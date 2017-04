Criado y las 42 colinas de Keswick

La palabra del montañero tiene mucho más valor que cualquier tecnología. En Inglaterra el honor es algo que no se desgasta; tampoco comete errores. Es eterno. Por eso Pablo Criado necesita que alguien dé fe y certifique que hace cumbre en cada una de las 42 colinas que rodean la localidad inglesa de Keswick. El corredor de ultratrail cántabro partió cuando comenzaba este viernes (00.00 horas) junto a Tito Parra y Julián Morcillo, ambos madrileños, en busca de un hueco en el prestigioso club 'The Bob Graham Round'. Para ello debe ascender las 42 colinas en menos de 24 horas. La 'locura' -una más de las que ha logrado Criado- consta de alrededor de 116 kilómetros con el mismo desnivel positivo que el Everest, algo más de 8.800 metros (17.600 metros acumulados). "Nunca antes un español ni tan siquiera lo había intentado y es una oportunidad y un honor salir a por ello", señalaba el jueves horas antes de calzarse las zapatillas y ajustarse la mochila junto a la iglesia del pueblo inglés. La decisión de salir de noche responde a que este viernes esperaban superar la zona más complicada y técnica con luz del día. "Hay zonas difíciles y peligrosas y es conveniente tener buena visión", recordaba.

Cuenta la leyenda que Bob Graham, un vecino de Keswick y amante de las montañas, fue el primero en afrontar el reto en 1932. Tenía 41 años y por eso decidió subir 41 colinas. "Pero falló -añade Criado- y al año siguiente sumó una colina más". Desde entonces alrededor de 2.000 atrevidos lo han intentado, algunos con éxito y otros no. "Son terrenos pedregosos, con vegetación de altura media y con suelos encharcados. Hay rocas de granito y algunos pasos son difíciles", ilustraba Criado. El cántabro, especialista en carreras de ultradistancia y uno de los más destacados corredores de Europa, estará durante todo el día de hoy "subiendo y bajando montes de unos 300 o 400 metros de altitud, la más alta es de 950 metros, pero es una tortura constante porque hay que hacerlo preocupado del reloj".

Un día, 24 horas, es el límite; cuentan con un equipo de asistencia que les avituallará "en las cuatro carreteras que se cruzan por el camino". Los tres valientes montañeros se certificarán entre ellos la aventura, por eso es tan imporante no separarse. "Necesitamos estar juntos. Los tres seremos uno ahí arriba".

No hay nada que se le resista a este amante de lo imposible. El Tor des Geants, el ultratrail más duro de Europa con sus 332 kilómetros, es para él como el camino a casa, por eso apostó por algo nuevo. "Me encantó la filosofía inglesa. El honor, la llamada 'Old School', la lealtad en la palabra de quien te acompaña... Hay que hablar primero con el club para explicarles cómo y cuándo vamos a intentar hacerlo... Es diferente todo".

Una mochila de alrededor de tres kilos, "según el agua que quieras llevar", donde ira algo de ropa de abrigo e impermeable, unos bastones y comida energética. "La asistencia nos dará ropa si nos llueve", indicaba Criado mientras se apretaba los cordones y colgaba el teléfono móvil. De noche cerrado dio las primeras zancadas; después habrá visto hoy amanecer y sin descanso buscará el atardecer para cuando vuelva a sorprenderle la noche poner fin a su hazaña. 116 kilómetros a la carrera por el honor inglés. Hoy han sido las colinas de Inglaterra; en agosto le esperan Las Rocosas y en septiembre... Los Alpes, de vuelta al Tor de Geants.