaba clasificada.