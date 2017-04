Competición abre expediente por los sucesos del Laredo-Solares

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva, órgano perteneciente a la Federación Cantabra de Fútbol, abrió ayer un expediente informativo en relación a los incidentes registrados a la finalización del partido de Primera División juvenil que enfrentó el pasado sábado al Laredo y Solares, donde ambos equipos se jugaban el asegurarse una plaza de ascenso a la máxima categoría del fútbol juvenil en Cantabria, y que finalizó con la victoria del equipo de Medio Cudeyo por 0-1. Sin embargo, fue la pelea que se desató sobre el césped, en la que se vieron involucrados tanto algún futbolista como espectadores que salieron al campo, la que convirtió un partido más del fútbol modesto en un caso de violencia que ha trascendido de lo deportivo.

El Comité ha solicitado a la Federación que remita cuantos medios de prueba disponga, en relación a los hechos acaecidos, incluyendo en su caso vídeos del encuentro e informes o diligencias abiertas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, además, tanto al Laredo como al Solares-Medio Cudeyo les ha dado un plazo de diez días para que presenten las alegaciones y pruebas que a su derecho más les convengan.

Independientemente de la resolución que tome su propio organismo disciplinario, la Federación Cantabra tiene previsto reunir a los dos equipos con todos sus futbolistas, con independencia de que se vieran involucrados en los acontecimientos o fueran sencillamente testigos. «A todos estos chavales y a sus entrenadores y directivos se les citará para acudir a talleres en los que se tratará la violencia en el fútbol para evitar que repitan esos comportamientos» señaló el presidente de la Cántabra, José Ángel Peláez. Desde su llegada al cargo en 2012 el presidente de la Federación ha tratado de enviar un mensaje destinado a erradicar la violencia en los campos de fútbol, imponiendo las sanciones más duras posibles para los que han agredido a compañeros o colegiados en un terreno de juego.

«Lamentable»

Tanto los clubes como la Federación Cántabra coinciden en que el espectáculo «fue lamentable», pero insisten en que se trata de un hecho «aislado» y añaden que el fútbol cantabro es «tranquilo».

El presidente del conjunto laredano, Fernando Linaje, adelanta que presentarán todas las alegaciones que consideren oportunas en tiempo y forma: «No puedo aún valorar cuáles serán nuestras alegaciones, puesto que nos ha llegado el comunicado a las tres de la tarde -por ayer-, y todavía no he podido reunir a mi directiva. Además hay que tener en cuenta que mañana -por hoy- y pasado es fiesta, y como tenemos tiempo hasta finales de la próxima semana intentaremos aportar la máxima cantidad de pruebas para que todo se clarifique y esto no vuelva a suceder, ni aquí ni en ningún campo de Cantabria».

El presidente del Solares-Medio Cudeyo, Luis Pedraja, no quiso contestar a las preguntas de El Diario Montañés, si bien otras fuentes del club han dejado notar su malestar por la situación, además de sostener que en ningún caso se vieron involucrados -siempre según su versión- los padres de los futbolistas.

En consecuencia, hasta la última semana de este mes no se conocerá la decisión que tome el Comité de Competición en unos hechos que vuelven a dañar la imagen del deporte base, tal y como ocurrió hace unas semanas con la pelea entre padres de equipos infantiles en Mallorca.