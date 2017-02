"Santander es un lujo para correr"

Sus pómulos denotan su estado de forma; chivatos de su pacto perenne con el diablo. Tan solo sus canas reconocen que por Martín Fiz (1963, Vitoria) pasa el tiempo. Hace 22 años que se proclamó campeón del mundo de maratón (Goteborg, 1995), sin embargo se ha empeñado en sacarle jugó a cada segundo que le robó el reloj en su época de atleta profesional."Ahora disfruto.Me permito caprichos y me propongo retos, pero de otra manera". El vitoriano no se perdió la presentación de la VI Media Maratón de Santander, que se celebrará el próximo 23 de abril y en la que volverá a ponerse las zapatillas. "Casi las he corrido todas", recuerda. Es la imagen del Santander, patrocinador principal del evento, y su sola presencia es todo un acontecimiento. Describe la prueba como "un circuito muy compensado" y asegura sin tapujos que "correr en Santander es un lujo". Quiere ser el primer corredor mayor de cincuenta años en ganar los seis ‘Majors’ –los maratones de Nueva York, Tokio, Chicago, Boston, Berlín, Londres–. Le faltan los dos últimos y en ello está.

–Usted no envejece, está igual que siempre. Cuente su secreto.

–No hay muchos.Se trata de mantener una vida con hábitos saludables. No se trata de hacer nada raro y sí cuidarse un poco y hacer lo que a uno le gusta. Al final hay tiempo para todo, pero hay que saber aprovecharlo.

–De nuevo por Santander, no hay año que no se deje ver por aquí...

–Es una ciudad que lo tiene todo y me gusta venir. Aprovechando que soy embajador del Santander y dentro de esa campaña que el banco ha puesto en marcha para inculcar a la sociedad una forma de vida saludable, animo a que la gente corra y practique ejercicio. La Media Maratón de Santander es una excusa perfecta para ello.

Objetivo: reunir a 4.000 corredores en la salida «Más de 4.000 participantes». Este fue el deseo de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, para la VI Media Maratón de Santander que se celebrará el próximo 23 de abril y que fue presentada ayer en el Ayuntamiento de la capital santanderina. Cambia la fecha, se retrasa algo más de un mes, pero no varía su recorrido como se había rumoreado en los últimos días. «Se intentó, pero finalmente la policía no lo ha visto claro y repetiremos el mismo del año pasado», aseguró Rodrigo Gavela, director técnico de la prueba. Se volverá a salir junto a la sede central del Banco Santander y allí mismo estará situada la meta. «Es un acontecimiento que aportará mucho a la ciudad. Para muchos hoteles y restaurantes será una buena oportunidad de hacer un buen fin de semana», añadió la primera edil. A las 9.30 horas se dará la salida a la prueba absoluta.Posteriormente, a las 12.00, será el turno de los pequeños, con diferentes distancias en función de la edad. La fecha coincide con la apertura de la Puerta del Perdón, por lo que será una jornada en la que Cantabria recibirá muchas visitas. «Es un placer seguir ayudando a esta prueba como hicimos la primera vez hace ya seis años», concluyó Carlos Hazas, director territorial del Santander

–¿Competirá usted el 23 de abril?

–Sí, probablemente, aunque andamos preparando el maratón de Londres y nos cuadra en medio, pero haremos lo posible para estar por aquí.Prácticamente he corrido todas las ediciones;recuerdo el año pasado que hizo malísimo y cayó una granizada brutal.

–¿Qué le parece el recorrido de la Media Maratón de Santander?

–Me parece un circuito muy compensado. Hay quien dice que es dura y es cierto que tiene zonas que se pueden hacer duras, pero luego tiene también bajadas. Tiene un tramo alrededor del kilómetro tres o en el que se asciende un repecho de unos 400 metros que si uno se ‘engorila’ puede pagarlo. Pero luego le vienen otros dos kilómetros que son bajada. El otro tramo difícil es la subida del Palacio de Festivales y la vuelta, al regresar, por los Jardines de Piquío. Eso sí, de nuevo, el último kilómetro es favorable. Creo que es bastante equilibrado y se puede correr muy rápido.Yo por ejemplo tengo aquí una de mis mejores marcas como veterano.

"El circuito tiene dos puntos duros, pero también bajadas.He corrido casi todas las ediciones"

"Antes éramos unos locos los que corríamos y ahora son aventureros.La tendencia ha cambiado y es un placer"

–El deseo es que participen más de 4.000 corredores, ¿qué le parece?

–Estamos viendo que la gente se ha aficionado a correr y es una pasión. Recuerdo que hace años los que corríamos éramos esos locos y ahora son unos aventureros. Santander lo tiene todo y es un lujo para correr. Animo a la gente a que se inscriba y disfrute de un día con la ciudad para él.

–No hay miedo; actualmente cualquiera se pone unas zapatillas y se anima...

–Hay distancias para todos los gustos. Por eso, como se hace en Santander, se introduce una carrera de cinco kilómetros. No hay que hace locuras. Hay gente que puede no estar preparada para correr tanto y tiene que empezar poco a poco porque sino puede tener problemas, no sólo de ampollas, sino cardiovasculares y cosas serias.Hay que ser sensatos. Con cabeza cualquiera puede disfrutar a su manera.

–Usted lo tiene claro: No se cansa de correr. ¿Cuál es su próximo objetivo?

–Quiero ser el primer corredor mayor de 50 años en ganar los seis maratones más importantes: Nueva York, Berlín, Tokio, Boston, Chicago y Londres. Me faltan los dos últimos. Ahora disfruto, me permito caprichos; no se puede estar en guardia toda la vida y hago las cosas de otra manera a cuando fui profesional. Sin presión.

–Usted y Abel Antón marcaron una época. Desafiaron al poder africano, ¿ya no es posible algo así?

–Ahora creo que es imposible. Los maratonianos españoles con Iván Fernández, Jesús España, Javi Guerra... están a un nivel muy bueno, pero conseguir las medallas nuestras no va a ser posible. Ahora no es como antes; ahora hay setenta atletas africanos que pueden ganar cualquier prueba.